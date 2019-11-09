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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4601460246034604
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:19

  freeze написав:Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.
Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне.

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...
При чём под публичное "ликование"...
Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:27

  Kudrjavuy написав:
  freeze написав:Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.
Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне.

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...
При чём под публичное "ликование"...
Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца.


Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:27

  ЛАД написав:Мне Вы ничего не должны.
Но и военные не обязаны ни Вам, ни кому-то ещё объяснять, почему голосовали за Зе.
Назвать занудой, конечно, легко, но мне интересно, Вы бы тоже аплодировали Фарион за выступление на видео в посте viewtopic.php?p=4790734#p4790734, Федину и Марусю Вы тоже поддерживаете?
Эти выступления соответствуют "Вашим политическим взглядам"?
Они не способствуют войне на Донбассе?

Больных людей везде хватает, главное, что бы публика понимала, где "погремушка", а трезвый и беспристрастный взгляд.
А "Фарион" - это член КПСС
- Мастер разговорного жанра - класс "Жириновского".
Их сводить для публики нужно вместе :mrgreen: , и не трогать вменяемых.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:39

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и кандидат на должность главы партии Александр Корниенко во время ее внеочередного съезда в воскресенье озвучил три ключевых приоритета для политической силы на ближайшие четыре года.
"Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я, как кандидат на должность главы партии, и хочу предложить. Первое - улучшение благосостояние господина Коломойского. Второе - усиление влияние Игоря Коломойского. Третье - усиление контроля Коломойским. Шучу. Первое - это качественное изменение политики на местном уровне, второе - это качественно новый подход к партийному строительству и третий - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической литы для Украины", - заявил Корниенко.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:58

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:
  freeze написав:Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.
Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне.

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...
При чём под публичное "ликование"...
Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца.


Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта.

"Условия сдачи" прописал Вашингтон ещё при начале: "Донецкие" с 14го даже в ВСУ не принимались... - я уже не говорю о крымчанах.
Под шумок "грабь награбленное" - вырезаны на Донбассе не оккупированной части ВСЕ живые заводы, шахты, шахты - миллионники принудительено банкротят под приватизацию. За ликвидацие промышленности Украины - и прежде всего на Донбассе - стоит Вашингтон. Ну разве Москва и Берлин "немножко помогли".

Показательный пример с Мариупольской кондитерской фабрикой, но такая картинка в КАЖДОМ городке Донбасса - не восстановление, а наоборот вырезание на металлолом, то что сотню лет строилось. Теперь за эти средства "Зе" пироженными журналистов потчует...
- ЧТО МОЖНО ЕЩЁ ОЖИДАТЬ?
- Даже если я знаю на три порядка больше, здесь это я не выложу!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:05

  Starikan написав:"Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе

Не зря телевизор называют "зомбоящиком".

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:
  freeze написав:Пусть опубликуют о чем они там конкретно договорились в трехсторонней группе, а то читаем какие то заявления блогеров, телеведущих.
Пусть Кучма разьяснит подразумевает ли подписанные договоренности наличие в демилитаризованной зоне каких то вооруженных представителей сторон, армейских структур, или полиции-милиции, или вообще никого не должно быть, а то попринимали что то в тайне.

Вам с места объясняю, что это насильственная сдача...
При чём под публичное "ликование"...
Как и всё население Украины ... - за 3,5 с задолженностью в 3-4 месяца.


Дык толкователей много, а хотелось бы узнать условия этого разъединения в оригинале. А то одни толкуют так, другие толкуют по другому. Кто может находится в демилитаризованной зоне, что решили, скан, подписи сторон, тема толкования закрыта.

Полный документ с оффсайта ОБСЕ, с подписями на каждой странице - https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true (если вы этот документ имели в виду).

Два скана из него:
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  #<1 ... 4601460246034604
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