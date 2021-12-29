Украина не может обеспечить пенсионерам даже прожиточный минимум

Даже на подконтрольных территориях пенсии уже больше

29.12.2021р.

Друзья, на неподконтрольных территориях с 1 января минимальная пенсия будет составлять в переводе на гривны 2915 грн, а в Украине будет составлять 1934 грн.



С такими темпами, украинские пенсионеры скоро начнут ездить на неподконтрольную территорию за пенсией, ведь государство к сожалению не обеспечивает пенсионерам в Украине даже прожиточный минимум.



Выходит, для пенсионеров, вариантов "выжить" на неподконтрольной территории явно больше, особенно учитывая стоимость услуг ЖКХ в Украине.



Молчу уже за те миллионы украинцев, которым пенсионный фонд вообще пенсию платить не будет, ведь в Украине нужно учитывать отсутствие у многих 30-35 лет трудового стажа, а как известно, после "святых 90-ых" официальное трудоустройство стало "не в моде".



Итог: только возврат Украины к социалистической модели развития может защитить народ от экономического геноцида.



Дмитрий Василец