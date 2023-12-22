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за темой Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 12158121591216012161 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:18 moveton

Только не понятно что делать с теми, кто не заплатит



Ну ви, наприклад , похвалили. Сказали «красавчіг», що з/п в кріпті. Потім наваяли пост в якому сказали що платять податки тільки лохи, а чим більше приховав , тим краще. Ну ви, наприклад , похвалили. Сказали «красавчіг», що з/п в кріпті. Потім наваяли пост в якому сказали що платять податки тільки лохи, а чим більше приховав , тим краще. Hotab Форумчанин року Сообщения: 19584 С нами с: 15.02.09 Благодарил (а): 396 раз. Поблагодарили: 2640 раз. 7 8 6 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:18 M-Audio писал(а): budivelnik писал(а): б - що за це отримав.. б - що за це отримав.. Тут є одна така незручність. Порахувати вартість того, що ти отримав, можна тільки коли ти сплачуєш за отримане добровільно, і в тебе є вибір з кількох незалежних постачальників. У випадку з "послугами" що надаються державою, ані першого, ані другого немає. Тож держава може у "витрати на твоє утримання" записати довільну суму, і ганьбити тебе перед сусідами, що ти сплатив державі менше, ніж від неї отримав. Навіть якщо "послуга" індивідуальна, на кшталт пластику водійського посвідчення. Скільки там зараз "за видачу бланка" хочуть? Отож. А якщо послуга для всіх, хоча б той самий асфальт, можливість щось навіть приблизно правдоподібно порахувати стає зовсім примарною. Тут є одна така незручність. Порахувати вартість того, що ти отримав, можна тільки коли ти сплачуєш за отримане добровільно, і в тебе є вибір з кількох незалежних постачальників. У випадку з "послугами" що надаються державою, ані першого, ані другого немає. Тож держава може у "витрати на твоє утримання" записати довільну суму, і ганьбити тебе перед сусідами, що ти сплатив державі менше, ніж від неї отримав. Навіть якщо "послуга" індивідуальна, на кшталт пластику водійського посвідчення. Скільки там зараз "за видачу бланка" хочуть? Отож. А якщо послуга для всіх, хоча б той самий асфальт, можливість щось навіть приблизно правдоподібно порахувати стає зовсім примарною. Тут є нюанс

Перше - тебе гнобить не Держава а сусіди

Друге - якщо ти заплатив не менше сусідів-цікаво як Вас загнобить Держава? Який інструмент?

Третє - гляньте повідомлення вище, там є що всі послуги КОМЕРЦІЙНІ і Ви оплачуєте тільки ті по які звертаєтесь

І останнє

Є речі які Держава повинна робити централізовано ( армія ) а є ті від яких Державу можна відсторонити (освіта/медицина)

Тому чим менше того що робить Держава - тим менше Ви платите наверх

Друге питання що гроші на сільському/міському/районному рівні - Ви в стані обрахувати і виставити претензії вже своїм прямим обранцям а не віртуальним в Києві. Тут є нюансПерше - тебе гнобить не Держава а сусідиДруге - якщо ти заплатив не менше сусідів-цікаво як Вас загнобить Держава? Який інструмент?Третє - гляньте повідомлення вище, там є що всі послуги КОМЕРЦІЙНІ і Ви оплачуєте тільки ті по які звертаєтесьІ останнєЄ речі які Держава повинна робити централізовано ( армія ) а є ті від яких Державу можна відсторонити (освіта/медицина)Тому чим менше того що робить Держава - тим менше Ви платите наверхДруге питання що гроші на сільському/міському/районному рівні - Ви в стані обрахувати і виставити претензії вже своїм прямим обранцям а не віртуальним в Києві. budivelnik

Сообщения: 29464 С нами с: 15.01.09 Благодарил (а): 306 раз. Поблагодарили: 3074 раз. 1 1 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:31 Re: Валютний ринок в контексті ДС budivelnik писал(а): Робите все ПЛАТНИМ, от тільки людина ДОПЛАЧУЄ РІЗНИЦЮ між виставленим рахунком і попередньо сплаченими податками...

2 Виявиться що податків треба зібрати менше, а ті хто не заплатили податки можуть користатись медициною/навчанням/дотаціями - за повну вартість... Робите все ПЛАТНИМ, от тільки людина ДОПЛАЧУЄ РІЗНИЦЮ між виставленим рахунком і попередньо сплаченими податками...2 Виявиться що податків треба зібрати менше, а ті хто не заплатили податки можуть користатись медициною/навчанням/дотаціями - за повну вартість...

А зачем так сложно-то? Если всё станет "pay on demand", то налоги становятся лишней сущностью. Оно-то и хорошо, ничего собирать не надо и каждый заплатит за нужное лично ему. Не понятно только что делать с вещами, которые по своей природе делаются на коллектив. Начиная с домового счётчика тепла, наличие которого уменьшает счёт от тепловиков в разы и заканчивая армией страны. Получается, что всё такое, что нельзя индивидуально не давать, должно быть на добровольных пожертвованиях, как тут уже выше сказали. Именно реально добровольных, а не общественное порицание за то, что мало в банку кинул. Может и хорошая система в плане эффективности расхода средств, только боюсь, что общего будет тогда построено не много и сосед на системе с принудиловкой тебя съест. А зачем так сложно-то? Если всё станет "pay on demand", то налоги становятся лишней сущностью. Оно-то и хорошо, ничего собирать не надо и каждый заплатит за нужное лично ему. Не понятно только что делать с вещами, которые по своей природе делаются на коллектив. Начиная с домового счётчика тепла, наличие которого уменьшает счёт от тепловиков в разы и заканчивая армией страны. Получается, что всё такое, что нельзя индивидуально не давать, должно быть на добровольных пожертвованиях, как тут уже выше сказали. Именно реально добровольных, а не общественное порицание за то, что мало в банку кинул. Может и хорошая система в плане эффективности расхода средств, только боюсь, что общего будет тогда построено не много и сосед на системе с принудиловкой тебя съест. moveton

Сообщения: 7173 С нами с: 23.03.18 Благодарил (а): 141 раз. Поблагодарили: 916 раз. 3 2 16 1 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 23:13 Re: Валютний ринок в контексті ДС moveton писал(а): А зачем так сложно-то? А зачем так сложно-то? Давайте без чарівних паличок...

1 Треба зробити ХОЧ ЩОСЬ в цьому напрямку.

Поки не зроблений маленький перший крок, то спроба переступити через прірву чревата тим що або штани порвем, або в прірву впадем.

2 Покроково це наступне

а - треба зробити щоб платили ВСІ однаковий відсоток (хоча б , бо зараз три різних варіанти з різними відсотками) які це мають бути відсотки -мені по барабану

після того як пройшли перший крок(платять всі і на однакових умовах), переходимо до наступного

б - зменшуємо ПЕРЕРОЗПОДІЛ через Державний Бюджет

(навіщо забирати у всіх однаково щоб потім віддати бідним те що в них перед цим забрали ?), тобто модернізуємо по принципу Європи

є мінімум неоподаткований(для всіх)

є різні варіанти ( ріст відсотків разом з ростом прибутку, падіння відсотків разом з ростом прибутку, однакові відсотки на весь прибуток)

Далі зменшуємо вплив Держави шляхом ПЕРЕБИРАННЯ на себе тих обовязків які зараз лежать на Державі(децентралізація)



і от так маленькими кроками , років за 30 (якщо почнемо вчора) дивишся і доберемся до сьогоднішнього рівня життя в Польщі... бо рівень життя це не Закони, це свідомість тих хто ці закони буде або виконувати або порушувати.



ПС

для мене найкраще це переведення на комерцію все і вся... це ПРИШВИДШИТЬ розвиток України і в мене зявиться надія що ВНУКАМ ПОВЕЗЕ, але надія буде реалізована тільки в тому випадку якщо ДІТИ попрацюють.

ППС

Те що я розповідаю(агітую) чимось нагадує Комуністичну ідею..

От тільки я свій комунізм пропоную будувати не через загальну бідність і примус , а через загальну відповідальність за свої рішення (індивідуальну загальну відповідальність) і за те що КОЖЕН повинен відповідати максимально за свої рішення і чим далі від нього центр прийняття рішення тим меншу відповідальність за ті рішення людина несе. Давайте без чарівних паличок...1 Треба зробити ХОЧ ЩОСЬ в цьому напрямку.Поки не зроблений маленький перший крок, то спроба переступити через прірву чревата тим що або штани порвем, або в прірву впадем.2 Покроково це наступнеа - треба зробити щоб платили ВСІ однаковий відсоток (хоча б , бо зараз три різних варіанти з різними відсотками) які це мають бути відсотки -мені по барабанупісля того як пройшли перший крок(платять всі і на однакових умовах), переходимо до наступногоб - зменшуємо ПЕРЕРОЗПОДІЛ через Державний Бюджет(навіщо забирати у всіх однаково щоб потім віддати бідним те що в них перед цим забрали ?), тобто модернізуємо по принципу Європиє мінімум неоподаткований(для всіх)є різні варіанти ( ріст відсотків разом з ростом прибутку, падіння відсотків разом з ростом прибутку, однакові відсотки на весь прибуток)Далі зменшуємо вплив Держави шляхом ПЕРЕБИРАННЯ на себе тих обовязків які зараз лежать на Державі(децентралізація)і от так маленькими кроками , років за 30 (якщо почнемо вчора) дивишся і доберемся до сьогоднішнього рівня життя в Польщі... бо рівень життя це не Закони, це свідомість тих хто ці закони буде або виконувати або порушувати.ПСдля мене найкраще це переведення на комерцію все і вся... це ПРИШВИДШИТЬ розвиток України і в мене зявиться надія що ВНУКАМ ПОВЕЗЕ, але надія буде реалізована тільки в тому випадку якщо ДІТИ попрацюють.ППСТе що я розповідаю(агітую) чимось нагадує Комуністичну ідею..От тільки я свій комунізм пропоную будувати не через загальну бідність і примус , а через загальну відповідальність за свої рішення (індивідуальну загальну відповідальність) і за те що КОЖЕН повинен відповідати максимально за свої рішення і чим далі від нього центр прийняття рішення тим меншу відповідальність за ті рішення людина несе. budivelnik

Сообщения: 29464 С нами с: 15.01.09 Благодарил (а): 306 раз. Поблагодарили: 3074 раз. 1 1 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 23:33 budivelnik писал(а): яка отримала 100 000 - с платила з них 8000 і розповідає що дурень той двірник

який отримав 10000 і сплатив тих самих 8000 - точно не меценат..

Жлоб - може бути

самозакоханий павич - також може бути..

Але не меценат... яка отримала 100 000 - с платила з них 8000 і розповідає що дурень той двірникякий отримав 10000 і сплатив тих самих 8000 - точно не меценат..- може бути- також може бути..Але не меценат...



от нащо ви з себе дурника корчите і починаєте пересмикувати?

ви що знімете шляпу перед тим в кого офіційна зп 150К з усіма наслідками у вигляді офіційних податків?

так якщо ніхто спасибі не скаже за те що ти наповнюєш бюджет - то нащо паритися? от нащо ви з себе дурника корчите і починаєте пересмикувати?ви що знімете шляпу перед тим в кого офіційна зп 150К з усіма наслідками у вигляді офіційних податків?так якщо ніхто спасибі не скаже за те що ти наповнюєш бюджет - то нащо паритися? tester3373 Сообщения: 213 С нами с: 09.02.25 Благодарил (а): 15 раз. Поблагодарили: 22 раз. #<1 ... 12158121591216012161 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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