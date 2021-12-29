Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Ты не осудил unicdima ? НЕТ Ты устроил истерику ? ДА!
И так будет дальше с тобой. Это только начало
День прошел кошмарно.... Впервые за день посмеялся , без всякой задней мысли. - pesikot СПАСИБО! Да, по поводу unicdima я не против ЛГБТ, пианистов, клоунов,... и прочей особенности. Но я против, когда это навязывается порядочным людям, а тем более детям.
pesikot написав:Почему Пороха они так ненавидели до скрежета зубов ? А над Зеленским тупо ржут
Привыкли смеяться над комиком.
Порошенко делал шаги по объединению Украины, на внешнем фоне активно были политические победы. С Зеленским - тупо - врагов не нужно, оно само уничтожит Украину при чём на всех фронтах(и кто за этим стоит? в Омане.) Поэтому и ржут(им уже делать больше нечего).
pesikot написав:Что действует запрет на открытие ответного огня, что запретили работу контрснайперских групп. Но меня ранее постоянно уверяли, что перемирие есть, а запрета на ответный огонь нет. А мои утверждения - это враньё "порохоботов". Ты, кстати, тогда молчал
Брехло, покажи наказ на заборону відкривати вогонь, покажи наказ на заборону контрснайперських груп. А немає такого. Всі ці заборони придумані порохатими пропагандонами для дискредитації ЗСУ.
Украина не может обеспечить пенсионерам даже прожиточный минимум Даже на подконтрольных территориях пенсии уже больше 29.12.2021р. Друзья, на неподконтрольных территориях с 1 января минимальная пенсия будет составлять в переводе на гривны 2915 грн, а в Украине будет составлять 1934 грн.
С такими темпами, украинские пенсионеры скоро начнут ездить на неподконтрольную территорию за пенсией, ведь государство к сожалению не обеспечивает пенсионерам в Украине даже прожиточный минимум.
Выходит, для пенсионеров, вариантов "выжить" на неподконтрольной территории явно больше, особенно учитывая стоимость услуг ЖКХ в Украине.
Молчу уже за те миллионы украинцев, которым пенсионный фонд вообще пенсию платить не будет, ведь в Украине нужно учитывать отсутствие у многих 30-35 лет трудового стажа, а как известно, после "святых 90-ых" официальное трудоустройство стало "не в моде".
Итог: только возврат Украины к социалистической модели развития может защитить народ от экономического геноцида.
Дмитрий Василец
За то в Украине какие возможности!!!:
"Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество отличных блюд, стоит 8 гривен за килограмм", - Елена Зеленская. Источник: https://censor.net/ru/v3307765
О говядине по 20грн от "Коли-котлеты", я уже молчу. У кого то закончились времена злыднив.