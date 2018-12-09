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Президент назвав пріоритети
України на найближчі п'ять років

Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:40

Re: Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять р

  Molchyn написав:Про нашу страну давайте

Вам людина 18 пунктів написала.
Напишіть 18 пунктів наступників. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:50

lapay
Вам людина 18 пунктів написала.
Напишіть 18 пунктів наступників. :)

ЛЮДИНА ФАНАТ ПАПы. Ему про него много чего известно. Я НЕ ФАНАТ ни ПАПы и наступника. Хотя я и за Комика, слепо восхволять его не буду. И программу для него писать не стану. Мне было бы приятно, ясли Комик уделал на выборах ПАПу и Бабушку. Они бы очень расстроились. Но одного этого мне мало от президента. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:57

Re: Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять р

  Molchyn написав:Мне было бы приятно, ясли Комик уделал на выборах ПАПу и Бабушку. Они бы очень расстроились. Но одного этого мне мало от президента.

Мені теж цього мало. В РФ вже був комік-губернатор, і чим воно все закінчилось? А тут і без бінокля видно, хто буде керувати насправді.
Порошенко довів свою ефективність на цьому посту. Вроджена хитродупість і розум дозволили йому пройти між краплями з непоганим результатом. Ми рухаємося в Європу, геть від Совка. А те, що пересічні скиглять - то вони самі не розуміють, що саме їх чекає в Європі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:01

  Qwerty написав:Вмієте ви систематизувати все хороше і добре, що повинно в цілому дати величезний плюс! Правда, отой загальний підсумок, ви, чомусь не підвели... Ну, не могло ж це все грандіозне нічого не дати на виході?! Може не змогли знайти спільний знаменник... Так я вам допоможу. Невеличке провінційне місто в центрі України з населенням трошки більше 40 тисяч... За 9 місяців цього року народилося 228 діточок, а померло 556 чоловік! Не коректно, але якщо б порівняти такий стан з чисельністю на якісь тваринницькій фермі, то за таку втрату худоби господар в три шиї вигнав би завідуючого фермою, навіть якщо б він збільшив кількість лоукостів у сусідньому місті!

Ви людей з худобою порівнюєте? То заведіть у своєму містечку племінного бика, або самі долучіться до боротьби з демографічною кризою.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:11

Re: Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять р

Как гарант, президент должен обеспечить в первую очередь защиту всех конституционных норм. Как минимум не ухудшить уровень жизни налогоплательщиков страны и пенсионеров. Поддержание имиджа страны - экономика, банковская система, международные связи и т.д.
Но ситуация такова, что большинство людей не могут позволить себе даже то, что заложено в минимальную сумму - прожиточный минимум. Если уже по первым двум пунктам абсолютный провал, но в тоже время на данном фоне баснословно увеличились доходы гаранта, задаешься вопросом, кому и что он гарантирует, как президент?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:12

  RomanTik написав:
  Molchyn написав:yanyura
это утверждать, что он грубейшим образом нарушил основной закон Украины - ее Конституцию
А тем временем в Раде рассмотрят проект закона о переименовании УПЦ МП.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/17/7201470/ Не дадут флагу перемоги упасть! :mrgreen:

мало раскола в обществе по языковому вопросу и томасу? нужно еще подлить бензина в костер? Ну-ну - как обходил стороной УПЦ КП так и буду, в той которой был крещен - туда в случае надобности и пойду.

То вам благодати в КП не хватало, теперь слишком много. Почем опиум для народа?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:16

Гораздо понятнее и конкретнее было бы обещание повысить уровень жизни до уровня Молдовы и прекратить войну.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:18

  Molchyn написав:lapay
Вам людина 18 пунктів написала.
Напишіть 18 пунктів наступників. :)

ЛЮДИНА ФАНАТ ПАПы. Ему про него много чего известно. Я НЕ ФАНАТ ни ПАПы и наступника. Хотя я и за Комика, слепо восхволять его не буду. И программу для него писать не стану. Мне было бы приятно, ясли Комик уделал на выборах ПАПу и Бабушку. Они бы очень расстроились. Но одного этого мне мало от президента. :mrgreen:

Так вот откуда постоянное упоминание методички! Коломойский выдал! Тогда все понятно. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:18

Так громко "Стандарты ЕС и Нато". По зарплатам или по размерам тарифов штрафов и т. д.?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:21

Думаю если 60% по данным ООН нищие, то они думают не о "Стандартах ЕС и НАТО", а о том как скупать детей в горячей воде и накормить их.
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