Додано: Вів 11 гру, 2018 13:42 Итоги: Энергетика 11.12.18



По состоянию на 06.45 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,37% - до $60,19 за баррель.



Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,31% - до $51,16 за баррель.



Во вторник трейдеры покупают нефть, дешевевшую днем ранее более чем на 3% на фоне возросшей волатильности на мировых фондовых рынках. Кроме того, поддержку ценам на «черное золото» оказывают сообщения из Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем в стане месторождении Шарара (Sharara) и предупредила об угрозе другим производственным объектам в стране.



Ограничивают рост котировок сомнения инвесторов в способности ОПЕК+ предотвратить переизбыток сырья на мировом рынке в 2019 году. По итогам встречи ОПЕК+ в минувшую пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.



Сохраняется большая неопределенность относительно того, достаточно ли заявленного объема сокращения добычи ОПЕК+ для уменьшения предложения сырья на рынке. Автор скептически оценивает попытку ОПЕК+ удержать цены от коррекции, скепсис базируется на низком уровне дисциплины членов картеля.



Фьючерсы на нефть в понедельник снизились.

Фьючерсы на нефть в понедельник снизились на росте опасений в отношении спроса на энергоносители, цены не продолжили ралли прошлой неделе после того, как ОПЕК+ достигла соглашения по сокращению объёма добычи нефти с января.



Январский фьючерс на нефть WTA на NYMEX на закрытие снизился на $1,61, или на 3,1%, до $51 за баррель. На прошлой неделе он вырос на 3,3%.



Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на $1,70, или на 2,8%, до $59,97 за баррель. На прошлой неделе он вырос на 3,7%.



По обеим маркам уровень закрытия минимальный по ближайшему контракту с 30 ноября.



Цены с максимума за несколько лет в начале октябре к концу ноября снизились на более чем 30%, что способствовало решению Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ предпринять действия по ограничению добычи.



В пятницу на фоне объявления о решении ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн. баррелей в день к уровням октября, начиная с января, фьючерсы на нефть выросли на 2%, достигая в течение для роста 4%.



Снижение добычи на 1,2 млн. баррелей в день может быть недостаточным для ралли, но этого может быть достаточно для стабилизации цен.



Сокращение добычи было учтено в ценах пятницы, и фокус внимания вернулся к потенциальному влиянию усилению напряженности в торговле между США и Китаем. За выходных данные по внешней торговле Китая показали положительное сальдо в ноябре в $44,75 млрд., что выше ожидавшихся $34,0 млрд.



Также фактором давления является увеличение добычи в США. На прошлой неделе Администрация энергетической информации США(EIA) сообщила, что запасы нефти на неделе, закончившейся 30 ноября, снизились на 7,3 млн. баррелей, это стало первым снижением после 10 недель роста запасов подряд.



Месячный краткосрочный энергетический прогноз EIA выходит во вторник. Месячный доклад по рынку нефти от ОПЕК выходит в среду, а доклад от Международного энергетического агентства — в четверг.



Один из крупнейших НПЗ в России остановился из-за нехватки денег на нефть.



В России остановился один из крупнейших независимых НПЗ в стране, Антипинский НПЗ в Тюменской области. Поставки нефти прекращены в начала декабря, сообщил один из знакомых менеджеров головной компании Антипинского НПЗ - New Stream. Предприятие не может купить сырье, так как у завода нет денег, утверждает другой.

По словам источника, предприятие не остановлено полностью, оно находится «на горячей циркуляции», т. е. завод «работает, но не перерабатывает нефть», не производит конечной продукции для продажи. Нефть поступает на переработку, а получившиеся нефтепродукты остаются циркулировать в системе, поясняет бывший директор по нефтепереработке крупной нефтяной компании. На такую работу НПЗ переводятся незадолго до остановки на ремонт или сразу после для проверки оборудования.



Антипинский является одним из трех НПЗ, которыми владеет New Stream. Он начал работать в 2006 году, предприятие способно перерабатывать 9 млн. т нефти в год. В 2018 году НПЗ начал производство бензинов класса «Евро-5».



Для строительства завода New Stream активно привлекала проектное финансирование. Долг огромный, сейчас значительная часть процентов капитализируется, говорит еще один знакомый топ-менеджеров New Stream. Общая сумму долга не называется.



Чистая прибыль Антипинского НПЗ при выручке 150 млрд рублей в 2017 году составила лишь 26,5 млн. При этом непокрытый убыток компании достигает 89 млрд рублей, он компенсирован займами на 117 млрд рублей, сообщается в отчете по РСБУ компании.

По словам двух знакомых менеджеров New Stream, помочь Антипинскому НПЗ может Сбербанк, одобривший максимальный кредит на пополнение оборотного капитала - 23 млрд. рублей. Этой суммы компании должно хватить на возобновление работы, считает аналитик АКРА Василий Танурков. «Поставки нефти по трубопроводу на завод возобновятся в ближайшее время», обещает представитель New Stream.



Китай согласился закупать американский газ ради сделки с Трампом.



США и Китай обсуждают сценарий торговой сделки, которая позволит покончить с торговой войной, в результате которой под пошлинами оказался китайский экспорт в Штаты на $200 млрд., или 4,3% от мировой торговли.

На переговорах с Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине китайская делегация во главе с Си Цзиньпином согласилась увеличить закупки в США соевых бобов, снизить пошлины на американские автомобили, а также закупить крупные партий сжиженного природного газа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов в Штатах и КНР.



По их словам, о новых газовых сделках Пекин, согласно договоренностям, должен объявить в ближайшие несколько недель.

Стороны пришли к взаимопониманию о том, что такие шаги ускорят и облегчат процесс переговоров, отмечают источники WSJ.



Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в воскресенье в интервью телеканалу Fox News отметил, что из Пекина звучат «некоторые очень позитивные и обнадеживающие заявления».



Он упомянул работу верховного суда и 35 агентств КНР «над новым законодательством, призванным разобраться с проблемой хищения IP-адресов».

По данным The Hill, переговоры о том, чтобы «существенно увеличить» поставки в КНР американского газа, идут с мая.

Китай уже является крупнейшим покупателем американского газа в Азии - на него приходится треть всех поставок СПГ на экспорт, объем которых в прошлом году увеличился в 3,6 раза, до 19,7 млрд. кубометров.

По итогам 2017-го, поставки вырастут в 1,5 раза - до 31 млрд. кубометров, а в следующем году должны удвоиться (до 60,5 млрд. кубов): к трем действующим СПГ-терминалам на побережье Мексиканского залива добавятся еще три, для которых Вашингтон активно ищет покупателей.

По данным Bloomberg, договоренность о поставках в КНР американского СПГ была достигнута на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа еще в апреле прошлого года. Спустя месяц Минторг США объявил о подписании двустороннего торгового соглашения, которое расширит доступ американским энергокомпаниям на китайский рынок.



Тогда же Cheniere Energy - пионер американского СПГ-экспорта, отправившая в прошлом году пять танкеров в Китай, - объявила, что готовит долгосрочный контракт с КНР.





