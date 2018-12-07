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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:05 Итоги: Валюта 07.12.18



По состоянию на 8.20 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на $1,1, или 0,09%, до $1244,75 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро росла при этом на 0,23%, до $14,54 за унцию.



Инвесторы ждут данных по безработице в США в ноябре от американского министерства труда позднее в пятницу.



По прогнозам аналитиков, показатель сохранился на уровне октября в 3,7%, при этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 тысяч после увеличения на 250 тысяч месяцем ранее.

Рынки будут спокойны до выхода данных по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в США (Nonfarm Payrolls).



Курс доллара в пятницу утром незначительно изменяется по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании ежемесячной статистики по американскому рынку труда.



По состоянию на 7.05 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,82 пункта.



Курс евро к доллару опускался до $1,1374 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1378 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥112,83 за доллар со ¥112,68.



Участники торгов ждут данных по безработице в США в ноябре от американского министерства труда позднее в пятницу. По прогнозам аналитиков, показатель сохранился на уровне октября в 3,7%, при этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 тысяч после увеличения на 250 тысяч месяцем ранее.



«Пожалуй, одной из самых сильных частей экономики США всегда был рынок труда. Если мы увидим, что там появились какие-то проблемы, то доллар может оказаться под давлением», - полагает главный рыночный стратег IG Markets Крис Уэстон.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 07 декабря повысился на 18,50 коп. и составил 66,9227 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в среду относительно доллара на 15,02 коп., на торгах четверга повысился на 9,61 коп., оказавшись на уровне 27,8796 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 9,55 коп., составил 27,8815 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,965/27,980 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.06, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,87/27,91 UAH/USD. Спустя 12 минут доллар, сузив спред, консолидировался на отметке 27,87/27,88 UAH/USD. Рынок, словно испугавшись столь заметной просадки котировок СКВ до этого уровня, затих, свернув операции и перейдя в режим ожидания регулятора. После 10.38 НБУ вышел на межбанк, инициировав скупку долларовой ликвидности с платформы Matching по 27,88 UAH/USD. По неподтвержденным данным, регулятор предупредил игроков межбанка о «серьезности» своих намерений, планируя выкупить с рынка значительную сумму валюты. Эта сумма, как стало известно позже, составила до $60,0 млн.



Последнее и сам факт гривневой интервенции изменило настроение на рынке «зеленого» безнала. Покупателям стало понятно, что рассчитывать на дальнейшее снижение цен не стоит, и они начали приобретать доллар, совместными усилиями с НБУ подняв его курс к 27,88/27,89 UAH/USD. Установившееся равновесие покупок и продаж сохранило неизменность этих цен до полудня. В 12.00 регулятор покинул рынок, унося с собой изрядную партию СКВ, и это обстоятельство возобновило коррекцию доллара, тотчас просевшего к 27,87/27,88 UAH/USD.



После обеда, с 13.50 коррекция «американца» продолжалась, его цена в указанный час расширила спред до 27,86/27,88 UAH/USD.



Ближе к закрытию торгов, на 15.20, эти локальные низы на опустевшем уже рынке были выкуплены, приподняв курс доллар к 27,865/27,890 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.



В районе отметки 27,865/27,890 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 06 декабря.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8796 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,67% с 28,0672 UAH/USD до 27,8796 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 декабря, сохранив, «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке снова скопилась избыточная долларовая ликвидность, на которую не нашлось системного покупателя, кроме регулятора. Участники рынка аккумулировали СКВ, опасаясь валютного катаклизма из-за введения военного положения в ущерб резервам в нацвалюте. К среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо реализовать на межбанке, являясь дополнительным «медвежьим» фактором для доллара.



Во-вторых, бизнес испытывает нехватку гривни на текущие расходы. Казначейство прекратило компенсацию НДС, вынуждая игроков выходить на межбанк с продажей СКВ, которой, к слову, избыток, ради нацвалюты.

О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять выросшие с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Кроме того, стало известно, о заметном снижении объемов бюджетных трансферов из Центра «на места» (предположительно с 50,0 млрд. грн. по состоянию на декабрь 2017 до 18,0 млрд. грн.)



Наконец, в-третьих, ожидания агрессивных покупок доллара нерезидентами не оправдались. Их активность в течение этой недели была незаметной.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 декабря повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня сохранил «медвежий» характер, что способствует ликвидности.



Во-вторых, с 10.40 на рынок вышли покупатели СКВ, сбалансировав его в равновесие спроса и предложения.



В-третьих, выросший приток экспортной выручки, характерный для четверга, требовалось частично продать. И в этом проекте принял активное участие регулятор, скупив «лишние» доллары в более значительном, чем накануне, объеме с платформы Matching.



Наличный рынок в течение четверга продемонстрировал подорожание наличной пары доллар-гривня, вопреки пролонгации нисходящего тренда на «зеленых» торгах валютного межбанка. Этот феномен наблюдался во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье и Крыжополь).



Со слов дилеров «неформальной» ветки наличного рынка, главной причиной подорожание «американца» к исходу торгов стало не активные клиентские покупки, а упавший «принос» СКВ. Клиенты, «не доверяя» «медвежьему» тренда безналичного доллара, наотрез отказывались «сдавать валюту» по цене, ниже концептуальнозначимого уровня 28,00 UAH/USD. Борясь с этим недугом, дилеры поднимали цену позиции «спрос», откупляясь по повышенной цене, что автоматически вызывало рост оферов.

По иронии судьбы, «бычий» характер рынка наличного доллара в комплекте с другими неприятностями, привел к заметному и повсеместному регрессу на участке ликвидности. Несмотря на итоговый баланс спроса и предложения практически во всех вышеперечисленных городах на тамошних рынках. Исключение составило Запорожье, валютчики которого рапортовали об итоговом перекосе в направлении спроса. Полагаю, это был «технический» «перекос», вызванный не агрессивным спросом на доллар, а банальной «недостаточностью» клиентских оферов валюты. Не исключено, запорожцы недостаточно приподняли биды в ценах «американца», поплатившись за это указанным дисбалансом и «сиротским» уровнем итоговой ликвидности.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Киева), позиция «предложение» прибавила 3,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием среды «биды» «неформального» наличного «американца» либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 1,0 коп. (Харьков), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Днепр, Киев). Офера «американца» за истекшие сутки либо не изменились (Днепр, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 3,0 коп.(Харьков, Запорожье), либо потеряли 2,0-4,0 коп. (Киев).



Внутридневная и межсессионная динамика наличного «неформального» доллара зависела от нескольких факторов, в первую очередь от уровня насыщенности региона валютой и гривневыми ресурсами; во-вторых, от активности потенциальных клиентов местных рынков и, в-третьих, от решительности дилеров местных рынков, сумевших пойти против «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала.



Несмотря на признаки гротеска в очередной дивергенции настроений наличного о безналичного рынков, мы склонны считать настойчивое стремление наличного рынка склонить своего безналичного «родственника» как минимум, к терминации затянувшейся с 30 ноября коррекции средневзвешенного курса безналичного «американца». Как мы указывали раньше, более «рыночный» рынок наличных уже давно переболел «детским» недугом перекупленности доллара на квазипаническом наст роении клиентов-обывателей, испугавшихся введения военного положения. При этом, судя по всему, «зеленый» безнал доселе продолжает расхлебывать эту кашу, в виде аккумулирования в изрядных объемах безналичной валюты по вышеупомянутой причине, совершенного в ущерб гривневому ресурсу, и теперь пытаясь «пристроить» эту СКВ.



Разумеется, есть реальная вероятность, что эта коррекция безналичного «американца» скоро остановится, как того желает наличный рынок, а точнее, его клиенты. С известными оговорками можно считать случившийся после 15.20 Киева на валютном межбанке предфинишный «подскок дохлой кошки» с уровня 27,86/27,88 к отметке 27,875/27,895 UAH/USD, слабый сигнал о возможной смене настроения. За неимением иных, думаю, и этот безоборотный экзерсис рыночной фауны, дает зыбкую надежду на грядущие перемены. На радость нашим экспортерам.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 06 декабря в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 06 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга «виртуально». Клиенты, напуганные динамичным падением курса безналичного доллара, контактировали с дилерами, интересуясь действующими ценами спроса и предложения, после чего исчезали, воздерживаясь от реальных сделок. Лишь после 10.40, когда появившийся на межбанке регулятор гривневой интервенцией остановил тамошнее обвальное падение доллара, на «неформальном» наличном рынке Днепра начали появляться первые реальные сделки.



Для этого местным дилерам пришлось одновременно стимулировать и клиентский «принос» и покупки СКВ, приподняв позицию спрос и понизив офера.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня консолидировались на отметке 27,93/27,99 UAH/USD, евро – 31,68/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты низкие.



После обеда на местном рынке, как и по всей Украине выросли цены. Упали клиентские офера. Для реанимации «приноса» наши дилеры подняли цены бидов, купив СКВ дороже. Это автоматически потянуло за собой повышение позиции «предложение»…



По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, что не спасло местный рынок от снижения оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «тройку с плюсом», оказалась ниже показателей предыдущей сессии.



Дилеры Днепра кроме проблем с клиентскими оферами валюты, в неважной ликвидности винят «общий спад торговой активности».



В течение 06 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не претерпели изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,97/28,05 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 06-го в условиях тишины – потенциальные клиенты воздерживались от реальных сделок, испугавшись высокой «медвежьей» динамики на рынке «зеленого» безнала. Лишь после 10.40 Киева, когда регулятор своей гривневой интервенцией с платформы Matching «успокоил» «зеленых медведей», в оптовом сегменте наличного рынка Днепра стартовала сбалансированная торговля. При этом дилеры сразу же столкнулись с нежеланием оптовых клиентов «сдавать валюту» по действующим ценам позиции спрос. Пришлось поднимать биды, одновременно снижая офера.



К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра в оптовом сегменте курсы в паре доллар-гривня консолидировались на отметке 27,93/27,99 UAH/USD, евро – 31,68/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты слабые.



После обеда восходящий тренд в позиции «спрос» был пролонгирован из-за сохранившихся проблем с клиентскими оферами валюты. Вослед за бидами вверх поползли и офера.



К исходу торгов оптовика-«неформалам» Днепра удалось сохранить установившееся с полудня равновесие покупок и продаж «американца», что, впрочем, не спасло обороты от потерь – ликвидность, заслужив от дилеров опта Днепра «тройку», ухудшила показания предыдущей сессии.



На протяжении 06 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре повысились5,0-7,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп. Акцентирование роста в бидах – следствие мероприятий наших дилеров по стимулированию клиентского «приноса».



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 декабря уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов на 10,0-12,0 коп. на повышения оферов на 7,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера прибавили 5,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 06-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 06-го практически перестал интересовать клиентов. И дело даже не в стартовавшем после 12.30 Киева ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, поднявшей ее с уровня $1,1325 к отметке $1,1410.



Просто эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к неуклонной потере евро своих «поклонников».



Все просто - высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1344 к $1,1380, прибавив в течение этого промежутка времени скромные 36 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, заметно повысив обе позиции наличной пары евро-гривня, вполне адекватно отреагировали и на этот скромный «привес», и на касание парой евро-доллар около 17.30 Киева внутридневного максимума ($1,1410). Учтя при этом внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 06 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1347, пара евро-доллар до 08.00 Киева не покидала ближайшие окрестности этой отметки, упав с указанного часа до цифры $1,1330, где пребывала до 12.30 Киева, начав с этого момента вышеупомянутое ралли, вознесшее пару по состоянию на 17.30 на внутридневной максимум ($1,1410).

На этой вершине пара не задержалась, упав около 18.25 к отметке $1,1360 и тотчас затеяв новую попутку роста, приведшую евро около 20.15 Киева к отметке $1,1391…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США относительно евро слабо снижается в четверг на европейской сессии рынка forex, иена и швейцарский франк укрепляются на фоне роста спроса на активы «тихой гавани».



Арест топ-менеджера китайской Huawei был воспринят инвесторами как сигнал роста противоречий между США и Китаем, что спровоцировало спад на фондовых рынках по всему миру, а также снижение спроса на другие рискованные активы.



В этих условиях дорожают активы, считающиеся наиболее надежными, - иена, швейцарский франк и US Treasuries. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до минимального уровня с сентября.



Курс доллара США относительно иены снизился по состоянию на 17.00 Киева в ходе торгов до ¥112,78 по сравнению с ¥113,19 на закрытие предыдущей сессии.



Пара евро-иена подешевела до ¥128,04 против ¥128,41 накануне.

Курс американской валюты относительно швейцарского франка опустился до $1,0043 с $1,0023 в среду.



Пара евро-доллар в четверг на указанный час торгуется на уровне $1,1353 по сравнению с $1,1344 на закрытие предыдущих торгов. Аналитики ING, однако, полагают, что активизация ухода от рисков может привести к ослаблению евро до $1,13.

Ранее стало известно об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.

Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу.



Эксперты опасаются, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.



Фунт стерлингов подорожал в ходе торгов до $1,2766 по сравнению с $1,2734 на закрытие рынка в среду. В центре внимания трейдеров - предстоящее голосование в британском парламенте по соглашению об условиях Brexit.



Таким образом, на торгах в Европе американский доллар демонстрирует смешанную динамику. На фоне обвала цен на нефть пострадали сырьевые валюты.



Стало известно, что членам Картеля не удается достичь соглашения по сокращению добычи нефти. Баррель Brent подешевел на 5,6%, до $58,39.



Курс канадского доллара снижался до C$1,3445, евро – до $1,1321. Помимо дешевеющей нефти неопределенности участникам рынка добавляет предстоящее голосование по Brexit в парламенте на следующей неделе.



После публикации порции американской статистки доллар сдал позиции.



Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе в ноябре отразил рост новых рабочих мест в количестве 179 тыс. (прогноз был 195 тыс.). Предыдущее значение пересмотрено в сторону понижения с 227 тыс. до 225 тыс.



Как мы указывали в более ранних обзорах, с 26 ноября пара евро-доллар находится в боковом тренде диапазоном 125 пунктов. Дополнительные силы покупатели евро черпают от новостей по Италии.



Еврокомиссар по финансовым вопросам П. Московичи заявил, что с Италией начался диалог по вопросу бюджета. Границы канала проходят через $1,1312 – 1,1430. Цена находится в середине канала.



Общая картина по основным парам не изменилась. Канадский, новозеландский и австралийский доллары по-прежнему торгуются в минусе, йена, фунт, франк и евро – в «плюсе». Заметно прибавил британский фунт.



Стало быть, пара евро-доллар уже две недели консолидируется в боковике $1,1312-1,1430, если не считать краткосрочных прорывов за пределы границ этого диапазона.



На более старшем масштабе пара еще с начала ноября демонстрирует сокращение размера колебаний, все более сужаясь в сходящемся треугольнике. Напряжение уже стало настолько сильным, что пара начала интенсивно колебаться по 30-50 пунктов вверх и вниз по нескольку раз за день. Причина такой напряженности абсолютно понятна – скоро заседание ФРС 19 декабря. Насколько ФРС в действительности готова замедлить темп повышения ставки, т.е., как произошедшее за последние недели изменение риторики ФРС будет выражено в цифрах, можно будет узнать только из «точечного графика» (dot plot) в прогнозных материалах ФРС.



Кроме того, на этой неделе выходят важная статистика по США. В пятницу в 15.30 Киева будут опубликованы данные по изменению числа рабочих мест в США вне с/х (Nonfarm Payrolls) за ноябрь. Ожидается, что экономика США прибавит 198 тыс. рабочих мест. Одновременно выходит статистика по уровню безработицы. Данные эти очень важны, поскольку ФРС на них обычно обращает внимание.



Но еще до пятничных данных, в четверг, в 15.15 Киева была опубликована статистика по приросту рабочих мест в частном секторе от ADP (опережающий для Nonfarm Payrolls индикатор), а также индекс деловых настроений ISM в сфере услуг США за ноябрь (ожидалось падение с 60,3 до 59,0).



Как оказалось, данные вышли слабыми, что резко ударило по ожиданиям повышения ставки ФРС и, соответственно, по доллару. И такой расклад мы считаем вполне вероятным.



Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе в ноябре отразил рост новых рабочих мест в количестве 179 тыс. (прогноз был 195 тыс.). Предыдущее значение пересмотрено в сторону понижения с 227 тыс. до 225 тыс.



Если выход из текущей консолидации и состоится, то он должен произойти уже на этой неделе.



По опыту, за неделю до такого ключевого события как заседание ФРС (пройдет 19 декабря) активность на рынке обычно затухает (ставки участниками рынка к этому моменту, как правило, уже сделаны, и остается только ждать), так что если до середины следующей недели пара не выйдет из диапазона $1,1300-1,1460, то скорее, она в нем и останется.

Мы же предполагаем, что в связи с изменением риторики ФРС и достижением «торгового перемирия» между США и Китаем у пары есть шансы на рост и выход на стопы в районе $1,1460-1,1500.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост бидов на 10,0-12,0 коп. на фоне повышения оферов этой СКВ на 7,0-10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга по обеим позициям.



Торги рублем 06 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», заметно понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившемуся с закрытия среды спросу и выросшему на 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Хроники торгов отечественного валютного межбанка последних двух дней дают основание констатировать формирование некоторого симбиоза, состоящего из регулятор, экспортеров и достаточно редких в последнее время покупателей валюты. В дебюте сессии на основании нехватки гривни игроки межбанка продают СКВ, просаживая ее курс. Затем на межбанке появляется регулятор, выкупая «лишнее» и останавливая «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня и, не забывая о себе, пополняет свои резервы долларом. Дождавшись этого момента и убедившись, что снижение курса СКВ уже не будет, на рынке появляются покупатели, приобретением доллара, уже «рыночным» манером выравнивают спрос и предложение. Наиболее терпеливые или опоздавшие к началу отката экспортеры, реализуют толику СКВ импортерам.

Таким образом, все стороны этой валютной «Антанты» получают свое: НБУ пополнение своих закромов «рыночной» валютой, экспортеры отсутствие провального падения курса безналичного «американца», а импортеры – валюту, по цене более низкой, чем накануне.



Как мы указывали выше, формальным поводом для сохранения «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня является насыщенной рынка валютой, накопленной игроками с введением военного положения на фоне нехватки гривни.



Ликвидация этих перекосов приведет украинский валютный межбанк к стабилизации в зеленом» секторе.



В отношении проблем с гривневой ликвидностью укажем на важное препятствие для преодоления тамошнего кризиса. Дело в том, что в отличие от предыдущего года объем гривневых трансферов из Киева «на места» ожидается едва ли не втрое более низким, формируя дефицит гривни, особенно неприятный в последний месяц года. Так что, говорить об исчерпании «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня пока преждевременно.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало символическое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 550,7 млн. грн. к отметке 51 133,3 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу около 09.56, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,81/27,83 UAH/USD.



Тем временем, по состоянию на 10.31 котировки «американца» на межбанке «симметрично» и без участия регулятора сузили спред, понизив офера приподняв биды к отметке 27,815/27,825 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.



Около 11.00 валютный межбанк констатировал некоторые подвижки курса доллара вверх – по состоянию на это время «американец» приподнялся к 27,82/27,83 UAH/USD.



К 11.17 котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 27,82/27,83 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Коррекция доллара была прервана, по данным непосредственных участников торгов, рынком самостоятельно, без участия регулятора. Последний по пятницам крайне неохотно посещает межбанк.



Утреннее снижение курса доллара на межбанке, остановленное «рыночными» покупками игроков, сопровождался признаками некоторого расширения на рынке гривневого ресурса, на которые указало снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,75/18,25% к отметке 16,50/18,25% годовых.

Эта динамика не согласуется с символическим снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 11.48 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 27,82/27,83 UAH/USD, с одной стороны поддерживаемые равновесием покупок и продаж, с другой, присутствием не замеченного ранее там регулятора, который «клюет по зернышку» (минимальными порциями) лишнюю валюту, работая, как заметил наш консультант «в режиме стелс».



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 5,54 коп., составил 27,8261 UAH/USD.



По состоянию на 12.54 котировки безналичного доллара на межбанке не оставили отметку 27,82/27,83 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж затухающей перед обедом торговой активности.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,05 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 06 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 06 декабря по обеим позициям потерял по 20 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1380, просев до $1,1366 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1373 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 07 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентского предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 07 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили с преобладанием «приноса». Ликвидность низкая.



На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты «очень слабые».



По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесия покупок и продаж валюты мелкооптовыми (до $10,0 тыс.), что позволило запорожцам ограничиться сужением спреда в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,85/31,93 UAH/EUR, рубль - 0,4155/0,4170 UAH/RUB, Киев опт 27,95/27,98 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/27,98 UAH/USD, евро (опт) 31,70-75/31,85-90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70-75/31,85-90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,10 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,05 UAH/USD, розница – 27,0/28,07 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,00 UAH/USD; евро – 31,70/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота незначительно растет в пятницу утром в ожидании ежемесячной статистики по американскому рынку труда.Курс доллара в пятницу утром незначительно изменяется по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании ежемесячной статистики по американскому рынку труда.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,67% с 28,0672 UAH/USD до 27,8796 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 06 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 06 декабря, сохранив, «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке снова скопилась избыточная долларовая ликвидность, на которую не нашлось системного покупателя, кроме регулятора. Участники рынка аккумулировали СКВ, опасаясь валютного катаклизма из-за введения военного положения в ущерб резервам в нацвалюте. К среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо реализовать на межбанке, являясь дополнительным «медвежьим» фактором для доллара.Во-вторых, бизнес испытывает нехватку гривни на текущие расходы. Казначейство прекратило компенсацию НДС, вынуждая игроков выходить на межбанк с продажей СКВ, которой, к слову, избыток, ради нацвалюты.О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять выросшие с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Кроме того, стало известно, о заметном снижении объемов бюджетных трансферов из Центра «на места» (предположительно с 50,0 млрд. грн. по состоянию на декабрь 2017 до 18,0 млрд. грн.)Наконец, в-третьих, ожидания агрессивных покупок доллара нерезидентами не оправдались. Их активность в течение этой недели была незаметной.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 декабря повысились, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня сохранил «медвежий» характер, что способствует ликвидности.Во-вторых, с 10.40 на рынок вышли покупатели СКВ, сбалансировав его в равновесие спроса и предложения.В-третьих, выросший приток экспортной выручки, характерный для четверга, требовалось частично продать. И в этом проекте принял активное участие регулятор, скупив «лишние» доллары в более значительном, чем накануне, объеме с платформы Matching.Наличный рынок в течение четверга продемонстрировал подорожание наличной пары доллар-гривня, вопреки пролонгации нисходящего тренда на «зеленых» торгах валютного межбанка. Этот феномен наблюдался во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье и Крыжополь).Со слов дилеров «неформальной» ветки наличного рынка, главной причиной подорожание «американца» к исходу торгов стало не активные клиентские покупки, а упавший «принос» СКВ. Клиенты, «не доверяя» «медвежьему» тренда безналичного доллара, наотрез отказывались «сдавать валюту» по цене, ниже концептуальнозначимого уровня 28,00 UAH/USD. Борясь с этим недугом, дилеры поднимали цену позиции «спрос», откупляясь по повышенной цене, что автоматически вызывало рост оферов.По иронии судьбы, «бычий» характер рынка наличного доллара в комплекте с другими неприятностями, привел к заметному и повсеместному регрессу на участке ликвидности. Несмотря на итоговый баланс спроса и предложения практически во всех вышеперечисленных городах на тамошних рынках. Исключение составило Запорожье, валютчики которого рапортовали об итоговом перекосе в направлении спроса. Полагаю, это был «технический» «перекос», вызванный не агрессивным спросом на доллар, а банальной «недостаточностью» клиентских оферов валюты. Не исключено, запорожцы недостаточно приподняли биды в ценах «американца», поплатившись за это указанным дисбалансом и «сиротским» уровнем итоговой ликвидности.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Киева), позиция «предложение» прибавила 3,0-7,0 коп.По сравнению с закрытием среды «биды» «неформального» наличного «американца» либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 1,0 коп. (Харьков), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Днепр, Киев). Офера «американца» за истекшие сутки либо не изменились (Днепр, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 3,0 коп.(Харьков, Запорожье), либо потеряли 2,0-4,0 коп. (Киев).Внутридневная и межсессионная динамика наличного «неформального» доллара зависела от нескольких факторов, в первую очередь от уровня насыщенности региона валютой и гривневыми ресурсами; во-вторых, от активности потенциальных клиентов местных рынков и, в-третьих, от решительности дилеров местных рынков, сумевших пойти против «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала.Несмотря на признаки гротеска в очередной дивергенции настроений наличного о безналичного рынков, мы склонны считать настойчивое стремление наличного рынка склонить своего безналичного «родственника» как минимум, к терминации затянувшейся с 30 ноября коррекции средневзвешенного курса безналичного «американца». Как мы указывали раньше, более «рыночный» рынок наличных уже давно переболел «детским» недугом перекупленности доллара на квазипаническом наст роении клиентов-обывателей, испугавшихся введения военного положения. При этом, судя по всему, «зеленый» безнал доселе продолжает расхлебывать эту кашу, в виде аккумулирования в изрядных объемах безналичной валюты по вышеупомянутой причине, совершенного в ущерб гривневому ресурсу, и теперь пытаясь «пристроить» эту СКВ.Разумеется, есть реальная вероятность, что эта коррекция безналичного «американца» скоро остановится, как того желает наличный рынок, а точнее, его клиенты. С известными оговорками можно считать случившийся после 15.20 Киева на валютном межбанке предфинишный «подскок дохлой кошки» с уровня 27,86/27,88 к отметке 27,875/27,895 UAH/USD, слабый сигнал о возможной смене настроения. За неимением иных, думаю, и этот безоборотный экзерсис рыночной фауны, дает зыбкую надежду на грядущие перемены. На радость нашим экспортерам.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 06 декабря в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 06 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга «виртуально». Клиенты, напуганные динамичным падением курса безналичного доллара, контактировали с дилерами, интересуясь действующими ценами спроса и предложения, после чего исчезали, воздерживаясь от реальных сделок. Лишь после 10.40, когда появившийся на межбанке регулятор гривневой интервенцией остановил тамошнее обвальное падение доллара, на «неформальном» наличном рынке Днепра начали появляться первые реальные сделки.Для этого местным дилерам пришлось одновременно стимулировать и клиентский «принос» и покупки СКВ, приподняв позицию спрос и понизив офера.Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня консолидировались на отметке 27,93/27,99 UAH/USD, евро – 31,68/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты низкие.После обеда на местном рынке, как и по всей Украине выросли цены. Упали клиентские офера. Для реанимации «приноса» наши дилеры подняли цены бидов, купив СКВ дороже. Это автоматически потянуло за собой повышение позиции «предложение»…По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, что не спасло местный рынок от снижения оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «тройку с плюсом», оказалась ниже показателей предыдущей сессии.Дилеры Днепра кроме проблем с клиентскими оферами валюты, в неважной ликвидности винят «общий спад торговой активности».В течение 06 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 3,0-5,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не претерпели изменений.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,97/28,05 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 06-го в условиях тишины – потенциальные клиенты воздерживались от реальных сделок, испугавшись высокой «медвежьей» динамики на рынке «зеленого» безнала. Лишь после 10.40 Киева, когда регулятор своей гривневой интервенцией с платформы Matching «успокоил» «зеленых медведей», в оптовом сегменте наличного рынка Днепра стартовала сбалансированная торговля. При этом дилеры сразу же столкнулись с нежеланием оптовых клиентов «сдавать валюту» по действующим ценам позиции спрос. Пришлось поднимать биды, одновременно снижая офера.К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра в оптовом сегменте курсы в паре доллар-гривня консолидировались на отметке 27,93/27,99 UAH/USD, евро – 31,68/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты слабые.После обеда восходящий тренд в позиции «спрос» был пролонгирован из-за сохранившихся проблем с клиентскими оферами валюты. Вослед за бидами вверх поползли и офера.К исходу торгов оптовика-«неформалам» Днепра удалось сохранить установившееся с полудня равновесие покупок и продаж «американца», что, впрочем, не спасло обороты от потерь – ликвидность, заслужив от дилеров опта Днепра «тройку», ухудшила показания предыдущей сессии.На протяжении 06 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре повысились5,0-7,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп. Акцентирование роста в бидах – следствие мероприятий наших дилеров по стимулированию клиентского «приноса».Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не изменились.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 декабря уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов на 10,0-12,0 коп. на повышения оферов на 7,0-10,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера прибавили 5,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 06-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 06-го практически перестал интересовать клиентов. И дело даже не в стартовавшем после 12.30 Киева ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, поднявшей ее с уровня $1,1325 к отметке $1,1410.Просто эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к неуклонной потере евро своих «поклонников».Все просто - высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост бидов на 10,0-12,0 коп. на фоне повышения оферов этой СКВ на 7,0-10,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга по обеим позициям.Торги рублем 06 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», заметно понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившемуся с закрытия среды спросу и выросшему на 5,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало символическое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 550,7 млн. грн. к отметке 51 133,3 млн. грн.Выйдя в реальную сферу около 09.56, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,81/27,83 UAH/USD.Тем временем, по состоянию на 10.31 котировки «американца» на межбанке «симметрично» и без участия регулятора сузили спред, понизив офера приподняв биды к отметке 27,815/27,825 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.Около 11.00 валютный межбанк констатировал некоторые подвижки курса доллара вверх – по состоянию на это время «американец» приподнялся к 27,82/27,83 UAH/USD.К 11.17 котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 27,82/27,83 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Коррекция доллара была прервана, по данным непосредственных участников торгов, рынком самостоятельно, без участия регулятора. Последний по пятницам крайне неохотно посещает межбанк.Утреннее снижение курса доллара на межбанке, остановленное «рыночными» покупками игроков, сопровождался признаками некоторого расширения на рынке гривневого ресурса, на которые указало снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,75/18,25% к отметке 16,50/18,25% годовых.Эта динамика не согласуется с символическим снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.По состоянию на 11.48 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 27,82/27,83 UAH/USD, с одной стороны поддерживаемые равновесием покупок и продаж, с другой, присутствием не замеченного ранее там регулятора, который «клюет по зернышку» (минимальными порциями) лишнюю валюту, работая, как заметил наш консультант «в режиме стелс».Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 5,54 коп., составил 27,8261 UAH/USD.По состоянию на 12.54 котировки безналичного доллара на межбанке не оставили отметку 27,82/27,83 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж затухающей перед обедом торговой активности.На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,05 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,420 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с 06 декабря по спросу и по предложению не изменился.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 06 декабря по обеим позициям потерял по 20 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1380, просев до $1,1366 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1373 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 07 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентского предложения. Обороты низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На старте торгов 07 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили с преобладанием «приноса». Ликвидность низкая.На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты «очень слабые».По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесия покупок и продаж валюты мелкооптовыми (до $10,0 тыс.), что позволило запорожцам ограничиться сужением спреда в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,85/31,93 UAH/EUR, рубль - 0,4155/0,4170 UAH/RUB, Киев опт 27,95/27,98 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/27,98 UAH/USD, евро (опт) 31,70-75/31,85-90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70-75/31,85-90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,10 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,05 UAH/USD, розница – 27,0/28,07 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,00 UAH/USD; евро – 31,70/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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