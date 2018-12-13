«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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yanyura написав:В советские времена счетчиков на газ в квартирах/домах не было, т.к. не было смысла считать его потребление (экономить)
это не совсем так: в конце 50-х счётики начали устанавливать в квартирах, но их стоимость по сравнению с тогдашней стоимостью газа была неимоверно большой + в СССР была чёткая политика на цетролизацию теплоснабжения и в середине 60-х было прнято решение о нецелесообразности установки газовых счётчиков в квартирах...
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using40 написав:Тогда все ясно. А я то думал у меня с котлом проблема, за 20 дней ноября спалил больше газа, чем за зимний месяц прошлой зимы. Даже в самые большие морозы, когда котел работал на 2/3 мощности, не выходило больше 300 куб/мес. А тут за 20 дней на 1/3 мощности + за лето утеплил все наружные стены пенопластом, вышло 350 куб. Причем в квартире 19-20 градусов. Я уже и настройки котла менял, разные режимы, но меньше 15 куб. в сутки никак не выходит. Ну не может расход увеличится на 50% на ровном месте! ВРУТ ОДНОЗНАЧНО!!
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warlamp написав:Также, "за шо купил от бывшего газовика, за то и продаю", что на советских газокомпрессорных станциях бесплатного азота и углекислого газа всегда в избытке - это выхлопные газы газотурбинных двигателей насосов, перекачивающих газ по трубам. Ими и разбавляют.
Хто в нас найголовніший "бувший газовик"? Правильно - Юлія Тимошенко. Вона може зробити аналіз газу в незалежній лабораторії, по запиту трудящих? Може. Чому не робить, якщо газ разбавлений, в чому так впевнені експерди?
Тому що брехня знизить рейтинг.
да не переживайте вы так ! Юля знает схему как разбодяжить в два раза ! отсюда и обещание снизить цену в два раза !
Только что проконсультировался с человеком у которого советское техническое образование и в приложении к диплому ниже 4 балов по 5 бальной шкале нету, и то 5-к большинство. Если в смеси больше 15% газа мента взрыва не будет ! Для взрыва нужно что бы газа метана было от 5% до 15% объема, а воздуха соответственно от 95% до 85% . Перефразирую, если в условный объем "трубу" к Метану закачать БОЛЬШЕ чем 84% воздуха тогда возможен взрывы , если воздуха в трубе меньше 84% взрыва не будет. Итого можно безопасно закачать до 84% воздуха от общего объема .
Показательным фактом стало то что прибор измеряющий калорийность газа был демонтирован на местной ТЕЦ несколько лет назад. И у городской ТЕЦ забрали возможность проводить замер качества газа.
warlamp написав:Специально нашёл международный стандарт ISO1453 "Природный газ". Цитирую: "п2.1.1.1. ПРИМЕЧАНИЕ 2.Природный газ производится из неочищенного газа или сжиженного природного газа и, если необходимо, смешивается с другими газами до состояния, пригодного для непосредственного использования (например, в качестве газообразного топлива). Природный газ может быть смешан с коксовым газом,сжиженным нефтяным газом(LPG) и с воздухом " Сам не поверил про воздух, но посмотрел в википедии:"Для воспламенения необходимо иметь концентрацию газа в воздухе от 4,4 до 17 % (объемных). Если концентрация менее 4,4 %, то газа будет недостаточно для начала возгорания, а если более 17 %, то в смеси будет слишком мало кислорода." https://ru.wikipedia.org/wiki/Сжиженный_природный_газ То есть, если закачать много воздуха в газопровод, то взрыва не будет. Что мы и видим во время первого пуска газа после замены газовых труб или печки, когда долго идёт и не загорается завоздушенный газ.
подтверждаю полностью, сначала сам написал , а потом дочитал до вашего поста