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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7852785378547855
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:21

  Slon_Nosov написав:
  whois2010 написав:иків податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.
Колись читав про таку модель, підтримую.
Я описував набагато справедливішу систему...
Маєш плюсовий баланс як громадянин(сплатив більше ніж отримав наростаючим)-маєш право голосувати

Таким чином , більш активні, більш корисні (навіть у минулому) зможуть приймати участь у голосуванні, поки в них присутній плюсовий баланс. Я переконаний що парочка мільйонів пенсіонерів зможе при такій системі голосувати до самої смерті.
budivelnik
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