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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 07:12

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  vova3215 написав:Тогда если сравнивать с советскими временами когда все вроде было нормально , оборудование в основной массе то же самое но чайник не закипает а счетчик крутится энергичнее , что же поменялось?

Ну вам же уже объяснили, много жрут..тьфу ты, много газа потребляют. От этого давление в конфорке у вас падает, количество сгораемого газа в единицу времени уменьшается, чайник греется дольше, а закипает позже. Что непонятного?
Плюс еще не объяснили, что вы ж теперь можете позволить себе в чайник больше воды набрать, чем при нищем совке. А бОльшее количество воды еще дольше закипает.
Короче, вы сами виноваты! Меньше пейте, меньше ешьте и все будет в шоколаде!
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:46

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  vova3215 написав:Тогда если сравнивать с советскими временами когда все вроде было нормально , оборудование в основной массе то же самое но чайник не закипает а счетчик крутится энергичнее , что же поменялось?

В советские времена счетчиков на газ в квартирах/домах не было, т.к. не было смысла считать его потребление (экономить):
29.02.2016
Нормы против счетчика: сколько придется платить за газ
...
Удивительно, но до сих пор базовыми нормативами для газовиков остаются нормативы Советского Союза. Они были разработаны в 1961 году и действовали без изменений до 1991-го. Одним из главных критериев был расход газа на советских конфорках и советских колонках на одного человека в месяц. Ни о какой экономичности приборов речи не шло, как и вообще об экономии. Просто в трехкомнатных квартирах ставили 4-конфорочные плиты, а в одно- и двухкомнатных – 2-конфорочные, и заменить их было большой проблемой. Все нормы и тарифы по ним были унифицированы, а ЖЭКи выставляли платежки с общими суммами, без расшифровки.

Forbes нашел эти данные: при наличии газовой плиты и горячего водоснабжения – 6 кубометров на человека в месяц; плита без горячего водоснабжения – 9 кубометров; плита и газовая колонка – 13,8 куб. м. Цена – 42 копейки за 10 кубометров газа. Газовых счетчиков не было практически ни у кого. С 1 января 1992 года Украина перешла на покубовый учет газа, и цена одного кубометра возросла невероятно – с 4,2 копейки до 21 копейки за кубометр.

https://news.finance.ua/ru/news/-/37053 ... tit-za-gaz

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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:54

Re: абоненты?..

  vovan_prm написав:Холодно стало.
Дело в том, что сети до 2000-х годов не проектировались под индивидуальное отопление. И в плотно-застроенных районах элементарно не хватает пропускной способности.

О каких плотно-застроенных районах речь? и каком индивидуальном отоплении
И зимы не такие уж холодные...
Всегда пропускной способности по стране хватало, а начали рапортовать о снижении потребления газа по стране, так хватать перестало( обидно
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:57

Re: части

  vovan_prm написав:Профессионализм оставляет желать лучшего.
Часто не хотят морочить себе голову лишними регулировками ГРП

Так к работе только газовики относятся?
Врачи, педагоги, будем верить, хорошо выполняют свою работу, а не только думают, как бы не заморочиться, а премию получить.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:11

Re: совпадение?

  vovan_prm написав:часть из них подключена без счетчиков. И им по-фиг на давление. Они платят по нормам.

Не пофиг! Большая конфорка начала тухнуть. Чистка, замена не помогают. Раньше такого не было.
И, например, смысл утеплять стены в доме с вертикальной сквозной системой отопления? Батареи нерегулируемые.
А можно платить больше и получать более качественные ком.услуги? Более высокую температуру теплоносителя. И за более качественный газ и с большим давлением.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:27

vovan_prm
Ну вот, я - профи.
Скажу я Вам, что Нафтогаз исчерпывающе-точно ответил на Ваши вопросы.
Вы мне поверите?
Осилите простую логическую цепочку:
Потребители отбирают больше газа :arrow:
Падает давление в распределительной сети :arrow:
Меньше газа проходит через сопло газовой конфорки :arrow:
Меньше газа сгорает в единицу времени :arrow:
Чайник закипает дольше.

Вот если давление упало, то пламя станет меньше, но цвет не поменяет.
Не хотел бы я к таким профи обращаться. :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:38

vovan_prm
  vovan_prm написав: Правду говорят базовые академические знания полученные в нефте-газовом универе и закрепленные практикой в полтора десятилетия.
Как думаете, высока растворимость азота в метановой среде?

А не подскажете, как эти базовые знания, объясняют газ разной калорийности в ЕС и почему у низкокалорийного -- цена меньше?

ТАк у меня вопрос: а зачем все это нужно?
В таких движениях тупо нет экономического смысла.

Если цена меньше, то это должно объяснить Вам, экономический смысл, который Вы не понимали в постах выше.
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