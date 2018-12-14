Итоги: Энергетика 14.12.18

Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:37

Распродажи на рынке нефти в пятницу происходят после резкого роста днем ранее на фоне прогнозов по добыче сырья от Международного энергетического агентства (МЭА). В четверг был опубликован декабрьский доклад МЭА, в котором говорится, что агентство резко понизило прогноз по росту предложения от стран вне ОПЕК в 2019 году - на 415 тысяч баррелей в сутки, до 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз был понижен в связи с новой сделкой стран ОПЕК+ по сокращению добычи, согласно которой 10 не входящих в ОПЕК стран обязались снизить свою добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.



Аналитик Tradition Energy Джин Макгиллиан считает, что рынок нефти пытается стабилизироваться. При этом он добавил, что снижение цен может произойти, если будут признаки ослабления роста спроса и наращивания предложения сырья.

«Новости о том, что Саудовская Аравия сокращает экспорт… были ключевым фундаментальным катализатором ралли четверга», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report. - «Если экспорт будет сокращен, глобальный дисбаланс спроса и предложения может измениться дальше в пользу быков и фьючерсы отреагировали соответствующим образом».



Между тем, в своем ежемесячном отчете о рынке нефти Международное энергетическое агентство сообщило, что добыча нефти ОПЕК выросла на 100 000 баррелей в день в месяц, достигнув 33,03 млн. баррелей в день в ноябре.



Саудовская Аравия - фактический глава ОПЕК — добыла 410 000 баррелей в день, достигнув исторического максимума в 11,06 миллионов баррелей в день.



Но отчет агентства противоречит собственному ежемесячному отчету ОПЕК о рынке нефти, который был опубликован в среду и показал небольшое снижение добычи картеля в ноябре, несмотря на рост добычи в Саудовской Аравии.



Оба отчета вышли менее чем через неделю после того, как ОПЕК договорилась со своими производителями-партнерами, не входящими в ее состав - во главе с Россией - совместно сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день, начиная с января.

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром в рамках фиксации прибыли инвесторами после того, как днем ранее рост стоимости «черного золота» превышал 3%.Нефть 13 декабря получила поддержку на новостях о Саудовской Аравии.Фьючерсы на нефть резко выросли в конце сессии в четверг, в результате чего нефть WTI выросла почти на 3%, после того, как в новостях сообщалось, что Саудовская Аравия планирует сократить поставки нефтеперерабатывающим предприятиям США, чтобы избежать увеличения запасов в США.Цены на нефть уже росли, поскольку трейдеры изучали данные, показывающие рост ежемесячной добычи ОПЕК, а также недавний отчет о еженедельном сокращении запасов нефти в США.Повышение цен усилилось после того, как в сообщении Bloomberg было сказано, что Saudi Aramco предупредила нефтеперерабатывающие компании США быть готовыми к резкому падению поставок в следующем месяце.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: