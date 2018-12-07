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фондовый рынок 07.12.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.12.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:08 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.12.18 США



Фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно.



S&P 500 и Dow industrials завершили сессию небольшим снижением, но существенно выше минимумов сессии в течение волатильной торговли в четверг, так как арест одной из руководителей китайской технологической компании Huawei оживил опасения противостояния США и Китая по внешней торговли.



После выходного в торговле в середине недели акции снизились в начале сессии, S&P 500 снижался на 2,9%. Однако в середине сессии акции начали сокращать потери и «технологический» индекс Nasdaq вышел на положительную территорию.

Акции, кажется, получили дополнительную поддержку от сообщения Wall Street Journal, что официальные лица ФРС рассматривают вопрос как именно сигнализировать рынку о новом выжидательном подходе после того, как процентная ставка, вероятно, будет повышена на заседании по денежной политике в декабре.



Опасения в отношении доходностей облигаций в последние дни оказывали давление на рынок акций. Доходность казначейских облигаций США в четверг снизилась, доходность 10-летних облигаций достигла минимумов за три месяца, так как инвесторы снизили ожидания по числу повышений ставки ФРС, которые могут быть при ослаблении экономических данных и волатильности на рынках.



Индекс акций финансовых компаний, который чувствителен к доходности облигаций, снизился на 1,4%.



Индекс акций энергетического сектора снизился на 1,8%, что стало самым сильным снижением по секторам, так как цена на нефть снизилась после того, как заседание ОПЕК и ее стран-партнеров завершилось без представления решения о сокращении объема добычи нефти.



Потери S&P 500 были смягчены ростом Amazon, Netflix и некоторых других технологических и интернет-акций, которые особенно сильно распродавались при откате рынка в последние месяцы.



Во вторник основные индексы снизились более чем на 3%. В среду рынки были закрыты связи с похоронами бывшего президента США Джорджа Буша (старшего).

Объём торговли на биржах США был 10,5 млрд. акций, что выше 7,9 млрд. в среднем за 20 последних сессий.



Отношение снизившихся выпусков с выросшим на NYSE было 1,75 к 1, на Nasdaq 1,61 к 1.



Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре вырос до 60,7% с октябрьского уровня в 60,3%, тогда как аналитики ожидали снижение индикатора до 59,2%.



Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 декабря, уменьшилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 231 тысячу по сравнению с прогнозами снижения до 226 тысяч.

Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на $0,9 миллиарда, или на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до $55,5 миллиарда. Эксперты прогнозировали рост до $55,2 миллиарда.



«Рынки уже невероятно нервничают в связи с замедляющимся экономическим ростом благодаря кривой по доходностям облигаций США. Отношения между Китаем и США должны были улучшиться после саммита G20, и арест может разрушить эти и без того хрупкие отношения», - сказал Джаспер Лоулер из London Capital Group.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,32% до уровня 24 947,67 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,15%, до 2 695,95 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,42% до 7 188,26 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг резко снизился.



Европейский фондовый рынок в четверг снизился на фоне снижения цен на нефть, опасений в отношении перспектив мирового экономического роста и последствий ареста одной из руководителей китайской Huawei, что оживило сомнения в благополучном исходе переговоров между США и Китаем по торговле.

Возглавили снижение нефтяной и технологический сектора.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 3,09%, после снижения на 1,2% в среду.



В четверг фьючерсы на фондовые индексы США снизились после ареста CFO Huawei Technologies канадскими властями, что оживило опасения в отношении внешней торговле, которые привели во вторник к наиболее резкому снижению рынка с начала октября.



Рынки в США были закрыты в среду в связи с похоронам бывшего президента Джорджа Буша (старшего).



Китайские власти агрессивно отреагировали на арест, представитель китайского посольства в Канаде потребовал выпустить руководителя Huawei.

В четверг началось двухдневное заседание ОПЕК. Цены на нефть снижаются, так как пока не признаков достижения соглашения о сокращении добычи.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 3,09%, после снижения на 1,2% в среду.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3,15% и составил 6 704,05 пункта.



Немецкий DAX просел на 3,48% до 10 810,24 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 3,326% — на отметке 4 780,46 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом индексов, частично отыграв существенное падение в предыдущий день торгов.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03%, до 2605,89 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite почти не изменился и составил 1350,7 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,35%, до 26063,76 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,34%, до 2075,76 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,42%, до 5681,5 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 0,82%, до 21678,68 пункта.



Текущая неделя для рынков АТР отличалась высокой волатильностью. В понедельник их рост достигал 3%, поскольку инвесторы отыгрывали временное перемирие в торговой войне США и Китая, достигнутое в рамках саммита G20 на минувших выходных. Однако уже во вторник оптимизм инвесторов начал иссякать, поскольку они начали сомневаться в том, что достигнутые договоренности помогут США и Китаю разрешить торговый конфликт на долгосрочную перспективу.



В четверг к сомнениям прибавились новости о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по запросу США, и это увело биржевые индексы региона вниз на 1-2%. А в пятницу инвесторы в основном отдавали предпочтение покупкам ценных бумаг, ощутимо подешевевших по итогам предыдущих торгов.



Аналитики OANDA считают, что рынки АТР на текущей неделе отличались чрезмерной реакцией на происходящие события.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 1,36% - до 2412,31 пункта, а РТС - на 1,64%, до 1134,07 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,67%, до 67,02 RUB/USD, курс евро - на 1,12%, до 76,38 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,6% - до $59,38 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 2,08%, «Газпрома» — на 2,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,06%, «АЛРОСы» — на 0,75%, Московской биржи — на 0,78%.



На российском фондовом рынке 06 декабря хозяйничают «медведи». Учитывая негативный внешний фон, удивляться этому не приходится. Тем не менее, индекс Мосбиржи не падает так, как мог бы, и к вечеру вернулся выше 2 400 пунктов.



Однако утренний легкий пробой 2 400 вниз показал, что на таком волатильном рынке возможно практически все, и если «медведям» представится шанс продавать, они это быстро сделают. Вероятный диапазон колебаний на пятницу для индекса Мосбиржи составляет 2 375—2 415 пунктов. Индекс РТС продолжит консолидироваться в пределах 1 120—1 140 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 06 декабря повысился на 1,23 пункта или на 0,21% до уровня 575,63 пунктов.



Объем торгов за день составил 388,025 млн. грн., акциями наторговали 1,37 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 05 декабря ПФТС-индекс понизился на 1,90 пункта или на 0,33% до уровня 574,40 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 260,57 пунктов или на 82,70 с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) значительно снижаются в четверг на фоне сообщений о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 06.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,28% - до 2615,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,32%, до 1362,55 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2,57% - до 26127,89 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,31%, до 2073,57 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,58% - до 5635,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,17%, до 21444,97 пункта.



Рынки с пессимизмом восприняли новости о том, что финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу была задержана в канадском Ванкувере 1 декабря. США запрашивают ее экстрадицию по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Слушание о залоге назначено на пятницу. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.



На этом фоне акции компаний технологического сектора Азии падают в цене: бумаги Tokyo Electron дешевеют на 5%, Advantest Corp - на 5,4%, Samsung - на 1,8%.



«Эта новость является довольно важной в свете того, что власти США пытаются уговорить своих союзников отказаться от использования оборудования, производимого Huawei, из-за рисков в области безопасности», - комментирует ситуацию аналитик OANDA Стивен Иннес.



В конце ноября в американских СМИ появилась неофициальная информация о том, что администрация США пытается убедить провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде стран отказаться от оборудования китайской компании Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже. Обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которых широко используют продукцию Huawei.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в «минусе» торги в четверг, при этом максимальное снижение продемонстрировали акции высокотехнологичных компаний.



Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упали на 1,8%, максимальными темпами за полтора месяца. С начала года индикатор потерял 13%.



Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,91%, более широкий Topix - на 1,82%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,68%, Shenzhen Composite - 2,17%, гонконгский Hang Seng - 2,47%.



Индийский BSE Sensex уменьшился на 1,59%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%.



Снижение южнокорейского Kospi составило 1,55%, индонезийского Jakarta Composite - 0,3%.



Рынок реагирует на новость об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.

Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу.



Аналитики отмечают, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.



«Мы внимательно следим за развитием событий в Азии на новости об аресте финдиректора Huawei. Это довольно важная новость на фоне попыток Вашингтона убедить своих союзников отказаться от использования оборудования Huawei из-за опасений насчет кибербезопасности», - говорит глава трейдингового отдела в Oanda Corp. Стивен Иннз.



На этой новости китайский интернет-гигант Tencent потерял 5,2% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 5,6%, производитель оптики Sunny Optical - 5,5%.



Акции японского производителя игровых приставок Nintendo подешевели на 4,1%.

Стоимость бумаг оператора связи Softbank снизилась по итогам торгов на 4,9%. Ранее падение было еще больше, однако его удалось нивелировать после новости о том, что компания получила заявки на все выставляемые акции телекоммуникационного подразделения SoftBank Corp. в ходе IPO.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2,3%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 3,2%.



Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Inpex опустились на 2% и 0,9% на фоне снижения цен на нефть. В четверг рынок следил за комментариями представителей ОПЕК+ в преддверии заседания, от которого ожидают решения о сокращении добычи.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,21% - до 575,63 пункта в рамках коррекции после нескольких дней снижения.



Торговый оборот на бирже составил 388,025 млн. грн., в том числе акциями - 1,37 млн. грн.



Среди индексных бумаг подорожали акции Центрэнерго (+0,99%) и подешевели - Турбоатома (-0,37%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,31%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» остался неизменным на уровне 1793,69 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,66% - до 443,66 пункта при объеме торгов 1,768 млн. злотых (13,1 млн. грн.).



В «индексной корзине» дешевели бумаги «Агротона» (-1,11%) и «Астарты» (-0,58%).

Положительную динамику демонстрировали акции агрохолдинга ИМК (+0,78%) и «Кернела» (+0,19%).



К полудню пятницы, 07 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) перешли к коррекционному росту в пятницу после резкого падения в предыдущий день.



По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08% - до 2607,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1352,33 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,27% - до 26226,79 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,26%, до 2074,72 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,44% - до 5682,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,48%, до 21601,84 пункта.



В пятницу на биржах азиатского региона отмечается коррекция после того, как днем ранее они закрылись в минусе на 1-2%. В четверг стало известно о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies по запросу США, что вызвало новую волну опасений относительно перспектив торговых отношений США и КНР.



Трейдер компании IG Джейден Лох сказал, что учитывая высокую степень неопределенности, рынки, вероятно, будут оставаться нестабильными в попытке удержать положительную динамику.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают новые сообщения в японских СМИ в пятницу о том, что власти страны намерены запретить закупки для государственных учреждений страны телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. В ноябре американские СМИ сообщили, что администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих союзных стран отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом индексов, частично отыграв существенное падение в предыдущий день торгов.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03%, до 2605,89 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite почти не изменился и составил 1350,7 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,35%, до 26063,76 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,34%, до 2075,76 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,42%, до 5681,5 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 0,82%, до 21678,68 пункта.



Текущая неделя для рынков АТР отличалась высокой волатильностью. В понедельник их рост достигал 3%, поскольку инвесторы отыгрывали временное перемирие в торговой войне США и Китая, достигнутое в рамках саммита G20 на минувших выходных. Однако уже во вторник оптимизм инвесторов начал иссякать, поскольку они начали сомневаться в том, что достигнутые договоренности помогут США и Китаю разрешить торговый конфликт на долгосрочную перспективу.



В четверг к сомнениям прибавились новости о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по запросу США, и это увело биржевые индексы региона вниз на 1-2%. А в пятницу инвесторы в основном отдавали предпочтение покупкам ценных бумаг, ощутимо подешевевших по итогам предыдущих торгов.



Аналитики OANDA считают, что рынки АТР на текущей неделе отличались чрезмерной реакцией на происходящие события.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно.S&P 500 и Dow industrials завершили сессию небольшим снижением, но существенно выше минимумов сессии в течение волатильной торговли в четверг, так как арест одной из руководителей китайской технологической компании Huawei оживил опасения противостояния США и Китая по внешней торговли.После выходного в торговле в середине недели акции снизились в начале сессии, S&P 500 снижался на 2,9%. Однако в середине сессии акции начали сокращать потери и «технологический» индекс Nasdaq вышел на положительную территорию.Акции, кажется, получили дополнительную поддержку от сообщения Wall Street Journal, что официальные лица ФРС рассматривают вопрос как именно сигнализировать рынку о новом выжидательном подходе после того, как процентная ставка, вероятно, будет повышена на заседании по денежной политике в декабре.Опасения в отношении доходностей облигаций в последние дни оказывали давление на рынок акций. Доходность казначейских облигаций США в четверг снизилась, доходность 10-летних облигаций достигла минимумов за три месяца, так как инвесторы снизили ожидания по числу повышений ставки ФРС, которые могут быть при ослаблении экономических данных и волатильности на рынках.Индекс акций финансовых компаний, который чувствителен к доходности облигаций, снизился на 1,4%.Индекс акций энергетического сектора снизился на 1,8%, что стало самым сильным снижением по секторам, так как цена на нефть снизилась после того, как заседание ОПЕК и ее стран-партнеров завершилось без представления решения о сокращении объема добычи нефти.Потери S&P 500 были смягчены ростом Amazon, Netflix и некоторых других технологических и интернет-акций, которые особенно сильно распродавались при откате рынка в последние месяцы.Во вторник основные индексы снизились более чем на 3%. В среду рынки были закрыты связи с похоронами бывшего президента США Джорджа Буша (старшего).Объём торговли на биржах США был 10,5 млрд. акций, что выше 7,9 млрд. в среднем за 20 последних сессий.Отношение снизившихся выпусков с выросшим на NYSE было 1,75 к 1, на Nasdaq 1,61 к 1.Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре вырос до 60,7% с октябрьского уровня в 60,3%, тогда как аналитики ожидали снижение индикатора до 59,2%.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 декабря, уменьшилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 231 тысячу по сравнению с прогнозами снижения до 226 тысяч.Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на $0,9 миллиарда, или на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до $55,5 миллиарда. Эксперты прогнозировали рост до $55,2 миллиарда.«Рынки уже невероятно нервничают в связи с замедляющимся экономическим ростом благодаря кривой по доходностям облигаций США. Отношения между Китаем и США должны были улучшиться после саммита G20, и арест может разрушить эти и без того хрупкие отношения», - сказал Джаспер Лоулер из London Capital Group.Европейский фондовый рынок в четверг резко снизился.Европейский фондовый рынок в четверг снизился на фоне снижения цен на нефть, опасений в отношении перспектив мирового экономического роста и последствий ареста одной из руководителей китайской Huawei, что оживило сомнения в благополучном исходе переговоров между США и Китаем по торговле.Возглавили снижение нефтяной и технологический сектора.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 3,09%, после снижения на 1,2% в среду.В четверг фьючерсы на фондовые индексы США снизились после ареста CFO Huawei Technologies канадскими властями, что оживило опасения в отношении внешней торговле, которые привели во вторник к наиболее резкому снижению рынка с начала октября.Рынки в США были закрыты в среду в связи с похоронам бывшего президента Джорджа Буша (старшего).Китайские власти агрессивно отреагировали на арест, представитель китайского посольства в Канаде потребовал выпустить руководителя Huawei.В четверг началось двухдневное заседание ОПЕК. Цены на нефть снижаются, так как пока не признаков достижения соглашения о сокращении добычи.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом индексов, частично отыграв существенное падение в предыдущий день торгов.Текущая неделя для рынков АТР отличалась высокой волатильностью. В понедельник их рост достигал 3%, поскольку инвесторы отыгрывали временное перемирие в торговой войне США и Китая, достигнутое в рамках саммита G20 на минувших выходных. Однако уже во вторник оптимизм инвесторов начал иссякать, поскольку они начали сомневаться в том, что достигнутые договоренности помогут США и Китаю разрешить торговый конфликт на долгосрочную перспективу.В четверг к сомнениям прибавились новости о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по запросу США, и это увело биржевые индексы региона вниз на 1-2%. А в пятницу инвесторы в основном отдавали предпочтение покупкам ценных бумаг, ощутимо подешевевших по итогам предыдущих торгов.Аналитики OANDA считают, что рынки АТР на текущей неделе отличались чрезмерной реакцией на происходящие события.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,67%, до 67,02 RUB/USD, курс евро - на 1,12%, до 76,38 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,6% - до $59,38 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 2,08%, «Газпрома» — на 2,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,06%, «АЛРОСы» — на 0,75%, Московской биржи — на 0,78%.На российском фондовом рынке 06 декабря хозяйничают «медведи». Учитывая негативный внешний фон, удивляться этому не приходится. Тем не менее, индекс Мосбиржи не падает так, как мог бы, и к вечеру вернулся выше 2 400 пунктов.Однако утренний легкий пробой 2 400 вниз показал, что на таком волатильном рынке возможно практически все, и если «медведям» представится шанс продавать, они это быстро сделают. Вероятный диапазон колебаний на пятницу для индекса Мосбиржи составляет 2 375—2 415 пунктов. Индекс РТС продолжит консолидироваться в пределах 1 120—1 140 пунктов.Как сообщалось, в среду 05 декабря ПФТС-индекс понизился на 1,90 пункта или на 0,33% до уровня 574,40 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 260,57 пунктов или на 82,70 с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 декабря, сессия в ПФТС.К полудню пятницы, 07 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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