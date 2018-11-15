Дефіцит бюджету США в листопаді досяг $205 млрд в порівнянні з $139 млрд роком раніше.
Дивися повний текст США завершили листопад з рекордним дефіцитом бюджету.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:49
США завершили листопад з рекордним дефіцитом бюджету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США завершили листопад з рекордним дефіцитом бюджету.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:49
А всем остальным Штаты рассказывают, что дефицит бюджета не должен превышать 3%.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:49
Тут сейчас местные аналитики подтянутся и начнут рассказывать, что это они сами у себя одалживают, ничего страшного, это не печатание денег как у нас и т.п.
По факту это полное банкротство: недостающие суммы просто рисуются на счетах и федрезерв разрешает увеличивать сумму заимствований постоянно, по мере необходимости. Все держится только на доверии к доллару, но это все искусственно и нифига давно ничем не обеспечено. Его реальная стоимость в разы ниже, а стоимость компаний на этом фоне многократно переоценена.
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