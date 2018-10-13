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Автомобілі з Америки штрафують за невідповідність...
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Додано: Суб 08 гру, 2018 14:16
Пропонуємо до обговорення:
В Україні активно поширюється привід штрафів водіїв автомобілів, які не відповідають нормам сигнальних вогнів, прописаних в стандартах сертифікації. Так, власника Tesla Model S оштрафували за те, що машина подавала сигнали про поворот червоним світлом замість жовтого.
Дивися повний текст Автомобілі з Америки штрафують за невідповідність сертифікації
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Додано: Суб 08 гру, 2018 14:20
R2
Правильно роблять.
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