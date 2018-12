Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:33 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.12.18 США



Фондовые индексы США закрылись в основном со снижением в четверг, так как инвесторы продолжали беспокоиться по поводу отсутствия ясности и прогресса в торговых переговорах США и Китая.



На внутреннем фронте президент Дональд Трамп вновь подверг критике усилия Федерального резерва по нормализации денежно-кредитной политики.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 70,11 пункта, или на 0,3%, до 24 597,38 пункта после роста на более чем 200 пунктов в ходе торгов.

Индекс S&P500 снизился на 0,53 пункта до 2650,54 пункта, а Nasdaq Composite потерял 27,98 пункта, или 0,4%, закрывшись на уровне 7070,33 пункта.



Торговые проблемы США и Китая оставались в центре внимания инвесторов на фоне признаков того, что китайцы готовы пойти на значительные уступки в своей промышленной политике и снизить тарифы на импортные автомобили. Трамп также указал, что он вмешается в арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, если это поможет заключить торговую сделку с Китаем.



Трамп также сказал в интервью Fox News, что он надеется, что ФРС «больше не будет повышать процентные ставки.



«Торговая напряженность между США и Китаем является крупнейшим фактором, создающим нестабильность», - заявил Патрик Хили, президент Caliber Financial Partners, - «Инвесторы цепляются за последние позитивные новости о торговых переговорах, но мы не увидим конца этой нестабильности, пока не будет достигнуто конкретное соглашение».



Лучше прогнозов оказалась статистика по рынку труда страны - число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 8 декабря снизилось на 27 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 206 тысяч. Инвесторы ожидали снижение только до 226 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 231 тысячу заявок.



Дефицит бюджета США в ноябре 2018-2019 финансового года составил $205 миллиардов против дефицита в $100 миллиардов в октябре, тогда как аналитики ожидали показатель в $193,5 миллиарда.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,29% до уровня 24 597,38 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,02%, до 2 650,54 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 0,39% до 7 070,34 пункта.



Европа



Европейские фондовые рынки в четверг закрылись разнонаправленно.

Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно, инвесторы следили за заседанием ЕЦБ и вопросами Brexit, оптимизм в отношении мировой торговли отошел на второй план.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,17% после роста на 1,7% в среду.



Пара евро-доллар мало изменилась в уровню закрытия среды, как и пара фунт-доллар.



ЕЦБ оставил процентные ставки без изменения, и заявил, что ожидает сохранения политики на текущих уровнях до лета 2019 г. Банк также подтвердил планы завершить программу «количественного смягчения».



Премьер-министр Мэй выиграла голосование о доверии в среду, однако это оставило ее в более слабом состоянии, так как прогресс по Brexit пока отсутствует.



Позитивные торговые переговоры между США и Китаем были фоном роста фондового рынка США в среду, но продолжения роста в четверг не последовало.

Итальянские акции и облигации выросли после того, как правительство согласилось сократить прогноз дефицита бюджета на следующий год, что уменьшает риск противостояния с ЕС по этому вопросу.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,17% после роста на 1,7% в среду.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,04% и составил 6 877,50 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,04% до 10 924,70 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,26% — на отметке 4 896,92 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в существенном «минусе» на фоне новых статданных из Китая, которые усилили опасения относительно перспектив экономики страны.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,53%, до 2593,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,46% до 1327,42 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,6%, до 26094,79 пункта, корейский KOSPI - на 1,25%, до 2069,38 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 1,05%, до 5602 пунктов.



Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,02%, до 21374,83 пункта.



Разочарование инвесторам в пятницу принесли новые статданные из Китая. Так, согласно официальным данным, объем промышленного производства в Поднебесной в ноябре вырос в годовом выражении на 5,4%, хотя месяцем ранее показатель вырос на 5,9%. Аналитики ждали сохранения темпов роста октября без изменений. А розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились в годовом исчислении на 8,1% против 8,6% в октябре. Это самый слабый темп роста показателя с 2003 года. Аналитики, напротив, ждали ускорения роста показателя до 8,8%.



Эти данные означают, что худшее еще впереди, и политики будут очень обеспокоены, особенно учитывая резкое замедление роста потребления. Поэтому в ближайшие недели есть смысл ожидать новых мер поддержки экономики, включая снижение ставок, хотя вышедшие данные, похоже, говорят о том, что ранее принятые меры не работают должным образом.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,34% - до 2378,50 пункта, РТС - на 0,32%, до 1129,35 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 0,06%, до 66,34 RUB/USD, курс евро снизился на 0,4%, до 75,22 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,2% - до $60,32 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,61%, Московской биржи — на 0,4%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,11%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,28%, «АЛРОСы» — на 3,12%.



Российский рынок акций провел очередной скучный день. После волатильности осени и начала зимы такие сессии затишья выглядят как минимум необычно. Рынок очевидно экономит силы, так как 14 декабря состоится заседание ЦБ РФ, итог которого неясен. Индекс Мосбиржи балансирует около 2 368 пунктов, ближайшая поддержка находится на уровне 2 345—2 350 пунктов, сопротивление проходит по 2 385 пунктам. Эти границы будут актуальны до конца недели. Индекс РТС останется пока в известных границах 1 110—1 145 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 13 декабря понизился на 11,63 пункта или на 2,03% до уровня 562,25 пунктов.



Объем торгов за день составил 808,575 млн. грн., акциями наторговали 3,60 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 12 декабря ПФТС-индекс понизился на 0,15 пункта или на 0,03% до уровня 573,88 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 247,19 пунктов или на 78,46 с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в четверг на фоне сообщений о готовящихся изменениях в промышленной политике Китая, которые были восприняты рынком как шаг к разрешению торгового конфликта с США.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 1,6% - до 2643,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,54%, до 1366,77 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,34% - до 26537,78 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,64%, до 2095,07 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,32% - до 5671,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,99%, до 21816,3 пункта.



Ключевым фактором для оптимизма азиатских инвесторов в четверг служит сообщение издания The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из КНР о том, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США. Так, по данным источников, речь идет о разработке в Китае плана, который заменит программу «Сделано в Китае 2025» - дорожную карту развития высокотехнологичного промышленного производства страны.



Если это подтвердится, то это гораздо более важно, чем решение Китая возобновить закупку американской сои или снизить пошлины на ввозимые из США автомобили с 40% до 15%, о чем сообщалось в последние двое суток.



Днем ранее в СМИ появились сообщения, что Китай возобновил закупку соевых бобов из США. Так, агентство Reuters в среду сообщило, что китайские государственные компании закупили 1,5 миллиона тонн соевых бобов из США, что стало первой крупной закупкой более чем за полгода.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг по итогам второй сессии подряд.



Инвесторы уже считают хорошей новостью отсутствие негативных новостей, касающихся динамики отношений США и Китая.



Японский Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что телефонные переговоры между представителями двух стран проходят хорошо. Кроме того, Д.Трамп заявил о готовности вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании Huawei, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США.



Как сообщалось, канадский суд во вторник освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.



Китай, тем временем, готовится заменить программу промышленной политики, которую администрация американского президента считает протекционистской, новой программой, обещающей увеличение доступности рынка КНР для местных компаний, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.



Китайский рынок позитивно отреагировал на эту информацию. Поддержку ему также оказали ожидания, связанные с предстоящим на следующей неделе заседанием постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая (ПКПБ), на котором будут определены приоритеты политики властей на предстоящий год.



Заседание пройдет 19-21 декабря, и эксперты ожидают решений о смягчении кредитно-денежной политики в КНР с целью стимулирования экономического роста.

Акции китайских компаний строительного и транспортного секторов вошли в число лидеров роста в четверг. Стоимость бумаг China State Construction Engineering подскочила по итогам торгов в Шанхае на 3,9%, Anhui Conch Cement Co. - на 3,6%, China Railway Group - на 3,9%.



Ожидания рынка в отношении предстоящего заседания китайских лидеров достаточно позитивные.



Последние новости о смягчении политики в сфере недвижимости позволяют предположить, что процесс сокращения долговой нагрузки в экономике завершен. Акции инфраструктурных компаний растут в четверг, что отражает изменение ожиданий в отношении политики властей КНР.



В Гонконге акции банка HSBC завершили торги подъемом цены на 1,9%, компании China Resources Land - 4,5%, Cnooc - подорожали на 2,5%.

В Японии выросли котировки акций технологических компаний и автопроизводителей. Стоимость бумаг Fanuc подскочила на 1,4%, Canon - на 1,2%, Honda- на 1%, Nissan - на 1,4%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг упал на 2,03% - до 562,25 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 808,575 млн. грн., в том числе акциями - 3,6 млн. грн.



Среди индексных бумаг рухнули в стоимости акции Центрэнерго (-12,2%) после сообщения днем ранее об отмене приватизационного конкурса.

Отрицательную динамику показали также акции Укрнафты (-2,99%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,44%).

Выросли в цене акции Донбассэнерго (+0,61%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,79% - до 1746,17 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,38% - до 440,05 пункта при объеме торгов 1,45 млн. злотых (10,7 млн. грн.).



В «индексной корзине» подорожали акции «Овостара» (+2,73%), агрохолдинга ИМК (+2,21%) и «Астарты» (+0,37%).

Отрицательную динамику показали акции «Кернела» (-1,17%).



К полудню пятницы, 14 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на фоне не оправдавших прогнозов статданных из Китая и Японии.



По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,57% - до 2619,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 1348,24 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,37% - до 26159,81 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,35%, до 2067,17 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,83% - до 5614,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,66%, до 21454,22 пункта.



В центре внимания участников торгов в пятницу оказалась новая порция статистики из Китая и Японии. Так, согласно официальным данным, объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос в годовом выражении на 5,4%, хотя месяцем ранее показатель вырос на 5,9%. Аналитики ждали сохранения темпов роста октября без изменений. А розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились в годовом исчислении на 8,1% против 8,6% в октябре. Аналитики, напротив, ждали ускорения роста показателя до 8,8%.



Инвестиционный стратег UOB Френсис Тэн считает, что показатель розничных продаж может говорить о том, что объемы потребления недостаточно высокие для компенсации проблем во внешней торговле. Эксперт не исключает, что с учетом последних данных власти Китая могут в начале следующего года объявить о мерах поддержки экономики.



Дополнительное давление на японский Nikkei 225 оказывает внутренняя статистика. Так, индекс Tankan, отражающий настроения крупных производителей в стране относительно прогнозов по экономике, в четвертом квартале 2018 года снизился до 15 пунктов с 19 пунктов в предыдущем квартале, в то время как аналитики ожидали снижения до 16 пунктов.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в существенном «минусе» на фоне новых статданных из Китая, которые усилили опасения относительно перспектив экономики страны.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,53%, до 2593,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,46% до 1327,42 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,6%, до 26094,79 пункта, корейский KOSPI - на 1,25%, до 2069,38 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 1,05%, до 5602 пунктов.



Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,02%, до 21374,83 пункта.



Разочарование инвесторам в пятницу принесли новые статданные из Китая. Так, согласно официальным данным, объем промышленного производства в Поднебесной в ноябре вырос в годовом выражении на 5,4%, хотя месяцем ранее показатель вырос на 5,9%. Аналитики ждали сохранения темпов роста октября без изменений. А розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились в годовом исчислении на 8,1% против 8,6% в октябре. Это самый слабый темп роста показателя с 2003 года. Аналитики, напротив, ждали ускорения роста показателя до 8,8%.



Эти данные означают, что худшее еще впереди, и политики будут очень обеспокоены, особенно учитывая резкое замедление роста потребления. Поэтому в ближайшие недели есть смысл ожидать новых мер поддержки экономики, включая снижение ставок, хотя вышедшие данные, похоже, говорят о том, что ранее принятые меры не работают должным образом.



