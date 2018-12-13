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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:40

  lapay написав:"Бодяжить" таким чином нікому і в голову не прийде.

"Бодяжить" газ разными примесями раньше также не приходило в голову.
Даже сейчас, неоднократно в "Укртрансгазе" и газораспределительных компаниях утверждают, что сознательное вмешательство в систему газопроводов для добавления примесей, во-первых, опасно, во-вторых, технически сложно и не останется без внимания.
Но не смотря на это "бодяжат".
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:49

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  ruvex написав:Но не смотря на это "бодяжат".

Боюсь, що тільки на цьому форумі. :)
Знайдіть хоч одну правдиву історію, з реальними доказами - тоді все це вийде за рамки ОБС, а так...
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:36

  lapay написав:
  ruvex написав:Но не смотря на это "бодяжат".

Боюсь, що тільки на цьому форумі. :)
Знайдіть хоч одну правдиву історію, з реальними доказами - тоді все це вийде за рамки ОБС, а так...

Как пример, в личном архиве имею историю с доказательствами о дописывании кубов газа потребителям многоэтажки, основываясь на показаниях домового счетчика, которое было решено в досудовом споре с привлечением, как это ни странно, НКРЕКП.
Имеются здесь и истории о сознательном вмешательстве в систему газопроводов.
Однако исходя из сделанного Вами заключения, порядка 90% обсуждений можно условно "закрыть" с подобной резолюцией - ОБС, часть из которых, на этапе прочтения самой новости.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:07

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  ruvex написав:Как пример, в личном архиве имею историю с доказательствами о дописывании кубов газа потребителям многоэтажки, основываясь на показаниях домового счетчика, которое было решено в досудовом споре с привлечением, как это ни странно, НКРЕКП.
Имеются здесь и истории о сознательном вмешательстве в систему газопроводов.

Приписки - то одне, їх можна завжди списати на "помилку", а от навмисна зміна складу газу, за рамки ДСТУ, геть зовсім інше - карна справа, бо створюється небезпека для людей.
Ви пам'ятаєте вибух газу в Дніпопетровську? Що перше просили винні газовщики? Зробіть хімічний аналіз газу, бо важкі вуглеводні могли заблокувати вентіль.
З цими речами ніхто не грається, незважаючи на те, що ця міська легенда досить популярна. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:09

  lapay написав:З цими речами ніхто не грається, незважаючи на те, що ця міська легенда досить популярна. :)

«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», – «Нафтогаз».
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:29

  ruvex написав:
  lapay написав:З цими речами ніхто не грається, незважаючи на те, що ця міська легенда досить популярна. :)

«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», – «Нафтогаз».

Рядом с химзаводом идет газовая труба. Газ идет на химзавод, а обратно закачивают в трубу СО2. И судя по тому, что при таких ценах на газ украинские химзаводы еще работают и делают удобрения, это правда. А СО2 в газовую трубу можно напихать на полную. :D
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:43

  andrein написав:
  ruvex написав:
  lapay написав:З цими речами ніхто не грається, незважаючи на те, що ця міська легенда досить популярна. :)
«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», – «Нафтогаз».
Рядом с химзаводом идет газовая труба. Газ идет на химзавод, а обратно закачивают в трубу СО2. И судя по тому, что при таких ценах на газ украинские химзаводы еще работают и делают удобрения, это правда. А СО2 в газовую трубу можно напихать на полную. :D
Фантазій на тему як щось пошкодити- можна згенерувати безліч...
Але просте знання фізики/хімії - 99.9% цих фантазій розрощить на раз-два
1 Молярна маса вуглекислого газу - 44 , молярна маса метану - 16
Ці прості цифри говорять про те що для того щоб суміш була однорідною її потрібно постійно перемішувати
Хто-де і як це буде робити всередині газової труби
2 Якщо поблизу відсутній завод - тоді як? А таких територій 99.9% території України
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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using40 Тоже больше чем в два раза расход увеличился по сравнению с прошлым годом. Думал на котел. теперь понятно :evil:
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