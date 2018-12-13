Итоги: Энергетика 13.12.18

По состоянию на 06.45 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% - до $60,44 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,21%, до $51,32 за баррель.
В центре внимания мировых инвесторов оказалось сообщение издания The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных китайских чиновников, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США.
Цены на нефть растут на фоне ослабления торговой напряженности и снижения запасов. Сообщения о планах Китая изменить свою промышленную политику укрепили надежды инвесторов на то, что переговоры между США и КНР продвигаются лучше, чем ожидалось.
Определенное внимание участники торгов уделили данным минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 декабря уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения на 3 миллиона баррелей.
Фьючерсы на нефть в среду снизились.
Фьючерсы на нефть в среду немного снизились после того, как официальные данные показали менее значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США на прошлой неделе.
Январский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 50 центов, или на 1%, до $51,15 за баррель. В течение дня цена достигала максимума на $52,88, но нейтрализовала рост вскоре после выхода данных по запасам.
Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 5 центов, или на менее 0,1%, до $60,15 за баррель.
Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила, что запасы нефти на неделе, закончившейся 7 декабря, снизились на 1,2 млн. баррелей. Неделей ранее запасы нефти также снизились после 10 недель роста подряд.
Тем не менее, аналитики в среднем ожидания снижения запасов на 2,8 млн. баррелей, а Американский институт нефти сообщил о снижении запасов на 10,2 млн. баррелей.
Производительность нефтепереработки в США была немного ниже, но всё равно она остаётся на полмиллиона баррелей в день выше, чем уровни года назад.
Экспорт нефти также остается активным.
EIA сообщила также о росте запасов бензина на 2,1 млн. баррелей, и снижении запасов дистиллятов на 1,5 млн. баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 1,8 млн. баррелей и роста запасов дистиллятов на 1,3 млн. баррелей.
В выпущенном в среду месячном докладе ОПЕК по рынку нефти ОПЕК сообщила о снижении объема добычи на 11.000 баррелей в день в ноябре до 32,97 млн. баррелей в день в среднем. Но добыча в Саудовской Аравии, крупнейшем экспортере, выросла на 377 000 баррелей в день к уровню прошлого месяца, что привело добычу к рекордному уровню 11,01 млн. баррелей в день.
Ранее на неделе цены получили поддержку из-за нарушения поставок из Ливии. Ливийская национальная нефтяная компания объявила форс-мажор по экспорту из Эл Шарары после атаки ополчения на выходных. Аналитики оценивают, что около 400 тыс. баррелей в день из-за этого ушло с рынка.
Рынок нефти после решения ОПЕК сократить добычу остаётся в целом волатильным без явного направления движения цены, после 30% снижения цен с максимума за четыре года в начале октября до конца ноября.
В краткосрочном энергетическом прогнозе EIA, выпущенном во вторник, прогнозируется средняя цена WTI в 2018 г. в $65,18 за баррель, на 2,4% ниже прогноза в ноябре. Также был снижение прогноз по цене на 2019 г. на 16,4% до $54,19 за баррель. Для Brent EIA снизила прогноз на 2,3% до $71,30 за баррель в 2018 г., и на 15,2% до $61 в 2019 г.
Запасы сырой нефти в США сократились меньше, чем ожидали аналитики.
Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 7 декабря, показали:
Запасы сырой нефти: -1,208 млн. баррелей прогноз: -3,500 млн. баррелей неделей ранее: -7,323 млн. баррелей
Запасы нефти в Кушинге: +1,148 млн. баррелей неделей ранее: +1,729 млн. баррелей
Запасы бензина: +2,087 млн. баррелей прогноз: +2,250 млн. баррелей неделей ранее: -1,699 млн. баррелей
Запасы дистиллятов: -1,475 млн. баррелей прогноз: +1,850 млн. баррелей неделей ранее: +3,811 млн. баррелей
Загруженность НПЗ: -0,40% прогноз: +0,30% неделей ранее: -0,10%
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