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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:40

  lapay написав:"Бодяжить" таким чином нікому і в голову не прийде.

"Бодяжить" газ разными примесями раньше также не приходило в голову.
Даже сейчас, неоднократно в "Укртрансгазе" и газораспределительных компаниях утверждают, что сознательное вмешательство в систему газопроводов для добавления примесей, во-первых, опасно, во-вторых, технически сложно и не останется без внимания.
Но не смотря на это "бодяжат".
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:49

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  ruvex написав:Но не смотря на это "бодяжат".

Боюсь, що тільки на цьому форумі. :)
Знайдіть хоч одну правдиву історію, з реальними доказами - тоді все це вийде за рамки ОБС, а так...
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:36

  lapay написав:
  ruvex написав:Но не смотря на это "бодяжат".

Боюсь, що тільки на цьому форумі. :)
Знайдіть хоч одну правдиву історію, з реальними доказами - тоді все це вийде за рамки ОБС, а так...

Как пример, в личном архиве имею историю с доказательствами о дописывании кубов газа потребителям многоэтажки, основываясь на показаниях домового счетчика, которое было решено в досудовом споре с привлечением, как это ни странно, НКРЕКП.
Имеются здесь и истории о сознательном вмешательстве в систему газопроводов.
Однако исходя из сделанного Вами заключения, порядка 90% обсуждений можно условно "закрыть" с подобной резолюцией - ОБС, часть из которых, на этапе прочтения самой новости.
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ruvex
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