Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
“Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвацийнно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы.
Глава МИД утверждает, что идея создания Консультативного совета не предусматривает прямых переговоров с боевиками.
Врёт, как дышит. Ну ок, будет создан некий совет с представителями ЛДНР. Они не представители власти, как нас пытаются убедить. Зачем вести консультации с теми, кто ничего не решает ? Значит, снова и снова хотят, по желанию РФ, организовать прямые переговоры с террористами. Которые опять же ничего не решают. Но РФ хочет настойчиво выйти из стороны конфликта, санкции им ж*** подгорает