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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3011301230133014

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 161
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:51

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Вдова убитого в Киеве российского депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала публичное признание. В интервью НТВ она попросила прощения у бывшего супруга Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее мужа Дениса Вороненкова и заявила, что очернить его ее вынудили.

В сюжете российского телеканала она назвала "беспардонной, наглой и циничной, отвратительной" версию о том, что Вороненкова убил Тюрин. "Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", - сказала Максакова.

Она добавила, что в том, что Вороненкова убил Тюрин, ее убеждал генпрокурор Юрий Луценко и приятель покойного экс-депутата Госдумы Денис Панаитов (бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области): "Я тебе как следак говорю: это Тюрин!". Я ему говорю: "Постой, а зачем?" Он: "Говорю тебе, это он!" Я: "А мотив, причина, выгода, зачем? Что это может дать?" Но он меня обрабатывал, обрабатывал… Всем подряд! Ревностью! Недовольство тем, что я уехала из страны. Попытки вернуть меня таким способом в Россию", - рассказала оперная певица.

Она обратилась к главе Следственного комитета России с просьбой считать ее высказывание во время интервью официальным заявлением.

Максакова изменила свои показания в Шевченковском суде Киева 23 апреля, по совпадению после результатов второго тура выборов, когда стало понятно, что Петр Порошенко потерял президентское кресло.

При этом на допросе в сентябре 2017 года она топила Тюрина самостоятельно.

Напомним, что ранее мы писали, как вдова российского депутата ломает "кремлевскую" версию убийства.

Как сообщала "Страна", Максакова отсудила на миллиард недвижимости убитого Вороненкова.

https://strana.ua/news/203183-maksakova-sdelala-zajavlenie-ob-ubijstve-voronenkova-v-kotorom-obvinila-ukrainskikh-sledovatelej.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:54

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:чудеса да и только....
почти, как на форуме цензора, где порохотролли во всю петьку привозносят, шо аж читать противно.


У Сергея, главного босса портала между первым и вторым туром на фейсбуке висела большая лейба Дякую. Правда, когда забрали ноутбуки, он сразу ее снял.


так вот оно шо....
то о чём и так догадывались, обрело бесспорное доказательство.
жаль...
критикую рашу, использовать такие методы.
впрочем, зачастую порохобот, именно бот, = кремлебот, наполнение и методы одни.

а что значит - Правда, когда забрали ноутбуки ?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:59

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:а что значит - Правда, когда забрали ноутбуки ?
https://news.finance.ua/ru/news/-/44853 ... -financeua
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:19

В Англии, Италии и Франции первые места на выборах в Европарламент заняли евроскептики или правые-националисты.
Хотя в целом по ЕС большинство осталось за старыми либералами, консерваторами и социал-демократами, но количество парламентариев от них снизится.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:21

Re: Політичні дискусії

Вот это я ржу!
На "политических дискуссиях" лайков вроде бы как нет, но!
Целых два поста с "политических дискуссий" набрали максимальное кол-во плюсов за неделю.
Вот это "финансы" отжигают)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 27 тра, 2019 09:29, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:26

  antey1969 написав:Вот это я ржу!
На "политических дискуссиях" лайков вроде бы как нет, но!
Целых два поста с "политических дискуссий" набрали максимальное кол-во плюсов за неделю

Беспредел
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