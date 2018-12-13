Итоги: Энергетика 13.12.18

Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила, что запасы нефти на неделе, закончившейся 7 декабря, снизились на 1,2 млн. баррелей. Неделей ранее запасы нефти также снизились после 10 недель роста подряд.

Тем не менее, аналитики в среднем ожидания снижения запасов на 2,8 млн. баррелей, а Американский институт нефти сообщил о снижении запасов на 10,2 млн. баррелей.



Производительность нефтепереработки в США была немного ниже, но всё равно она остаётся на полмиллиона баррелей в день выше, чем уровни года назад.

Экспорт нефти также остается активным.



EIA сообщила также о росте запасов бензина на 2,1 млн. баррелей, и снижении запасов дистиллятов на 1,5 млн. баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 1,8 млн. баррелей и роста запасов дистиллятов на 1,3 млн. баррелей.



В выпущенном в среду месячном докладе ОПЕК по рынку нефти ОПЕК сообщила о снижении объема добычи на 11.000 баррелей в день в ноябре до 32,97 млн. баррелей в день в среднем. Но добыча в Саудовской Аравии, крупнейшем экспортере, выросла на 377 000 баррелей в день к уровню прошлого месяца, что привело добычу к рекордному уровню 11,01 млн. баррелей в день.



Ранее на неделе цены получили поддержку из-за нарушения поставок из Ливии. Ливийская национальная нефтяная компания объявила форс-мажор по экспорту из Эл Шарары после атаки ополчения на выходных. Аналитики оценивают, что около 400 тыс. баррелей в день из-за этого ушло с рынка.



Рынок нефти после решения ОПЕК сократить добычу остаётся в целом волатильным без явного направления движения цены, после 30% снижения цен с максимума за четыре года в начале октября до конца ноября.



В краткосрочном энергетическом прогнозе EIA, выпущенном во вторник, прогнозируется средняя цена WTI в 2018 г. в $65,18 за баррель, на 2,4% ниже прогноза в ноябре. Также был снижение прогноз по цене на 2019 г. на 16,4% до $54,19 за баррель. Для Brent EIA снизила прогноз на 2,3% до $71,30 за баррель в 2018 г., и на 15,2% до $61 в 2019 г.