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Автомобілі з Америки штрафують
за невідповідність...

Автомобілі з Америки штрафують за невідповідність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:16

Автомобілі з Америки штрафують за невідповідність...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні активно поширюється привід штрафів водіїв автомобілів, які не відповідають нормам сигнальних вогнів, прописаних в стандартах сертифікації. Так, власника Tesla Model S оштрафували за те, що машина подавала сигнали про поворот червоним світлом замість жовтого.

Дивися повний текст Автомобілі з Америки штрафують за невідповідність сертифікації.
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