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«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Додано: Суб 15 гру, 2018 21:40
lapay написав:
"Бодяжить" таким чином нікому і в голову не прийде.
"Бодяжить" газ разными примесями раньше также не приходило в голову.
Даже сейчас, неоднократно в "Укртрансгазе" и газораспределительных компаниях утверждают, что сознательное вмешательство в систему газопроводов для добавления примесей, во-первых, опасно, во-вторых, технически сложно и не останется без внимания.
Но не смотря на это "бодяжат".
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Додано: Суб 15 гру, 2018 21:49
ruvex написав:
Но не смотря на это "бодяжат".
Боюсь, що тільки на цьому форумі.
Знайдіть хоч одну правдиву історію, з реальними доказами - тоді все це вийде за рамки ОБС, а так...
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Додано: Суб 15 гру, 2018 22:36
lapay написав: ruvex написав:
Но не смотря на это "бодяжат".
Боюсь, що тільки на цьому форумі.
Знайдіть хоч одну правдиву історію, з реальними доказами - тоді все це вийде за рамки ОБС, а так...
Как пример, в личном архиве имею историю с доказательствами о дописывании кубов газа потребителям многоэтажки, основываясь на показаниях домового счетчика, которое было решено в досудовом споре с привлечением, как это ни странно, НКРЕКП.
Имеются здесь и истории о сознательном вмешательстве в систему газопроводов.
Однако исходя из сделанного Вами заключения, порядка 90% обсуждений можно условно "закрыть" с подобной резолюцией - ОБС, часть из которых, на этапе прочтения самой новости.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 11:07
ruvex написав:
Как пример, в личном архиве имею историю с доказательствами о дописывании кубов газа потребителям многоэтажки, основываясь на показаниях домового счетчика, которое было решено в досудовом споре с привлечением, как это ни странно, НКРЕКП.
Имеются здесь и истории о сознательном вмешательстве в систему газопроводов.
Приписки - то одне, їх можна завжди списати на "помилку", а от навмисна зміна складу газу, за рамки ДСТУ, геть зовсім інше - карна справа, бо створюється небезпека для людей.
Ви пам'ятаєте вибух газу в Дніпопетровську? Що перше просили винні газовщики? Зробіть хімічний аналіз газу, бо важкі вуглеводні могли заблокувати вентіль.
З цими речами ніхто не грається, незважаючи на те, що ця міська легенда досить популярна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 16 гру, 2018 23:09
lapay написав:
З цими речами ніхто не грається, незважаючи на те, що ця міська легенда досить популярна.
«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», – «Нафтогаз».
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