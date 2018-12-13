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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:10

  yanyura написав:В советские времена счетчиков на газ в квартирах/домах не было, т.к. не было смысла считать его потребление (экономить)

это не совсем так: в конце 50-х счётики начали устанавливать в квартирах, но их стоимость по сравнению с тогдашней стоимостью газа была неимоверно большой + в СССР была чёткая политика на цетролизацию теплоснабжения и в середине 60-х было прнято решение о нецелесообразности установки газовых счётчиков в квартирах...
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:32

  using40 написав:Тогда все ясно. А я то думал у меня с котлом проблема, за 20 дней ноября спалил больше газа, чем за зимний месяц прошлой зимы. Даже в самые большие морозы, когда котел работал на 2/3 мощности, не выходило больше 300 куб/мес. А тут за 20 дней на 1/3 мощности + за лето утеплил все наружные стены пенопластом, вышло 350 куб. Причем в квартире 19-20 градусов. Я уже и настройки котла менял, разные режимы, но меньше 15 куб. в сутки никак не выходит. Ну не может расход увеличится на 50% на ровном месте! ВРУТ ОДНОЗНАЧНО!!

Mitsubishi Electric Zubadan - Air Heat Pumps в помощь.

P.S.Пока что электрику бодяжить не научились
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:35

  lapay написав:
  warlamp написав:Также, "за шо купил от бывшего газовика, за то и продаю", что на советских газокомпрессорных станциях бесплатного азота и углекислого газа всегда в избытке - это выхлопные газы газотурбинных двигателей насосов, перекачивающих газ по трубам. Ими и разбавляют.

Хто в нас найголовніший "бувший газовик"? Правильно - Юлія Тимошенко. Вона може зробити аналіз газу в незалежній лабораторії, по запиту трудящих? Може. Чому не робить, якщо газ разбавлений, в чому так впевнені експерди?

Тому що брехня знизить рейтинг. :)

да не переживайте вы так ! Юля знает схему как разбодяжить в два раза ! отсюда и обещание снизить цену в два раза !
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:41

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

Только что проконсультировался с человеком у которого советское техническое образование и в приложении к диплому ниже 4 балов по 5 бальной шкале нету, и то 5-к большинство.
Если в смеси больше 15% газа мента взрыва не будет !
Для взрыва нужно что бы газа метана было от 5% до 15% объема, а воздуха соответственно от 95% до 85% .
Перефразирую, если в условный объем "трубу" к Метану закачать БОЛЬШЕ чем 84% воздуха тогда возможен взрывы , если воздуха в трубе меньше 84% взрыва не будет.
Итого можно безопасно закачать до 84% воздуха от общего объема .

Показательным фактом стало то что прибор измеряющий калорийность газа был демонтирован на местной ТЕЦ несколько лет назад. И у городской ТЕЦ забрали возможность проводить замер качества газа.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:50

  warlamp написав:Специально нашёл международный стандарт ISO1453 "Природный газ". Цитирую:
"п2.1.1.1. ПРИМЕЧАНИЕ 2.Природный газ производится из неочищенного газа или сжиженного природного газа и, если необходимо, смешивается с другими газами до состояния, пригодного для непосредственного использования (например, в качестве газообразного топлива).
Природный газ может быть смешан с коксовым газом,сжиженным нефтяным газом(LPG) и с воздухом "
Сам не поверил про воздух, но посмотрел в википедии:"Для воспламенения необходимо иметь концентрацию газа в воздухе от 4,4 до 17 % (объемных). Если концентрация менее 4,4 %, то газа будет недостаточно для начала возгорания, а если более 17 %, то в смеси будет слишком мало кислорода."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сжиженный_природный_газ
То есть, если закачать много воздуха в газопровод, то взрыва не будет. Что мы и видим во время первого пуска газа после замены газовых труб или печки, когда долго идёт и не загорается завоздушенный газ.
подтверждаю полностью, сначала сам написал , а потом дочитал до вашего поста :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:52

  yama написав:P.S.Пока что электрику бодяжить не научились

При падении частоты снижается напряжение в сети.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:02

  ruvex написав:
  yama написав:P.S.Пока что электрику бодяжить не научились

При падении частоты снижается напряжение в сети.

При падінні частоти до 49,6 Гц включиться аварійне відключення споживачів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:36

  lapay написав:
  ruvex написав:
  yama написав:P.S.Пока что электрику бодяжить не научились

При падении частоты снижается напряжение в сети.

При падінні частоти до 49,6 Гц включиться аварійне відключення споживачів.

В работе энергосистемы Украины происходили снижения частоты до 49,2 Гц. А при 49,15 производилось автоматическое отключение потребителей от энергоснабжения. Но есть случаи падения до 48,9.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:48

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  ruvex написав:В работе энергосистемы Украины происходили снижения частоты до 49,2 Гц. А при 49,15 производилось автоматическое отключение потребителей от энергоснабжения. Но есть случаи падения до 48,9.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0151-07
ГАВ застосовуються у разі:
- несподіваного виникнення аварійного дефіциту потужності та
зниження частоти електричного струму нижче рівня 49,6 Гц у режимі
відокремленої роботи ОЕС України з енергооб'єднанням країн СНД та
Балтії;

ГАВ (графік аварійного відключення) застосовують для того, щоб не ламалась техніка і не було промислового браку. "Бодяжить" таким чином нікому і в голову не прийде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:50

  lapay написав:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0151-07
ГАВ застосовуються у разі:
- несподіваного виникнення аварійного дефіциту потужності та
зниження частоти електричного струму нижче рівня 49,6 Гц у режимі
відокремленої роботи ОЕС України з енергооб'єднанням країн СНД та
Балтії;

ГАВ (графік аварійного відключення) застосовують для того, щоб не ламалась техніка і не було промислового браку. "Бодяжить" таким чином нікому і в голову не прийде.

Процитируйте тогда уж и конституцию, которая у нас не выполняется.
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