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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Добавить

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#<1 ... 166167168169 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:21 hxbbgaf писал(а): Ситуація у Львові: знову мовчок про те, з чого все почалося.

Протистояння цивільних і бандитів ТЦК в Сихові почалось з того, що тітухан Татарова тренер з кікбоксінгу Удут Роман по щурячому вдарив зі спини в голову чоловіка

Цікаво, хто цей другий бородатий піксельний півень, який хапається за зброю

https://x.com/RudijLis/status/2075129621905817956 Ситуація у Львові: знову мовчок про те, з чого все почалося.



Там історія розкручується взагалі цікава

https://antikor.ua/articles/849253-voen ... noborstvam



Співробітник ТЦК, який вдарив чоловіка на початку вчорашнього конфлікту у Львові й спровокував таким чином бунт цивільних, — це місцевий тренер з єдиноборств Роман Удут.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Деякі з них стверджують, що він «не є військовим, а погодився за гроші ловити чоловіків». Там історія розкручується взагалі цікава BIGor

Сообщения: 10759 С нами с: 19.09.10 Благодарил (а): 1553 раз. Поблагодарили: 1980 раз. 2 2 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 00:33 Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати Жалко что этого ущербного Удутика(см.видео как оно выпрашивает разрешения у жинкы забухать) прям там толпа не опустила как крысу-чертилу, усадив на бутылку "Львивского"

Бородатое вгодованое чмо с пестиком ещё наверно скоро присоединится к фарионше с ганулом барабашов

Сообщения: 6011 С нами с: 16.06.15 Благодарил (а): 295 раз. Поблагодарили: 393 раз. #<1 ... 166167168169 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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