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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:09
andrijk777 написав:
Прекрасний спіч! Ок. Україна профукала грандіозні можливості.
А Білорусь?
Итить, а причём тут Беларусь ?
Жена мужу - смотри, Петро, тебе 50, мы до сих пор считаем каждую копейку, ты ничего не добился в жизни
Муж жене - молчи, дура, вон Костя, сосед, тоже 50, пьет, перебивается с одной работы на другую и тоже ничего не добился в жизни
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:17
Напевно тому що в 1991 році Білорусь була найбільш схожа на Україну держава.А Польща була вже на десятиліття попереду нас.
freeze написав:
Итить, а причём тут Беларусь ?
Не матеріально! Ось і все. Народ не хоче приймати це і тилдичить одне - "українська влада проводила антиукраїнську політику". ТАК НАРОД ЦЮ ВЛАДУ І ОБИРАВ!
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 25 січ, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:20
freeze написав:
Итить, а причём тут Беларусь ?
Жена мужу - смотри, Петро, тебе 50, мы до сих пор считаем каждую копейку, ты ничего не добился в жизни
Муж жене - молчи, дура, вон Костя, сосед, тоже 50, пьет, перебивается с одной работы на другую и тоже ничего не добился в жизни
Петро правий, бо живе в такому будинку/кварталі. Весь Совок такий - чим довше і сильніше він був - тим гірший квартал/будинок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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