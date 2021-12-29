Ukrainian написав:Kudrjavuy
Давай на пряму. Де будемо брати гроші щоб підняти пенсії до … [суму придумай сам]?
Як в тому анекдоті в тумбочці
По скубріі там вирвано з контексту «вона говорить про минуле і колись вона так і коштувала»
Сенсації шукають
журнашлюшки з цензора
Только для "солнечных детей"
1. Деньги не "берут где то" - деньги зарабатывают.
2. "Деньги" - это товарно-правовые отношения, регуляторным органом которого есть "Государство".
3. Государство - любую деятельность на своей территории обкладывает налоговой составляющей. Цель - содержание Государственного аппарата(Внимание
Не кормёжка быдла в Велюре), с целью Развития Государства. Деньги Государства - это доля с налогов каждого, кто Честно работает.
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Вам учиться в школе...
Бурсе, техникуме, ВУЗЕ, лет пять послужить в действующей Армии, с рядового,... и хотя бы лет десять на реальном производстве, для понимания существования "непрерывных технологических процессов", лучше на химическом(коксо-химическом) Казённом предприятии - шаг вправо, шаг влево....