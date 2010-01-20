Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Откуда такое убеждение, из ничего не стоящих опросов или таких же ставок в букмекерских конторах которые тот же Петя купит оптом
Я хотел бы ошибаться, но посмотрите на его результаты в прошлых президентских выборах: 2010 - 1,20% 2014 - 5,48%
Это не столь важно, важно, кто составляет его команду. Голосуют же не за одного человека, а за его цели и его команду. При объединении всех реальных оппозиционных сил вокруг него у него будет огромная поддержка. Но ему нужно будет иметь ее с запасом, чтобы его рейтинг был на 5-6% выше Порошенка, которому нафальсифицируют немало % голосов. В Одессе и Харькове, как минимум.
yanyura написав:Даже здесь, на финансовом сайте (т.е. таком, где далеко не глупые люди, в большинстве самодостаточные) он на третьем месте, т.е. не проходит во второй тур. Что тогда говорить об остальной Украине?
А ведь здесь, опять же по сравнению с остальной Украиной, недооценена Тимошенко - у нее постоянный и довольно немалый электорат.
На форуме накрутить рейтинг не проблема, сами же видите сколько тут у Порошенка откуда-то взялось) Это не показатель. НО, в целом, современные и образованные патриоты будут выбирать между Гриценко и Зеленским. Сколько бы не называли второго "клоуном", он достаточно грамотный и умный менеджер и тоже демонстрирует оригинальность в кампании. Предоставил правдоподобную декларацию, отказался от оффшора сразу когда его упомянули (текущий гарант молчания понятно что делал бы - просто молчал бы и делал вид, что ничего не знает)
yanyura написав:Так же, как и у Порошенко - за него будут голосовать те, кому сейчас (при нем) живется неплохо, и те, кто боится, что с его уходом может ухудшиться состояние страны, соотв. и их собственное.
Ну, благо, коррупционеров в абсолютных цифрах не так много относительно всех избирателей. А те, кто думают, что если Порошенко останется, то у них все будет хотя бы не хуже - могут и успеть понять, что это не так) При Порошенко народ продолжит массово валить за границу, и кто будет содержать оставшихся пенсионеров и наполнять бюджет страны, чтобы коррупционерам было что воровать? Естественно, с оставшихся людей просто начнут брать больше прямых или косвенных налогов.
yanyura написав:По Зеленскому - уже писали, что его основная поддержка, кроме тех, кого не устраивает "смена местами кроватей", молодежь, которая в большинстве своем на выборы не ходит. Если же она массово пойдет голосовать, то результат может быть вплоть до победы в один тур.
Да, так и будет, и Зе - не самый плохой вариант, точно буду голосовать за него во 2 туре, если не выйдет Гриценко.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
freeze написав:Тогда и пишите, что по моим предположениям будет так и так. А то вы заменяете бабу Вангу, которая точно знает, что будет через несколько лет. Вы с точностью 100 процентов не знаете, что с вами будет завтра, зато про Зеленского вы точно всё знаете за много лет вперед.
И то говорят на бабу Вангу болгарские спецслужбы работали.
Коли я посилаюсь на думку інших, то даю цитату і посилання. Коли в США вибрали несистемного політика, то тут і за поребриком багато хто радів, а вийшло так, як я тоді вангував - конгрес йому підрізав крила. Якщо хтось думає, що Президент, в нашій політичній системі, всесилен, той просто ідіот. От так прямо і кажу. На кожну дію, яка ламає систему, є сильна протидія, і не Зеленському її зламати ( це нікому не під силу). Тільки послідовні реформи (зміна законодавства і поступова зміна старих кадрів), а для цього потрібен працездатний парламент (такий, як зараз) і зусилля на пропихування непопулярних реформ, що серед народу, що серед влади. Балерина не буде важковаговиком.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Alex2006 написав:[quote="4583432:yanyura"]То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.
Посмотрите на этого "на 99,9% непроходного", когда Садовой и Бессмертный снимутся в его пользу
Садовой и Бессмертный вместе дай бог чтобы хотя бы 2% набрали, а если они снимут свои кандидатуры в чью-то пользу, это совершенно не значит, что все их %% уйдут тому, в чью пользу они снимут кандидатуры. Для меня Гриценко обнулил свой рейтинг своими выступлениями во время Майдана - пустомеля бесформенный
Будет еще больше. В реальных соц-опросах через неделю после снятия Садового ожидаю у Гриценка 10-11%, а дальше этот рейтинг будет нарастать за счет не определившихся на сейчас. Кто там "пустомеля" - это оценка субъективная, на сейчас он грамотный и образованный политик, которого поддерживают достойные люди. Сейчас только 2 кандидата могут переломить реванш коррупционеров в стране - это Зеленский и Гриценко. Но только при втором это будет кардинально быстро и эффективно. Про Зеленского и Коломойского добавил бы, что не считаю его зависимым от Коломойского. Скорее Коломойский пришел к нему сам с предложением его продвигать просто чтобы победил не его враг Порошенко.[/quote]
Сколько наберут все трое увидим - ждать недолго. "Грамотный и образованный политик" - не менее субхективная оценка, не в плане его образованности вообще, а именно как политика. Чего он в принципе достиг, как политик за последние годы?
Зеленский противоречивый персонаж. Маловероятно, чтобы он был действительно независим сейчас, но даже если это и так, то в роли политика независимым быть невозможно. Ранее я уже писал, что даже если бы он победил на президентских выборах, то до парламентских у него даже шанса не будет влиять на Раду, он не сможет ни собрать свое правительство, ни поставить своих людей на ключевые позиции, в том числе в НБУ, ни протолкнуть ни один законопроект - только путем договорняков, уступок, компромиссов, а так как он почти ничего не решает, то после этих уступок от из начальных намерений не останется и следа. И это в случае, если он действительно не технический кандидат. После парламентских у него теоретически может быть шанс провести свою партию и укрепить позиции, но для этого надо не рсстерять рейтинг до парламентских, а учитывая ситуацию это нереально. Но у него будет неплохой шанс, пропиарившись на президентских, пройти в парламент, а потом уже идти дальше.
С Гриценко, в принципе, похожая ситуация.
Как именно он собирается кого-то там переломить тоже совершенно не ясно.
Насчёт "Порошенко враг Коломойского" у вас вообще детский взгляд. Конкурент, ситуативный противник, который быстро может стать партнёром и ситуативный союзником. Термин "враг" в этих кругах малопртменим вообще.
freeze написав:Странно. Выступаете против старых кадров, и всеми силами защищаете старых кадров.
То спробуйте повоювати полком артистів проти полка старих військових кадрів.
Какое отношение старые бюрократические кадры имеют отношение к военным кадрам?
Посмотрите на эти прекрасные и честные старые кадры - Грановский, Березенко, Кононенко ))) Я уже не говорю, что старее кадра, чем Порошенко в украинской политике почти нет. Ровесник - Тимошенко и Мороз.