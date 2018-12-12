Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 12.12.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.12.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 12 гру, 2018 13:46 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.12.18 США



Во вторник «быки» и «медведи» завершили торги ничьей, в результате чего индекс S&P500 слабо изменился в конце волатильной сессии, в ходе которой основные индексы колебались между ростом и снижением.



Фондовые индексы США подросли на раннем этапе в связи с оптимизмом вокруг возобновившихся торговых переговоров между США и Китаем, но потеряли импульс к середине торгов, а затем начали снижаться после того, как президент Дональд Трамп пригрозил правительству закрытием из-за финансирования строительства пограничной стены на встрече с лидерами демократического конгресса.



Трамп во вторник устроил публичные споры с лидерами демократов в конгрессе из-за строительства стены на границе и пообещал пойти на остановку работы госорганов, если те не проголосуют за бюджетный закон до 21 декабря.



Инвесторы продолжают следить за новостями относительно отношений с Китаем.



Ранее СМИ сообщили, что Китай может снизить пошлины на ввозимые из США автомобили до 15% с действующих 40% - соответствующее предложение внесено в Госсовет КНР и будет рассмотрено в ближайшие несколько дней.



Лидеры США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине договорились о взаимных шагах относительно пошлин.



Си Цзиньпин пообещал «исправить» ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы с товаров из США, а Дональд Трамп, в свою очередь, согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом годового импорта в $200 миллиардов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.



Кроме того, во вторник также стало известно, что рост базовых цен производителей США в ноябре неожиданно ускорился по сравнению с октябрем, тогда как аналитики ожидали сокращения темпов роста индекса.



«Сегодня мы видим просто зеркальное отражение вчерашнего дня. Мы начали с рывка, и теперь предыдущий рост стерт точно так же, как рынок вчера компенсировал потери первой части торгов», - сказал старший рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешински.



Индексы торговались разносторонне в течение дня. Индекс S&P500 завершил день с потерей менее 0,1% около 2636,83, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 53 пункта, или 0,2%, до 24370. Индекс Nasdaq Composite закрылся с ростом на 0,2% около 7032.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,22% до уровня 24 370,24 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,04%, до 2 636,78 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,16% до 7 031,83 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник вырос, отскочив от заметных потерь на предыдущей сессии.



Резкое снижение курса фунта после появления информации, что голосование по соглашению Brexit было отменено, сошло на нет.



Общеевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,53%, после снижения на 1,87% в понедельник.



Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар упала на 1,4%.



В центре внимания инвесторов во вторник оказалось сообщение министерства коммерции КНР о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций. Кроме того, Лю Хэ провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.



Аналитик OANDA Стивен Иннес сказал, что подобные переговоры уже не первый раз дают рынкам надежду. «И хотя я считаю этот шаг положительным в общем контексте, торговая война еще далека от завершения», - добавил эксперт.



Разговор представителей Китая и США произошел после достигнутых на полях саммита G20 договоренностях, которые был восприняты рынками как временное перемирие в торговой войне. Однако обеспокоенность относительно перспективы долгосрочного торгового соглашения между странами не покидает рынки.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественным ростом индексов на фоне укрепления надежд инвесторов на улучшение торговых отношений между США и Китаем после новостей о телефонном разговоре представителей стран.



После обеда рисковые инструменты получили поддержку.



Согласно сообщению агентства Bloomberg, китайское правительство подготовило распоряжение по снижению таможенных пошлин на американские автомобили с текущего уровня 40% на 15%. Это соответствует заявлению президента США Трампа, сделанному после встречи с китайским руководителем, о том, что «Китай уменьшит тарифы».



Данное сообщение способствовало некоторому росту оптимизма инвесторов, что отразилось в росте котировок на мировых фондовых рынках. На рынке форекс поддержку получили рисковые инструменты, курс иены как валюты «тихой гавани», оказался под давлением.



Общеевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,53%, после снижения на 1,87% в понедельник.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,27% и составил 6 806,94 пункта.



Немецкий DAX вырос на 1,49% до 10 780,51 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,35% — на отметке 4 806,20 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду ростом индексов на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений Вашингтона и Пекина.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 2502,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,16% до 1346,03 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,6%, до 26186,71 пункта, корейский KOSPI - на 1,44%, до 2082,57 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,39%, до 5653,5 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,15%, до 21602,75 пункта.



В центре внимания рынков в среду оказалось интервью Трампа агентству Reuters, в котором он затронул тему торговых отношений с Китаем. Он рассказал, что между сторонами проходят переговоры по телефону и не исключил возможность новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков. Трамп также добавил, что повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.



Кроме того, с оптимизмом восприняли рынки новость о том, что Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Сумма залога составляет около $7,5 миллиона, из которых чуть более $5 миллионов должны быть предоставлены наличными. Среди других условий - ношение электронного браслета и сдача паспортов.



Определенные хорошие новости спровоцировали интерес к покупкам на рынках акций, но это не означает, что основные проблемы АТР решены.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов во вторник оказались в незначительном «минусе», несмотря на рост фондовых площадок в США и Европе.



Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,11% - до 2394,26 пункта, РТС снизился на 0,16%, до 1134,71 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 0,31%, до 66,435 RUB/USD, курс евро опустился на 0,56%, до 75,248 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,47% - до $60,75 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,4%, «Газпрома» — опустились на 1,49%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 1,81%, «АЛРОСы» — на 0,26%, Московской биржи — снизились на 0,59%.



Торговый день 11-го складывался неоднородно: поначалу инвесторы были не готовы покупать, а вешний фон выглядел слишком смешанным, чтобы дать ориентир. Однако позже в «плюс» вышла нефть, а внутри рынка РФ отдельные бумаги перехватили инициативу. Рынок РФ будет топтаться в коридоре 2 380—2 425 пунктов по индексу Мосбиржи до тех пор, пока не выйдет на конкретную торговую идею. Индекс РТС, в свою очередь, стремится сейчас к 1 145 пунктам, но границы краткосрочного диапазона остаются в пределах 1 135—1 150 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 11 декабря понизился на 1,16 пункта или на 0,2% до уровня 574,03 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,84 млрд. грн., акциями наторговали 3,49 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 10 декабря ПФТС-индекс повысился на 0,02 пункта до уровня 575,19 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 258,97 пунктов или на 82,20 с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после резкого снижения в понедельник преимущественно повышаются во вторник после новостей о телефонном разговоре представителей США и Китая, которые дали рынкам надежду на улучшение торговых отношений между странами.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,28% - до 2591,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1340,48 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,12% - до 25721,37 пункта, южнокорейский KOSPI - рос на 0,04%, до 2054,03 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,03% - до 5553,7 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,46%, до 21122,46 пункта.



В центре внимания инвесторов во вторник оказалось сообщение министерства коммерции КНР о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций. Кроме того, Лю Хэ провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.



Аналитик OANDA Стивен Иннес сказал, что подобные переговоры уже не первый раз дают рынкам надежду. «И хотя я считаю этот шаг положительным в общем контексте, торговая война еще далека от завершения», - добавил эксперт.



Разговор представителей Китая и США произошел после достигнутых на полях саммита G20 договоренностях, которые был восприняты рынками как временное перемирие в торговой войне. Однако обеспокоенность относительно перспективы долгосрочного торгового соглашения между странами не покидает рынки.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественным ростом индексов на фоне укрепления надежд инвесторов на улучшение торговых отношений между США и Китаем после новостей о телефонном разговоре представителей стран.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 2594,09 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,85% до 1343,9 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 25771,67 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,04%, до 2052,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,42%, до 5575,9 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,34%, до 21148,02 пункта, что стало минимальным уровнем закрытия с конца марта.



Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение министерства коммерции Китая о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций.



Кроме того, Лю Хэ провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

«Это положительный сигнал о том, что работа ведется», - сказала экономист Societe Generale Мишель Лям.



Однако позитивные настроения в течение торгов были ограничены сохраняющейся неопределенностью в мире по ряду вопросов. В частности, мировых инвесторов беспокоят перспективы выхода Великобритании из ЕС после того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила о решении отложить на неопределенный срок намеченное на 11 декабря голосование в парламенте по вопросу соглашения с ЕС о Brexit.



На рынке существуют опасения относительно того, что в результате Великобритания покинет ЕС вообще без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны.



Кроме того, трейдеров беспокоят признаки замедления экономического роста ряда стран, что может означать замедление роста мирового ВВП в целом. В частности, последние данные с рынка труда США оказались частично хуже прогнозов, статистика из Китая также не внушает оптимизма.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,2% - до 574,03 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,84 млрд. грн., в том числе акциями - 3,49 млн. грн.



Среди индексных акций снизились в цене бумаги Центрэнерго (-2,07%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,57%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,47% - до 1785,27 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 1,22% - до 436 пунктов при объеме торгов 2,43 млн. злотых (17,83 млн. грн.).



Динамику индекса определили акции агрохолдинга ИМК (-2,67%) и «Кернела» (-2,27%).

Выросли в цене акции «Агротона» (+1,18%) и «Астарты» (+0,37%).



К полудню среды, 12 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду после новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений страны с Китаем, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,2% - до 2599,16 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,06%, до 1344,66 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,54% - до 26169,35 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,21%, до 2077,77 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 1,24% - до 5645,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,03%, до 21576,39 пункта.



Участники торгов с оптимизмом восприняли интервью президента США Дональда Трампа агентству Reuters, в котором он затронул тему торговых отношений с Китаем. Он сказал, что переговоры между сторонами проходят по телефону.



«Возможно, будет еще одна встреча. И возможна встреча высшего руководства с обеих сторон. Если будет нужно, я снова встречусь с председателем Си Цзиньпином, который мне очень нравится и с которым я хорошо нахожу общий язык», - сказал Трамп.

При этом президент США не обозначил сроков возможной новой встречи представителей сторон. Он также добавил, что он повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.



Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что Китай может снизить пошлины на ввозимые из США автомобили до 15% с действующих 40% - соответствующее предложение внесено в Госсовет КНР и будет рассмотрено в ближайшие несколько дней.



Главный экономист по Азии Pantheon Macroeconomics Фрейя Бимиш сказала агентству Bloomberg, что возможное снижение Китаем пошлин на автомобили из США - это хороший конкретный шаг в рамках заключенного ранее временного перемирия в торговой войне между странами.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду ростом индексов на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений Вашингтона и Пекина.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 2502,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,16% до 1346,03 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,6%, до 26186,71 пункта, корейский KOSPI - на 1,44%, до 2082,57 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,39%, до 5653,5 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,15%, до 21602,75 пункта.



В центре внимания рынков в среду оказалось интервью Трампа агентству Reuters, в котором он затронул тему торговых отношений с Китаем. Он рассказал, что между сторонами проходят переговоры по телефону и не исключил возможность новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков. Трамп также добавил, что повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.



Кроме того, с оптимизмом восприняли рынки новость о том, что Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Сумма залога составляет около $7,5 миллиона, из которых чуть более $5 миллионов должны быть предоставлены наличными. Среди других условий - ношение электронного браслета и сдача паспортов.



Определенные хорошие новости спровоцировали интерес к покупкам на рынках акций, но это не означает, что основные проблемы АТР решены.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Во вторник «быки» и «медведи» завершили торги ничьей, в результате чего индекс S&P500 слабо изменился в конце волатильной сессии, в ходе которой основные индексы колебались между ростом и снижением.Фондовые индексы США подросли на раннем этапе в связи с оптимизмом вокруг возобновившихся торговых переговоров между США и Китаем, но потеряли импульс к середине торгов, а затем начали снижаться после того, как президент Дональд Трамп пригрозил правительству закрытием из-за финансирования строительства пограничной стены на встрече с лидерами демократического конгресса.Трамп во вторник устроил публичные споры с лидерами демократов в конгрессе из-за строительства стены на границе и пообещал пойти на остановку работы госорганов, если те не проголосуют за бюджетный закон до 21 декабря.Инвесторы продолжают следить за новостями относительно отношений с Китаем.Ранее СМИ сообщили, что Китай может снизить пошлины на ввозимые из США автомобили до 15% с действующих 40% - соответствующее предложение внесено в Госсовет КНР и будет рассмотрено в ближайшие несколько дней.Лидеры США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине договорились о взаимных шагах относительно пошлин.Си Цзиньпин пообещал «исправить» ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы с товаров из США, а Дональд Трамп, в свою очередь, согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом годового импорта в $200 миллиардов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.Кроме того, во вторник также стало известно, что рост базовых цен производителей США в ноябре неожиданно ускорился по сравнению с октябрем, тогда как аналитики ожидали сокращения темпов роста индекса.«Сегодня мы видим просто зеркальное отражение вчерашнего дня. Мы начали с рывка, и теперь предыдущий рост стерт точно так же, как рынок вчера компенсировал потери первой части торгов», - сказал старший рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешински.Индексы торговались разносторонне в течение дня. Индекс S&P500 завершил день с потерей менее 0,1% около 2636,83, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 53 пункта, или 0,2%, до 24370. Индекс Nasdaq Composite закрылся с ростом на 0,2% около 7032.Европейский фондовый рынок во вторник вырос, отскочив от заметных потерь на предыдущей сессии.Резкое снижение курса фунта после появления информации, что голосование по соглашению Brexit было отменено, сошло на нет.Общеевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,53%, после снижения на 1,87% в понедельник.Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар упала на 1,4%.В центре внимания инвесторов во вторник оказалось сообщение министерства коммерции КНР о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций. Кроме того, Лю Хэ провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.Аналитик OANDA Стивен Иннес сказал, что подобные переговоры уже не первый раз дают рынкам надежду. «И хотя я считаю этот шаг положительным в общем контексте, торговая война еще далека от завершения», - добавил эксперт.Разговор представителей Китая и США произошел после достигнутых на полях саммита G20 договоренностях, которые был восприняты рынками как временное перемирие в торговой войне. Однако обеспокоенность относительно перспективы долгосрочного торгового соглашения между странами не покидает рынки.Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественным ростом индексов на фоне укрепления надежд инвесторов на улучшение торговых отношений между США и Китаем после новостей о телефонном разговоре представителей стран.После обеда рисковые инструменты получили поддержку.Согласно сообщению агентства Bloomberg, китайское правительство подготовило распоряжение по снижению таможенных пошлин на американские автомобили с текущего уровня 40% на 15%. Это соответствует заявлению президента США Трампа, сделанному после встречи с китайским руководителем, о том, что «Китай уменьшит тарифы».Данное сообщение способствовало некоторому росту оптимизма инвесторов, что отразилось в росте котировок на мировых фондовых рынках. На рынке форекс поддержку получили рисковые инструменты, курс иены как валюты «тихой гавани», оказался под давлением.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду ростом индексов на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений Вашингтона и Пекина.В центре внимания рынков в среду оказалось интервью Трампа агентству Reuters, в котором он затронул тему торговых отношений с Китаем. Он рассказал, что между сторонами проходят переговоры по телефону и не исключил возможность новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков. Трамп также добавил, что повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.Кроме того, с оптимизмом восприняли рынки новость о том, что Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Сумма залога составляет около $7,5 миллиона, из которых чуть более $5 миллионов должны быть предоставлены наличными. Среди других условий - ношение электронного браслета и сдача паспортов.Определенные хорошие новости спровоцировали интерес к покупкам на рынках акций, но это не означает, что основные проблемы АТР решены.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 0,31%, до 66,435 RUB/USD, курс евро опустился на 0,56%, до 75,248 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,47% - до $60,75 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,4%, «Газпрома» — опустились на 1,49%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 1,81%, «АЛРОСы» — на 0,26%, Московской биржи — снизились на 0,59%.Торговый день 11-го складывался неоднородно: поначалу инвесторы были не готовы покупать, а вешний фон выглядел слишком смешанным, чтобы дать ориентир. Однако позже в «плюс» вышла нефть, а внутри рынка РФ отдельные бумаги перехватили инициативу. Рынок РФ будет топтаться в коридоре 2 380—2 425 пунктов по индексу Мосбиржи до тех пор, пока не выйдет на конкретную торговую идею. Индекс РТС, в свою очередь, стремится сейчас к 1 145 пунктам, но границы краткосрочного диапазона остаются в пределах 1 135—1 150 пунктов.Как сообщалось, в понедельник 10 декабря ПФТС-индекс повысился на 0,02 пункта до уровня 575,19 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 258,97 пунктов или на 82,20 с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 декабря, сессия в ПФТС.К полудню среды, 12 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69441 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4445 раз. Подякували: 8028 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 11.12.18

дядя Caша » Вів 11 гру, 2018 13:44 0 149

дядя Caша Вів 11 гру, 2018 13:44 Итоги: Мировой фондовый рынок 10.12.18

дядя Caша » Пон 10 гру, 2018 13:19 0 383

дядя Caша Пон 10 гру, 2018 13:19 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.12.18

дядя Caша » П'ят 07 гру, 2018 13:08 0 787

дядя Caша П'ят 07 гру, 2018 13:08