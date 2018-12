Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Чет 13 гру, 2018 13:15 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.12.18 США



Фондовый рынок США закрылся в среду с ростом, хотя и существенно ниже максимумов сессии при оптимизме в отношении торговых переговоров США-Китай и некоторых обнадёживающих признаках в процессе Brexit.



Президент США Трамп в интервью агентству Reuters во вторник заявил, что Китай сделал первые крупные покупки сои в США после того, как страны договорились о перемирии в торговой войне.

Также Трамп заявил, что может вмешаться в случае преследования одного из руководителей Huawei Technologies в случае, если это поможет обеспечить соглашение.



В интервью агентству Reuters Трамп не исключил возможности новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков. Он также добавил, что повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.



Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на неназванных китайских чиновников, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США.



Волатильность, наблюдающаяся в последнее время, вероятнее всего, связана с тарифами и торговыми переговорами



Кроме того, в среду стало известно, что Верховный суд Британской Колумбии (Канада) разрешил выпустить под залог финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США.



Также в среду Трамп назвал ошибкой возможное повышение базовой ставки на заседании регулятора на следующей неделе. ФРС в текущем году повышала базовую ставку трижды, и еще одно повышение ожидается на следующем заседании регулятора 18-19 декабря.



Инвесторы также обратили внимание на статистические данные: годовая инфляция в стране в ноябре совпала с прогнозами аналитиков, составив 2,2%. В месячном выражении при этом потребительские цены не изменились, тогда как ожидалась инфляция в 0,1%.



Акции в последние сессии торговались с колебаниями при противоречивых новостях — связанных с торговым противостоянием Китай-США, потенциальным временным прекращением работы правительства США, ситуацией по Brexit. Быстрый откат в

последние 20 минут торговли в среду может указывать на снижение в четверг.



Из 11 основных секторов S&P 8 показали рост, но только один, потребительских товаров повседневного спроса, вырос более чем на 1%. Наиболее сильно снизился сектор недвижимости, на 1,9%, за ним был сектор энергетики и коммунального хозяйства со снижением 0,6% - снизились «защитные» сектора.



Индекс акций технологического сектора S&P, который тесно связан с торговлей с Китаем, вырос на 0,8%.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 2,02 к 1, на Nasdaq 2,09 к 1.



Объем торговли на биржах США был 8,13 млрд. акций, по сравнению с 8,06 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,64% до уровня 24 527,27 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,54%, до 2 651,07 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,95% до 7 098,31 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду вырос.

Европейские фондовые рынки в среду выросли, инвесторы были более позитивны по торговым переговорам между США и Китаем, также рост цены на нефть помог росту значимых для индексов акций энергетического сектора.



Позже в среду будет голосование о доверии премьер-министру Великобритании Мэй.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,69%, после роста на 1,5% во вторник, что стало наиболее значительным дневным ростом в процентах с 31 октября.



Президент Франции Макрон обещал снизить налоги и повысить зарплаты для работников, что привело инвесторов и политиков к обсуждению возможности нарушения Францией бюджетных правил ЕС, что может привести к смягчению позиции ЕС в споре по бюджету с Италией.



Также помогло проявление ослабления напряженности в отношении торговли между США и Китаем. Президент США Трамп сказал, что он находится на пороге вмешательства в растущий кризис, связанный с одним из руководителей Huawei, если это поможет сохранить торговое соглашение, согласно интервью Reuters.



Акции крупных нефтяных компаний выросли, при росте цен на нефть после выхода данных по запасам в США на прошлой неделе от API в конце вторника, которые показали снижение запасов на неделе, закончившейся 7 декабря, на 10,2 млн. баррелей.



Акции банков также выросли.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,69%, после роста на 1,5% во вторник, что стало наиболее значительным дневным ростом в процентах с 31 октября.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,08% и составил 6 880,19 пункта.



Немецкий DAX вырос на 1,38% до 10 929,43 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 2,15% — на отметке 4 909,45 пункта.



Азия



Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг по итогам второй сессии подряд.



Инвесторы уже считают хорошей новостью отсутствие негативных новостей, касающихся динамики отношений США и Китая.



Японский Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что телефонные переговоры между представителями двух стран проходят хорошо. Кроме того, Д.Трамп заявил о готовности вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании Huawei, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США.



Как сообщалось, канадский суд во вторник освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.



Китай, тем временем, готовится заменить программу промышленной политики, которую администрация американского президента считает протекционистской, новой программой, обещающей увеличение доступности рынка КНР для местных компаний, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.



Китайский рынок позитивно отреагировал на эту информацию. Поддержку ему также оказали ожидания, связанные с предстоящим на следующей неделе заседанием постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая (ПКПБ), на котором будут определены приоритеты политики властей на предстоящий год.



Заседание пройдет 19-21 декабря, и эксперты ожидают решений о смягчении кредитно-денежной политики в КНР с целью стимулирования экономического роста.

Акции китайских компаний строительного и транспортного секторов вошли в число лидеров роста в четверг. Стоимость бумаг China State Construction Engineering подскочила по итогам торгов в Шанхае на 3,9%, Anhui Conch Cement Co. - на 3,6%, China Railway Group - на 3,9%.



Ожидания рынка в отношении предстоящего заседания китайских лидеров достаточно позитивные.



Последние новости о смягчении политики в сфере недвижимости позволяют предположить, что процесс сокращения долговой нагрузки в экономике завершен. Акции инфраструктурных компаний растут в четверг, что отражает изменение ожиданий в отношении политики властей КНР.



В Гонконге акции банка HSBC завершили торги подъемом цены на 1,9%, компании China Resources Land - 4,5%, Cnooc - подорожали на 2,5%.

В Японии выросли котировки акций технологических компаний и автопроизводителей. Стоимость бумаг Fanuc подскочила на 1,4%, Canon - на 1,2%, Honda- на 1%, Nissan - на 1,4%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1% - до 2370,35 пункта, РТС снизился на 0,79%, до 1125,78 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 0,08%, до 66,3 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,27%, до 75,36 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,51% - до $61,11 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,1%, «Газпрома» — на 1,77%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,13%, «АЛРОСы» — на 1,25%, Московской биржи — снизились на 0,6%.



К вечеру среды российский фондовый рынок несколько ускорил снижение. Индекс Мосбиржи в среду уменьшился до 2 370 пунктов, протестировав тем самым промежуточный уровень поддержки на 2 375. Следующий находится на отметке 2 350 пунктов. После него, как видно, вплоть до 2 310 пунктов нет почти ничего, что могло бы сдержать «медведей». Однако на данный момент особенно ярких поводов для распродажи нет, как нет и поводов для покупки. Это значит, что индекс Мосбиржи может закрепиться в «боковике» 2 365—2 395 пунктов. Индекс РТС будет консолидироваться в коридоре 1 115—1 145 пунктов — в последние месяцы это магический диапазон для валютного индикатора, так как все движения возвращаются именно сюда.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 12 декабря понизился на 0,15 пункта или на 0,03% до уровня 573,88 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,186 млрд. грн., акциями наторговали 7,47 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 11 декабря ПФТС-индекс понизился на 1,16 пункта или на 0,2% до уровня 574,03 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 258,82 пунктов или на 82,15 с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду после новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений страны с Китаем, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,2% - до 2599,16 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,06%, до 1344,66 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,54% - до 26169,35 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,21%, до 2077,77 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 1,24% - до 5645,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,03%, до 21576,39 пункта.



Участники торгов с оптимизмом восприняли интервью президента США Дональда Трампа агентству Reuters, в котором он затронул тему торговых отношений с Китаем. Он сказал, что переговоры между сторонами проходят по телефону.



«Возможно, будет еще одна встреча. И возможна встреча высшего руководства с обеих сторон. Если будет нужно, я снова встречусь с председателем Си Цзиньпином, который мне очень нравится и с которым я хорошо нахожу общий язык», - сказал Трамп.

При этом президент США не обозначил сроков возможной новой встречи представителей сторон. Он также добавил, что он повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.



Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что Китай может снизить пошлины на ввозимые из США автомобили до 15% с действующих 40% - соответствующее предложение внесено в Госсовет КНР и будет рассмотрено в ближайшие несколько дней.



Главный экономист по Азии Pantheon Macroeconomics Фрейя Бимиш сказала агентству Bloomberg, что возможное снижение Китаем пошлин на автомобили из США - это хороший конкретный шаг в рамках заключенного ранее временного перемирия в торговой войне между странами.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду ростом индексов на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений Вашингтона и Пекина.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 2502,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,16% до 1346,03 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,6%, до 26186,71 пункта, корейский KOSPI - на 1,44%, до 2082,57 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,39%, до 5653,5 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,15%, до 21602,75 пункта.



В центре внимания рынков в среду оказалось интервью Трампа агентству Reuters, в котором он затронул тему торговых отношений с Китаем. Он рассказал, что между сторонами проходят переговоры по телефону и не исключил возможность новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков. Трамп также добавил, что повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.



Кроме того, с оптимизмом восприняли рынки новость о том, что Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Сумма залога составляет около $7,5 миллиона, из которых чуть более $5 миллионов должны быть предоставлены наличными. Среди других условий - ношение электронного браслета и сдача паспортов.



Определенные хорошие новости спровоцировали интерес к покупкам на рынках акций, но это не означает, что основные проблемы АТР решены.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду еще немного снизился - на 0,03%, до 573,88 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,186 млрд. грн., в том числе акциями - 7,47 млн. грн.



Среди индексных бумаг подешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-1,58%) и Центрэнерго (-1,12%).

Положительную динамику показали акции Укрнафты (+5,5%) и Донбассэнерго (+0,03%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 1,41% - до 1760,07 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,55% - до 438,39 пункта при объеме торгов 310,24 тыс. злотых (2,28 млн. грн.).



В «индексной корзине» выросли в цене акции агрохолдинга ИМК (+6,27%) и «Агротона» (+0,58%).

Отрицательную динамику показали акции «Кернела» (-0,39%) и «Астарты» (-0,37%).



К полудню четверга, 13 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в четверг на фоне сообщений о готовящихся изменениях в промышленной политике Китая, которые были восприняты рынком как шаг к разрешению торгового конфликта с США.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 1,6% - до 2643,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,54%, до 1366,77 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,34% - до 26537,78 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,64%, до 2095,07 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,32% - до 5671,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,99%, до 21816,3 пункта.



Ключевым фактором для оптимизма азиатских инвесторов в четверг служит сообщение издания The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из КНР о том, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США. Так, по данным источников, речь идет о разработке в Китае плана, который заменит программу «Сделано в Китае 2025» - дорожную карту развития высокотехнологичного промышленного производства страны.



Если это подтвердится, то это гораздо более важно, чем решение Китая возобновить закупку американской сои или снизить пошлины на ввозимые из США автомобили с 40% до 15%, о чем сообщалось в последние двое суток.



Днем ранее в СМИ появились сообщения, что Китай возобновил закупку соевых бобов из США. Так, агентство Reuters в среду сообщило, что китайские государственные компании закупили 1,5 миллиона тонн соевых бобов из США, что стало первой крупной закупкой более чем за полгода.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг по итогам второй сессии подряд.



Инвесторы уже считают хорошей новостью отсутствие негативных новостей, касающихся динамики отношений США и Китая.



Японский Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что телефонные переговоры между представителями двух стран проходят хорошо. Кроме того, Д.Трамп заявил о готовности вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании Huawei, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США.



Как сообщалось, канадский суд во вторник освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.



Китай, тем временем, готовится заменить программу промышленной политики, которую администрация американского президента считает протекционистской, новой программой, обещающей увеличение доступности рынка КНР для местных компаний, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.



Китайский рынок позитивно отреагировал на эту информацию. Поддержку ему также оказали ожидания, связанные с предстоящим на следующей неделе заседанием постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая (ПКПБ), на котором будут определены приоритеты политики властей на предстоящий год.



Заседание пройдет 19-21 декабря, и эксперты ожидают решений о смягчении кредитно-денежной политики в КНР с целью стимулирования экономического роста.

Акции китайских компаний строительного и транспортного секторов вошли в число лидеров роста в четверг. Стоимость бумаг China State Construction Engineering подскочила по итогам торгов в Шанхае на 3,9%, Anhui Conch Cement Co. - на 3,6%, China Railway Group - на 3,9%.



Ожидания рынка в отношении предстоящего заседания китайских лидеров достаточно позитивные.



Последние новости о смягчении политики в сфере недвижимости позволяют предположить, что процесс сокращения долговой нагрузки в экономике завершен. Акции инфраструктурных компаний растут в четверг, что отражает изменение ожиданий в отношении политики властей КНР.



В Гонконге акции банка HSBC завершили торги подъемом цены на 1,9%, компании China Resources Land - 4,5%, Cnooc - подорожали на 2,5%.

В Японии выросли котировки акций технологических компаний и автопроизводителей. Стоимость бумаг Fanuc подскочила на 1,4%, Canon - на 1,2%, Honda- на 1%, Nissan - на 1,4%.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



