Итоги: Мировой фондовый рынок 06.12.18

Европейский фондовый рынок в среду снизился.
Европейский фондовый рынок в среду снизился, возглавили снижение банки и нефтяные компании (при снижении цены на нефть), так как сохраняется нервозность после резкого снижения рынка в США.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,16%.
Снижение европейского рынка последовало за снижением рынка в США во вторник более чем на 3% на опасениях, что оптимизм в отношении перемирия в торговой войне между США и Китаем был излишним, и выпрямления кривой доходности, а перевернутая кривая доходности ранее была признаком рецессии.
Итальянский рынок снизился меньше остальных на позитивных признаках соглашения по бюджету с ЕС.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,16%.
Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,44% и составил 6 921,84 пункта.
Немецкий DAX просел на 1,19% до 11 200,24 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,36% — на отметке 4 944,37 пункта.
Азия
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в «минусе» торги в четверг, при этом максимальное снижение продемонстрировали акции высокотехнологичных компаний.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упали на 1,8%, максимальными темпами за полтора месяца. С начала года индикатор потерял 13%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,91%, более широкий Topix - на 1,82%.
Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,68%, Shenzhen Composite - 2,17%, гонконгский Hang Seng - 2,47%.
Индийский BSE Sensex уменьшился на 1,59%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%.
Снижение южнокорейского Kospi составило 1,55%, индонезийского Jakarta Composite - 0,3%.
Рынок реагирует на новость об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.
Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу.
Аналитики отмечают, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.
«Мы внимательно следим за развитием событий в Азии на новости об аресте финдиректора Huawei. Это довольно важная новость на фоне попыток Вашингтона убедить своих союзников отказаться от использования оборудования Huawei из-за опасений насчет кибербезопасности», - говорит глава трейдингового отдела в Oanda Corp. Стивен Иннз.
На этой новости китайский интернет-гигант Tencent потерял 5,2% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 5,6%, производитель оптики Sunny Optical - 5,5%.
Акции японского производителя игровых приставок Nintendo подешевели на 4,1%.
Стоимость бумаг оператора связи Softbank снизилась по итогам торгов на 4,9%. Ранее падение было еще больше, однако его удалось нивелировать после новости о том, что компания получила заявки на все выставляемые акции телекоммуникационного подразделения SoftBank Corp. в ходе IPO.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2,3%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 3,2%.
Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Inpex опустились на 2% и 0,9% на фоне снижения цен на нефть. В четверг рынок следил за комментариями представителей ОПЕК+ в преддверии заседания, от которого ожидают решения о сокращении добычи.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в среду подрос на 0,09% - до 2445,55 пункта, РТС опустился на 0,25%, до 1153 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.10 Киева опустился на 0,16%, до 66,72 RUB/USD, курс евро снизился на 0,16%, до 75,78 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,45% - до $62,84 за баррель.
Котировки акций Сбербанка снизились на 1,6%, «Газпрома» — на 0,02%, Московской биржи — на 0,39%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали в цене на 0,67%, «АЛРОСы» — на 0,82%.
Российский фондовый рынок 05-го в унынии, но на фоне происходившего накануне на внешних рынках продажи РФ — просто капля в море.
Индекс Мосбиржи все еще стоит в диапазоне 2 425—2 455 пунктов, и пока границы коридора остаются прочными, нет оснований для продаж. Ближайшая поддержка для рублевого индикатора стоит на уровне 2 400 пунктов, под ней — 2 385 пунктов. Индекс РТС консолидируется, как и ожидалось, в пределах 1 140—1 155 пунктов
06-го решение по итогам заседания ОПЕК сможет повлиять на рынок РФ. Позитивное решение картеля заставит индекс Мосбиржи подняться в район 2450 пунктов и, возможно, пробить этот уровень. Индекс РТС может подняться в район 1165 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 05 декабря понизился на 1,90 пункта или на 0,33% до уровня 574,40 пунктов.
Объем торгов за день составил 207,5 млн. грн., акциями наторговали 2,53 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник 04 декабря ПФТС-индекс понизился на 1,67 пункта или на 0,29% до уровня 576,30 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 259,34 пунктов или на 82,31 с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику в среду вслед за снижением фондового рынка США в среду, на фоне резкого снижения доходности казначейских облигаций США и возобновления опасений в отношении влияния торгового противостояния на мировой экономический рост.
Более плоская кривая доходности казначейских облигаций США оживила опасения рецессии, также усилились сомнения в том, что США и Китай будут способны придти к значимому торговому соглашению в течение перемирия в торговой войне, которые было согласовано на выходных.
По состоянию на 6.55 Киева индекс акций азиатско-тихоокеанского региона без учета Японии от MSCI снижался на 1,4%.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21% - до 2660,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,02%, до 1387,8 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,54% - до 26840,05 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,57%, до 2102,07 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,86% - до 5664,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,72%, до 21873,52 пункта.
С пессимизмом восприняли инвесторы в Азии распродажи на Уолл-Стрит во вторник. Основные американские фондовые индексы по итогам торгов потеряли до 3,8%, в том числе на фоне резкого роста доходности гособлигаций США. В понедельник впервые с 2007 года доходность двухлетних долговых госбумаг в определенный момент оказалась выше доходности пятилетних бумаг казначейства США. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии.
Настроение также ухудшилось из-за вышедших хуже ожиданий данных по изменению ВВП Австралии в III квартале. Австралийский доллар снизился на 0,5% до $0,7305.
Сигналы от ФРС на прошлой неделе показали, что она может быть близка к завершению трёхлетнего цикла повышения процентных ставок, что привело к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций до минимума за три месяца ниже 3%.
Опасения в отношении замедления экономического роста США ускорили спрямление кривой доходности — явление, когда доходности более долгосрочных облигаций снижаются быстрее, чем у более краткосрочных облигаций. Разница в доходности двух- и 10-летних казначейских облигаций США достигла минимального уровня за десятилетие.
Снижение рынка в США и более плоская кривая доходности отражают то, что импульс экономического роста стал главным предметом опасения инвесторов, даже при том, что последние данные по промышленному индексу ISM держались хорошо, - отмечает аналитик из J.P. Morgan Asset Management.
Более плоская кривая доходности рассматривается как индикатор рецессии, при том, что более долгосрочные доходности предполагают, что рынки ожидают впереди ослабление экономики.
Экономика США, вероятно, будет способна выдержать ещё одно или два повышения ставки, поэтому выпрямление кривой доходности кажется немного избыточным. Тем не менее, верно, что экономические перспективы более мрачные, чем раньше, - отмечает аналитик из Sumitomo Mitsui Asset Management Ичикава.
Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в «минусе» торги в среду вслед за обвалом основных индексов в США более чем на 3%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,53%, как и более широкий Topix.
Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,61%, Shenzhen Composite - 0,48%, гонконгский Hang Seng - 1,62%.
Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,69%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, новозеландский NZX 50 - на 0,95%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,62%, индонезийского Jakarta Composite - 0,32%.
На минувших выходных представители США и Китая договорились о том, что Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров. Эта новость поначалу вызвала оптимизм инвесторов, который вскоре сменился сомнениями в том, что стороны придут к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.
Однако азиатские индексы несколько отыграли падение после заявления китайских властей о том, что переговоры с США были успешными, и что страна примет конкретные меры в кратчайшие сроки.
Также в среду стало известно, что ВВП Австралии в III квартале вырос всего на 0,3% относительно второго квартала и на 2,8% в годовом выражении. Кварталом ранее австралийская экономика выросла на 0,9% в поквартальном и на 3,1% в годовом выражении, эксперты ожидали замедления роста первого показателя до 0,6% и ускорения второго до 3,3%.
Как следствие, австралийские банки Westpac и Commonwealth Bank of Australia потеряли более 1% рыночной стоимости.
Активное снижение в среду продемонстрировали акции компаний высокотехнологичного сектора. Так, рыночная стоимость японского производителя оптики для мобильных устройств Sunny Optical упала на 7,3%, китайский интернет-гигант Tencent потерял 2,3% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 3,7%.
Акции банка HSBС подешевели на 2,6% в Гонконге, бумаги China Construction Bank - на 1,3%.
Рыночная стоимость страховщика Dai-ichi Life снизилась на 3,2%, финкомпании Nomura - на 3,3%.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,7%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,2%.
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,33% - до 574,4 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 207,5 млн. грн., в том числе акциями - 2,53 млн. грн.
Сделки прошли только с акциями Центрэнерго (-1,61%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,37%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,4% - до 1793,69 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,11% - до 446,63 пункта при торговом обороте 1,55 млн. злотых (11,5 млн. грн.).
Динамику индикатора определили бумаги агрохолдинга ИМК (+2,8%) и «Овостара» (+0,88%).
Снизились в цене бумаги «Агротона» (-2,29%), «Астарты» (-1,1%) и «Кернела» (-0,19%).
К полудню четверга, 06 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) значительно снижаются в четверг на фоне сообщений о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,28% - до 2615,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,32%, до 1362,55 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2,57% - до 26127,89 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,31%, до 2073,57 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,58% - до 5635,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,17%, до 21444,97 пункта.
Рынки с пессимизмом восприняли новости о том, что финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу была задержана в канадском Ванкувере 1 декабря. США запрашивают ее экстрадицию по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Слушание о залоге назначено на пятницу. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.
На этом фоне акции компаний технологического сектора Азии падают в цене: бумаги Tokyo Electron дешевеют на 5%, Advantest Corp - на 5,4%, Samsung - на 1,8%.
«Эта новость является довольно важной в свете того, что власти США пытаются уговорить своих союзников отказаться от использования оборудования, производимого Huawei, из-за рисков в области безопасности», - комментирует ситуацию аналитик OANDA Стивен Иннес.
В конце ноября в американских СМИ появилась неофициальная информация о том, что администрация США пытается убедить провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде стран отказаться от оборудования китайской компании Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже. Обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которых широко используют продукцию Huawei.
Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в «минусе» торги в четверг, при этом максимальное снижение продемонстрировали акции высокотехнологичных компаний.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упали на 1,8%, максимальными темпами за полтора месяца. С начала года индикатор потерял 13%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,91%, более широкий Topix - на 1,82%.
Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,68%, Shenzhen Composite - 2,17%, гонконгский Hang Seng - 2,47%.
Индийский BSE Sensex уменьшился на 1,59%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%.
Снижение южнокорейского Kospi составило 1,55%, индонезийского Jakarta Composite - 0,3%.
Рынок реагирует на новость об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.
Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу.
Аналитики отмечают, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.
«Мы внимательно следим за развитием событий в Азии на новости об аресте финдиректора Huawei. Это довольно важная новость на фоне попыток Вашингтона убедить своих союзников отказаться от использования оборудования Huawei из-за опасений насчет кибербезопасности», - говорит глава трейдингового отдела в Oanda Corp. Стивен Иннз.
На этой новости китайский интернет-гигант Tencent потерял 5,2% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 5,6%, производитель оптики Sunny Optical - 5,5%.
Акции японского производителя игровых приставок Nintendo подешевели на 4,1%.
Стоимость бумаг оператора связи Softbank снизилась по итогам торгов на 4,9%. Ранее падение было еще больше, однако его удалось нивелировать после новости о том, что компания получила заявки на все выставляемые акции телекоммуникационного подразделения SoftBank Corp. в ходе IPO.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2,3%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 3,2%.
Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Inpex опустились на 2% и 0,9% на фоне снижения цен на нефть. В четверг рынок следил за комментариями представителей ОПЕК+ в преддверии заседания, от которого ожидают решения о сокращении добычи.
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