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Итоги: Энергетика 13.12.18

Итоги: Энергетика 13.12.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:11

Итоги: Энергетика 13.12.18

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне признаков ослабления торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином.

По состоянию на 06.45 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% - до $60,44 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,21%, до $51,32 за баррель.

В центре внимания мировых инвесторов оказалось сообщение издания The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных китайских чиновников, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США.

Цены на нефть растут на фоне ослабления торговой напряженности и снижения запасов. Сообщения о планах Китая изменить свою промышленную политику укрепили надежды инвесторов на то, что переговоры между США и КНР продвигаются лучше, чем ожидалось.
Определенное внимание участники торгов уделили данным минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 декабря уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения на 3 миллиона баррелей.

Фьючерсы на нефть в среду снизились.
Фьючерсы на нефть в среду немного снизились после того, как официальные данные показали менее значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США на прошлой неделе.

Январский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 50 центов, или на 1%, до $51,15 за баррель. В течение дня цена достигала максимума на $52,88, но нейтрализовала рост вскоре после выхода данных по запасам.

Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 5 центов, или на менее 0,1%, до $60,15 за баррель.

Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила, что запасы нефти на неделе, закончившейся 7 декабря, снизились на 1,2 млн. баррелей. Неделей ранее запасы нефти также снизились после 10 недель роста подряд.
Тем не менее, аналитики в среднем ожидания снижения запасов на 2,8 млн. баррелей, а Американский институт нефти сообщил о снижении запасов на 10,2 млн. баррелей.

Производительность нефтепереработки в США была немного ниже, но всё равно она остаётся на полмиллиона баррелей в день выше, чем уровни года назад.
Экспорт нефти также остается активным.

EIA сообщила также о росте запасов бензина на 2,1 млн. баррелей, и снижении запасов дистиллятов на 1,5 млн. баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 1,8 млн. баррелей и роста запасов дистиллятов на 1,3 млн. баррелей.

В выпущенном в среду месячном докладе ОПЕК по рынку нефти ОПЕК сообщила о снижении объема добычи на 11.000 баррелей в день в ноябре до 32,97 млн. баррелей в день в среднем. Но добыча в Саудовской Аравии, крупнейшем экспортере, выросла на 377 000 баррелей в день к уровню прошлого месяца, что привело добычу к рекордному уровню 11,01 млн. баррелей в день.

Ранее на неделе цены получили поддержку из-за нарушения поставок из Ливии. Ливийская национальная нефтяная компания объявила форс-мажор по экспорту из Эл Шарары после атаки ополчения на выходных. Аналитики оценивают, что около 400 тыс. баррелей в день из-за этого ушло с рынка.

Рынок нефти после решения ОПЕК сократить добычу остаётся в целом волатильным без явного направления движения цены, после 30% снижения цен с максимума за четыре года в начале октября до конца ноября.

В краткосрочном энергетическом прогнозе EIA, выпущенном во вторник, прогнозируется средняя цена WTI в 2018 г. в $65,18 за баррель, на 2,4% ниже прогноза в ноябре. Также был снижение прогноз по цене на 2019 г. на 16,4% до $54,19 за баррель. Для Brent EIA снизила прогноз на 2,3% до $71,30 за баррель в 2018 г., и на 15,2% до $61 в 2019 г.

Запасы сырой нефти в США сократились меньше, чем ожидали аналитики.

Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 7 декабря, показали:
Запасы сырой нефти: -1,208 млн. баррелей прогноз: -3,500 млн. баррелей неделей ранее: -7,323 млн. баррелей
Запасы нефти в Кушинге: +1,148 млн. баррелей неделей ранее: +1,729 млн. баррелей
Запасы бензина: +2,087 млн. баррелей прогноз: +2,250 млн. баррелей неделей ранее: -1,699 млн. баррелей
Запасы дистиллятов: -1,475 млн. баррелей прогноз: +1,850 млн. баррелей неделей ранее: +3,811 млн. баррелей
Загруженность НПЗ: -0,40% прогноз: +0,30% неделей ранее: -0,10%


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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