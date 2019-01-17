Політичні дискусії
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:08
lapay написав: detroytred написав:
Вроде freeze о Смешко говорил.
Яке він має відношення до майбутнього Президента, крім втрати 2.5 мільйонів застави?
Насмішить Смішко...погоджуюсь.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:19
Петро вискочив на перше місце
Кеф 2,3, у Юлі 2,5, у Вови 4,6
https://www.favoritsport.com.ua/ru/bets ... preset=949
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:42
А свіжі опитування імяреків десь є?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 21:52
Вы же были против фаворитспорт? Ссылались на Париматч, там совсем другие цифры.
freeze
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08
freeze написав:
Вы же были против фаворитспорт? Ссылались на Париматч, там совсем другие цифры.
Головне, що Зеленський в прольоті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:09
lapay написав: freeze написав:
Вы же были против фаворитспорт? Ссылались на Париматч, там совсем другие цифры.
Головне, що Зеленський в прольоті.
https://www.youtube.com/watch?v=_zflkehNN_M
«Зелена родина ру». Кінобізнес Зеленського у Росії
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:46
freeze написав:
Вы же были против фаворитспорт? Ссылались на Париматч, там совсем другие цифры.
Ну так на Париматч Порошенко по-прежнему второй и разрыв между ним и первым больше - 2,40 и 2,75 против 2,30 и 2,50 на Фаворитспорт.
https://www.parimatch.com/sport/politik ... ybory-2019
Если б на "Вести.Ру" был такой тотализатор и побеждал бы со значительным отрывом Порошенко, он бы и сюда цитату/ссылку на него вставил.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:24
lapay написав: detroytred написав:
А на деле -- разница в сумме (в чем-то выигрывает, в чем-то проигрывает) хоть и небольшая, но с порядочным появляется хотя бы шанс.
Так Ющенко був порядочний, а Тимошенко, Зеленський з офшорами - хто порядочний, і чому Порошенко гірший за інших?
Мародёр он, просто мародёр.
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