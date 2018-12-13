«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

warlamp написав:

воздухом

Специально нашёл международный стандарт ISO1453 "Природный газ". Цитирую:"п2.1.1.1. ПРИМЕЧАНИЕ 2.Природный газ производится из неочищенного газа или сжиженного природного газа и, если необходимо, смешивается с другими газами до состояния, пригодного для непосредственного использования (например, в качестве газообразного топлива).Природный газ может быть смешан с коксовым газом,сжиженным нефтяным газом(LPG) и сСам не поверил про воздух, но посмотрел в википедии:"Для воспламенения необходимо иметь концентрацию газа в воздухе от 4,4 до 17 % (объемных). Если концентрация менее 4,4 %, то газа будет недостаточно для начала возгорания, а если более 17 %, то в смеси будет слишком мало кислорода."Сжиженный_природный_газТо есть, если закачать много воздуха в газопровод, то взрыва не будет. Что мы и видим во время первого пуска газа после замены газовых труб или печки, когда долго идёт и не загорается завоздушенный газ.