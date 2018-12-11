Итоги: Мировой фондовый рынок 11.12.18

Фондовый рынок в США в понедельник в целом немного вырос.
Фондовый рынок США завершил волатильную сессию небольшим ростом, за счёт технологического сектора, хотя акции банков резко снизились, и неопределённость по Brexit сохраняла опасения в отношении мирового роста.
Индекс акций банков S&P 500 вошел на территорию коррекции.
Когда индекс S&P приблизился к минимуму 2018 г., достигнутому 8 февраля, торговые алгоритмы, кажется, дали сигнал на покупку, по мнению аналитиков.
После снижения в начале сессии, восемь из 11 основных секторов выросли. Наиболее сильный рост был у технологического сектора (1,4%), далее шел сектор связи (0,8%).
Акции энергетического сектора снизились на 1,6% - это наибольшее снижение из 11 секторов S&P, так как снизились цены на нефть.
Акции финансовых компаний снизились на 1,4% - это второе по величине снижение из секторов, на фоне опасений последствий замедления мирового экономического роста и процентных ставок для банков. Чувствительный к уровню ставок компонент акций банков снизился на 2,3%.
Индекс акций компаний малой капитализации Russell 2000 также вырос выше минимумов сессии за закрылся со снижением на 0,3%, уровень закрытия был на 16,9% ниже рекордного уровня закрытия 31 августа.
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 2,17 к 1, на Nasdaq 1,47 к 1.
Объём торговли на биржах США был 8,40 млрд. акций, по сравнению с 8,01 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.
Инвесторы продолжают отыгрывать пятничную статистику из США, согласно которой безработица в стране в ноябре ожидаемо сохранилась на уровне октября в 3,7%, однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 155 тысяч вместо ожидавшихся 200 тысяч.
Меж тем, ранее в понедельник индексы снижались на фоне ситуации с задержанием в Канаде финансового директора китайской компании Huawei. США добиваются ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана, что вызвало новую волну опасений относительно перспектив торговых отношений США и Китае.
В свою очередь суд в китайском городе Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple, после того как стало известно, что корпорация ущемляла патентные права американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm. Уточняется, что один из патентов позволяет пользователям редактировать фотографии, а другой - управлять устройством через сенсорный экран.
На фоне сообщений о судебном запрете акции Qualcomm подорожали на 2,23%.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,14% до уровня 24 423,28 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,18%, до 2 637,72 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,74% до 7 020,52 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в понедельник снизился.
Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, так как фон с распродажи на прошлой неделе в США не изменился, добавили опасений сигналы о замедлении экономического роста во Франции.
Резкое снижение курса фунта после появления информации, что голосование по соглашению Brexit было отменено, привело к относительно меньшему снижению британского индекса, так как многонациональные компании получают большую часть выручки в других валютах.
Общеевропейский Stoxx Europe 600 потерял 1,87%, после снижения на 3,37% на прошлой неделе.
Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар упала на 1,4%.
Ранее в понедельник европейских суд решил, что Великобритания может официально прекратить Brexit без решения других стран-членов ЕС.
Профицит внешней торговли Германии сократился.
Банк Франции заявил, что французская экономика будет расти более медленно, чем ранее прогнозировалось, и связал протесты в стране с сокращением объема выпуска в ряде секторов.
Более низкие цены на нефть оказывали давление на акции нефтяных компаний.
Общеевропейский Stoxx Europe 600 потерял 1,87%, после снижения на 3,37% на прошлой неделе.
Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,83% и составил 6 721,54 пункта.
Немецкий DAX просел на 1,54% до 10 622,07 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,47% — на отметке 4 742,38 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественным ростом индексов на фоне укрепления надежд инвесторов на улучшение торговых отношений между США и Китаем после новостей о телефонном разговоре представителей стран.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 2594,09 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,85% до 1343,9 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 25771,67 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,04%, до 2052,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,42%, до 5575,9 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,34%, до 21148,02 пункта, что стало минимальным уровнем закрытия с конца марта.
Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение министерства коммерции Китая о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций.
Кроме того, Лю Хэ провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.
«Это положительный сигнал о том, что работа ведется», - сказала экономист Societe Generale Мишель Лям.
Однако позитивные настроения в течение торгов были ограничены сохраняющейся неопределенностью в мире по ряду вопросов. В частности, мировых инвесторов беспокоят перспективы выхода Великобритании из ЕС после того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила о решении отложить на неопределенный срок намеченное на 11 декабря голосование в парламенте по вопросу соглашения с ЕС о Brexit.
На рынке существуют опасения относительно того, что в результате Великобритания покинет ЕС вообще без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны.
Кроме того, трейдеров беспокоят признаки замедления экономического роста ряда стран, что может означать замедление роста мирового ВВП в целом. В частности, последние данные с рынка труда США оказались частично хуже прогнозов, статистика из Китая также не внушает оптимизма.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в понедельник снизились: индекс Мосбиржи на 1,42% - до 2396,84 пункта, РТС - на 1,85%, до 1136,5 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева поднялся на 0,12%, до 66,47 RUB/USD, курс евро вырос на 0,05%, до 75,78 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,55% - до $60,95 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 1,65%, «Газпрома» — на 1,23%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,77%, «АЛРОСы» — на 2,93%, Московской биржи — на 1,69%.
Российский фондовый рынок 10-го «покраснел» по всему списку наиболее ликвидных ценных бумаг, но за исключением акций «Северстали». Индекс Мосбиржи снизился к 2 410 пунктам, ближайшая поддержка стоит на 2 400 пунктах, под ней — 2 385 пунктов. Без внешней опоры рынок РФ не будет расти, новостной поток выглядит слишком тревожным. Краткосрочный коридор колебаний по индексу Мосбиржи — 2 380—2 420 пунктов, для индекса РТС — 1 130—1 145 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 07 декабря повысился на 0,02 пункта до уровня 575,19 пунктов.
Объем торгов за день составил 523,84 млн. грн., акциями наторговали 5,13 млн. грн.
Как сообщалось, в пятницу 07 декабря ПФТС-индекс понизился на 0,47 пункта или на 0,08% до уровня 575,17 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 260,13 пунктов или на 82,56 с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ощутимо снижаются в понедельник на фоне скандала с задержанием финдиректора Huawei и под давлением со стороны статданных из Китая и Японии, оказавшихся хуже прогнозов.
По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,84% - до 2583,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 1335,21 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,41% - до 25696,89 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,37%, до 2047,45 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 падал на 2,25% - до 5553,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,18%, до 21206,78 пункта.
Давление на настроения инвесторов в понедельник продолжает оказывать скандал вокруг задержания финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в канадском Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В минувшие выходные власти Китая потребовали от Канады немедленно освободить задержанную, а от США - аннулировать ордер на ее арест.
Huawei, вероятно, будет оставаться в заголовках новостей в течение некоторого времени, пока Китай продолжает оказывать давление как на Канаду, так и на США с тем, чтобы они отозвали свои обвинения.
Еще одним негативным фактором для рынков АТР стала новая порция макроэкономической статистики из Японии и Китая, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. В частности, главное таможенное управление КНР сообщило в субботу, что экспорт страны вырос в ноябре на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 3%. Аналитики ждали роста показателей на 10% и 14,5% соответственно. Для сравнения в октябре экспорт страны вырос на 15,6% в годовом выражении, а импорт - на 21,4%.
Согласно официальным данным из Японии, ВВП страны в III квартале 2018 года, по второй оценке, опустился на 0,6% в квартальном выражении и на 2,5% - в годовом. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали сокращение индикатора на 0,5% в квартальном исчислении и на 1,9% - в годовом.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник существенным снижением на фоне скандала с задержанием финдиректора Huawei, опасений за перспективы торговых отношений США и Китая, а также данных внутренней статистики.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,82%, до 2584,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,35% до 1332,53 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,2%, до 25752,38 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,06%, до 2053,79 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,27%, до 5552,5 пункта, японский Nikkei 225 потерял 2,12%, до 21219,5 пункта.
В центре внимание инвесторов остается ситуация, связанная с задержанием в Канаде финансового директора китайской компании Huawei. Дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.
В свете ситуации вокруг Huawei рынки продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая.
По итогам переговоров c председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20 в конце ноября-начале декабря президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10 до 25%.
Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно ряда торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.
Наибольшее беспокойство у рынков сейчас вызывает торговый конфликт США и Китая и ситуация вокруг Huawei. Тема торговли будет в центре внимания рынков в течение 90-дневного периода перемирия в торговой войне США и КНР в надежде на признаки каких-либо уступок сторон.
Дополнительное давление на настроения инвесторов оказала новая порция статистики из Японии и Китая.
В частности, главное таможенное управление КНР сообщило, что экспорт страны вырос в ноябре на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 3%.
Аналитики ждали роста показателей на 10% и 14,5% соответственно.
В октябре экспорт страны вырос на 15,6% в годовом выражении, а импорт - на 21,4%. Согласно официальным данным из Японии, ВВП страны в III квартале 2018 года, по второй оценке, опустился на 0,6% в квартальном выражении и на 2,5% - в годовом. Эксперты прогнозировали сокращение индикатора на 0,5% в квартальном исчислении и на 1,9% - в годовом.
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на символические 0,02 пункта - до 575,19 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 523,84 млн. грн., в том числе акциями - 5,13 млн. грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (-1,13%), Турбоатома (-1,12%) и Центрэнерго (+0,75%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» в понедельник остался неизменным на уровне 1793,69 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine снизился на 0,61% - до 441,39 пункта при объеме торгов 1,24 млн. злотых (9,15 млн. грн.).
В «индексной корзине» подешевели бумаги «Агротона» (-3,38%), «Овостара» (-3,51%) и «Кернела» (-0,19%).
Выросли в цене только акции «Астарты» (+0,75%).
К полудню вторника, 11 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после резкого снижения в понедельник преимущественно повышаются во вторник после новостей о телефонном разговоре представителей США и Китая, которые дали рынкам надежду на улучшение торговых отношений между странами.
По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,28% - до 2591,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1340,48 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,12% - до 25721,37 пункта, южнокорейский KOSPI - рос на 0,04%, до 2054,03 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,03% - до 5553,7 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,46%, до 21122,46 пункта.
В центре внимания инвесторов во вторник оказалось сообщение министерства коммерции КНР о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций. Кроме того, Лю Хэ провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.
Аналитик OANDA Стивен Иннес сказал, что подобные переговоры уже не первый раз дают рынкам надежду. «И хотя я считаю этот шаг положительным в общем контексте, торговая война еще далека от завершения», - добавил эксперт.
Разговор представителей Китая и США произошел после достигнутых на полях саммита G20 договоренностях, которые был восприняты рынками как временное перемирие в торговой войне. Однако обеспокоенность относительно перспективы долгосрочного торгового соглашения между странами не покидает рынки.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественным ростом индексов на фоне укрепления надежд инвесторов на улучшение торговых отношений между США и Китаем после новостей о телефонном разговоре представителей стран.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 2594,09 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,85% до 1343,9 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 25771,67 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,04%, до 2052,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,42%, до 5575,9 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,34%, до 21148,02 пункта, что стало минимальным уровнем закрытия с конца марта.
Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение министерства коммерции Китая о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций.
Кроме того, Лю Хэ провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.
«Это положительный сигнал о том, что работа ведется», - сказала экономист Societe Generale Мишель Лям.
Однако позитивные настроения в течение торгов были ограничены сохраняющейся неопределенностью в мире по ряду вопросов. В частности, мировых инвесторов беспокоят перспективы выхода Великобритании из ЕС после того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила о решении отложить на неопределенный срок намеченное на 11 декабря голосование в парламенте по вопросу соглашения с ЕС о Brexit.
На рынке существуют опасения относительно того, что в результате Великобритания покинет ЕС вообще без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны.
Кроме того, трейдеров беспокоят признаки замедления экономического роста ряда стран, что может означать замедление роста мирового ВВП в целом. В частности, последние данные с рынка труда США оказались частично хуже прогнозов, статистика из Китая также не внушает оптимизма.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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