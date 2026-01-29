Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду. Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.
Йшла (минулий час). Тут теж статистика як і з трупами, які роки дивитися і що з чим порівнювати ) Ви зробите знов вигляд що незрозумієте, хоча інтелектуальних перешкод для цього у вас я не бачу на 100%, і зір теж не як у Флая ) Но я зроблю вигляд що розумію навіщо прям жодної доброї звістки не чути і не бачити )
тому що в мене добрих звісток нема. Грошей не добавилось. Все лишилось як було. Термінів демобілізації теж нема. І оті ваші співвідношення втрат 1 до 12 це брєд. Хто мішає вам написати добрі звістки? От допустим змалюйте нам перспективу на найближчі 3р. Я не бачу ні якого райдужного сценарію. От приміром, що власть імущі думають про перемирря. Перемирʼя - найгірший сценарій для України, адже нам не надаватимуть грошову допомогу і після відкриття кордону виїдуть всі чоловіки» — голова Fire Point Штиллерман заявив, що більше того, «зайде росія і захопить всю країну» https://t.me/voynareal/139712 Окрім того навіть завершення війни не зробить Україну 2ю францією як нам обіцяли на зорі незалежності.
Украинец ШтилЪерман 74г.р.(годный получается до 2034года) после посещения учебки 425й бригады(и катания за квадроциклом) будет последней палкой и АК74 отбивать живые волны бурятов где нибудь под Козиным(при его раскладе) лет через ...???
Серия банкнот в Украине будет пополнена новой купюрой большего номинала – 2000 гривень. Банкнота поступит в обращение 4 сентября этого года, на ней будет изображен Василий Стус, сообщает Национальный банк Украины.
Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне – портрет Стуса и его подпись. Банкнота получила не менее 20 современных элементов защиты от подделок.
Дата ввода в обращение купюры номиналом 2000 гривень – 4 сентября – выбрана не случайно: это день памяти выдающегося поэта, диссидента и "шестидесятника". ....... В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.