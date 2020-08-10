RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6484648564866487>
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:47

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8346
З нами з: 14.11.11
Подякував: 350 раз.
Подякували: 4042 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:52

Re: технологично

  freeze написав:Но сегодня выбор другой.

Belorussian Lives Matter
Bulba lives matter
sal
 
Повідомлень: 3907
З нами з: 25.03.16
Подякував: 795 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:29

  Libo написав:

Им придётся с трудом ковырять "Путинских туристов"
https://t.me/belta_telegramm/14898
https://strana.ua/news/283679-hossmi-be ... ossii.html
А система запущенная в РФ, по завоеванию Белоруссии будет только обростать лохматыми подробностями ....
Запущен механизм управляемого(из-вне) хаоса по аналогу Крымского, Донецкого, Луганского,...

И причина далеко не в выборах - физически Лукашенко выиграл(по голосам и в этом я не сомневаюсь).
Тихановскую - использовали, как таран, о каком "Президенстве" может идти речь?
Теперь её уберут - и ещё больше подольют масла в огонь, ибо она там лишняя по определению.

Выход один по определению, и то, если в Белоруссии есть Гарант Конституции и Верховный главнокомандующий.(узбекский сценарий 90го)

Как будут развиваться события? Пример для белорусов есть у границ.
- И для Белорусов это шанс сохранить Государство, не превратиться в "Украину".
В то же время, разумные реформы в ожидании, без демонтажа официальной плановой экономики.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8344
З нами з: 20.09.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:46

А что у нас?
https://i0.wp.com/sprotyv.info/wp-conte ... =600&ssl=1
https://sprotyv.info/news/rosiyani-naha ... di-ekspert
Характерний інцидент, як каже маленьке дельфінятко, відбувся сьогодні на Азові, біля Бердянську. Кажуть, що прикордонний катер росіян 499 (проект 10410 «Світляк») підійшов впритул до материкового берегу.

Судно українських прикордонників BG032 виявило підозрілі дії росіян та приписало кораблю агресора відійти від узбережжя, з посиланнями на акти Мінінфраструктури, що обмежують маневрування у двохмильній прибережній зоні.

Представник ворога відповів, що Азов є «внутрішнім морем двох держав» та що «українські акти для нього нічого не значать» оскільки він «маневрує за планом». Крім того росіянин приписав нашим прикордонникам не наближатися до нього ближче ніж на 20 кабельтов. Що й було зроблено.

Поставка мін, висадка диверсантів, захоплення рибалок за таких умов й надалі здійснюватимуться росіянами на всій формально «підконтрольній» нам акваторії Азову. Від Маріуполя до Стрілкового. А наші уповноважені посадовці мовчатимуть й надалі, отримуючи нові й нові бонуси від азовської рибної мафії. Для якої досі не змінено режим «спільних вод».


Я так понимаю, это не наше????: https://bmpd.livejournal.com/975932.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8344
З нами з: 20.09.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:53

  zРадио написав:Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?

О! Да у них там не паханное поле - сохранены и работают заводы и фабрики, будет что пилить демпобедителю. Даже, если просто на металлолом. Вдумайтесь, в стране четверть века не было майданов :oops:
  zРадио написав:Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!

А для конкретных перемен с отдачей пора подключать Украину. Тем более запад втюхал сюда миллиарды.
Расклад таков: Беларусь - это Сирия во главе с Бацьком Асадом, Украина - Ирак с ее сунитами, шиитами и Курдистаном, т. е. Крымом 8)
Значит, на базе нашего хаЛИФаТа (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей) пора создавать абсолютно демократичный прозападный ИГИЛ, вернее Речь Посполиту до Винницкой и Житомирской областей со столицей в Ракке, т. е. в Львове вместе с западными землями (или как пойдет) Беларуси. Как любят некоторые говорить, украинцы и белорусы - это единый братский народ, да и уже изрядно заскучавшие азов, нацкорпус, правосеки, свободовцы и пр. там червоно-чорнi человечки во все оружии тоже имеются :D
Аlександр
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 10.04.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:21

Re: Політичні дискусії

А шо там Майдан проти капітуляції, ще стоїть? :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:27

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:
  zРадио написав:Вообще-то, живи я в Беларуси, мне бы уже очень давно надоел усатый таракан. Но это ж не значит, что власть нужно передать какому-то уличному сброду, ведь так?

О! Да у них там не паханное поле - сохранены и работают заводы и фабрики, будет что пилить демпобедителю. Даже, если просто на металлолом. Вдумайтесь, в стране четверть века не было майданов :oops:
  zРадио написав:Вопреки расхожему мнению, изменения далеко не всегда ведут к лучшему, и мы это прочувствовали как никто другой!

А для конкретных перемен с отдачей пора подключать Украину. Тем более запад втюхал сюда миллиарды.
Расклад таков: Беларусь - это Сирия во главе с Бацьком Асадом, Украина - Ирак с ее сунитами, шиитами и Курдистаном, т. е. Крымом 8)
Значит, на базе нашего хаЛИФаТа (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей) пора создавать абсолютно демократичный прозападный ИГИЛ, вернее Речь Посполиту до Винницкой и Житомирской областей со столицей в Ракке, т. е. в Львове вместе с западными землями (или как пойдет) Беларуси. Как любят некоторые говорить, украинцы и белорусы - это единый братский народ, да и уже изрядно заскучавшие азов, нацкорпус, правосеки, свободовцы и пр. там червоно-чорнi человечки во все оружии тоже имеются :D

По факту Вы вторите тезисам о глобализации.

Где Украины, Белоруссии,... - нет по определению.
"Влили" сюда только с целью самосохранения и прилива чистых средств,(в обратку ушло на два порядка больше - как кликуши называют "чистые инвестиции в экономику") каким образом они получены в наших странах - их это не грохочет - "Деньги не пахнут"

Отсюда и Лукашенко говорит, что давление со всех сторон.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8344
З нами з: 20.09.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:30

  unicdima написав:А шо там Майдан проти капітуляції, ще стоїть? :D

Капитулировал из-за неуплаты :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12200
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7068 раз.
Подякували: 3228 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:38

Смотрю новости из РБ в телеге - ну копия Украины 2014.
Если раньше были сомнения в дальнейшем сценарии - то сейчас уже видно, что настрой на эскалацию, поддержание, и разжигание конфликта.

И Лукашенко (очень вероятно, имхо) ждёт судьба Януковича (только может не в Ростове, а в тёплых краях)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12200
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7068 раз.
Подякували: 3228 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:44

  andrijk777 написав:
  Tegularius написав:Лукашенко пока что всё делает очень грамотно. Прямо мастер-класс по противодействию цветным мятежам.

Все далает правильно? Ха-ха.
Він вже допустив 2 величезні помилки:
1. Допустив 1 опозиційного кандидата. Відповідно вибору у людей не було. Якби допустив 0 або 2, люби б уже сумнівались що їм робити. А так сумнівів за кого голосувати немає.
2. Залишив собі в суперники домогосподарку. Програти домогосподарці - це позор. Це ще більше підкреслює повну імпотенцію Луки.
Щодо розгону людей - тут проблем не повинно бути. Все-таки при владі він 26 років. Міг підібрати слухняних виконавців.

Похоже, вы абсолютно ничего не читали об этих выборах, иначе вы бы знали, что кроме Лукашенко и Тихановской было еще 3 кандидата допущенных к выборам - Дмитриев, Конопацкая и Черечень (https://vybary2020.by/candidates.html, https://vybary2020.by/, http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... plakat.pdf). Информацию о них вы можете получить кликнув на каждого из кандидатов (первая ссылка из 3-х).

О Дмитриеве смотрите в Гугле «Гавары праўду».
yanyura
 
Повідомлень: 5538
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 6484648564866487>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.