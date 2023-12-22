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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12160121611216212163
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:20

  budivelnik писал(а):А ти мені тут фігвами малюєш.
Спочатку попарся хоча б для себе оплативши свою освіту і пенсію своїх батьків.. а вже потім пальци вєєром розставляй...


знову пересмикуєш.
я казав шо перед меценатами хрін хто зараз зніме шляпу. а ті хто платить багато податків по факту і є меценат.
якого чорта ти переходиш на особисте? я твоїх рідних чіпаю?
поміж рог тобі ніхто не давав за те що до батьків прискіпуєшся?
tester3373
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  tester3373 писал(а):
  Будівельник писал(а):Навіщо мені перед дурнем когось корчити?
За останні 5 років я заплатив в Бюдет близько 3 млн грн і ще близько 1,5 млн задонатив в ЗСУ....
Тому
Я знаю ради чого ПАРЮСЬ
А ти мені тут фігвами малюєш.
Спочатку попарся хоча б для себе оплативши свою освіту і пенсію своїх батьків.. а вже потім пальци вєєром розставляй...
знову пересмикуєш.
я казав шо перед меценатами хрін хто зараз зніме шляпу. а ті хто платить багато податків по факту і є меценат.
якого чорта ти переходиш на особисте? я твоїх рідних чіпаю?
поміж рог тобі ніхто не давав за те що до батьків прискіпуєшся?
Ні
Ті хто платить багато податків-ті ЗАКОНОСЛУХНЯНІ громадяни
А МЕЦЕНАТ це ті хто ПІСЛЯ СПЛАТИ податків робить благодійні внески.

Ти б своїми рогами менше хилитав, а то голову собі скрутиш.
А те що ти рєдіска(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:57

  budivelnik писал(а):А те що ти рєдіска(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.


життя своїх батьків ставиш на кон ручаючись за свій базар?
tester3373
 
Сообщения: 217
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:16

  tester3373 писал(а):
  budivelnik писал(а):А те що ти рєдіска(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.
життя своїх батьків ставиш на кон ручаючись за свій базар?
Ти б спочатку вивчив де можна(треба) блатувати
а де вести себе акуратно..
я 90-ті пройшов
А ти де тоді був? в проекті?
Тому закрий піддувало дурілка картонна.

ПС
моїм Батькам вже давно НІХТО нічого зробити не може, не те що який інтернетзалежний студент....
budivelnik
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Сообщения: 29473
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вітаю. Постійно читаю цю гілку. А вжеж, офтоп, дозволений на вихідних, і навіть вже за відсутності ДС, царство йому небесне, не тільки.
Мені здається, я на боці будівельника. Для продовження існування гілки у конструктивному руслі, пропоную будівельнику припинити діалогі з тестером. Хто згідний - плюсуйте. А будівельник нехай сам вирішить, після скількох +, погодитись з пропозицією.
Оскількі ще не вихідні - сорі за ...
valya
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 08:30

купюра

  Shaman писал(а):є купюра японська єна 10 000, є корейська вона 50 000. й теж живуть...


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flyman
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 08:39

  budivelnik писал(а):
  tester3373 писал(а):
  budivelnik писал(а):А те що ти рєдіска(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.
життя своїх батьків ставиш на кон ручаючись за свій базар?
Ти б спочатку вивчив де можна(треба) блатувати
а де вести себе акуратно..
я 90-ті пройшов
А ти де тоді був? в проекті?
Тому закрий піддувало дурілка картонна.

ПС
моїм Батькам вже давно НІХТО нічого зробити не може, не те що який інтернетзалежний студент....


ті хто пройшов 90і собі не дозволяють те що дозволяєш собі ти
твоя постійна манера переходити на особистісте та ще й на рідних оббріхуючи всіх навколо вказує зовсім на інше.
якщо немає батьків можеш своє нікчемне життя поставити на кон - знаходимо третю особу якій я надам ок7 і якщо там податки перевищують пенсію моїх батьків ти стріляєшся.
бо від такого брехла як ти по іншому не здихатися.
tester3373
 
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  #<1 ... 12160121611216212163
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