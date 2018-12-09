Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

sumy4 написав:

Вам и всем вечно недовольным всем: приоритеры, а не цели. А по поводу достижений:1. децентрализация впервые за 20 с лишним лет, бюджеты региональных уровней выросли в разы и начало все делаться в городах, что не делалось десятилетиями.2. фактически воссозданная с нуля армия после 20 с лишним лет разворовывания, которая смогда отстоять независимость страны.3. новая полиция, на которую кто бы что не говорил, но думаю почти все согласятся, что однозначно лучше старых ГАИшников, которые жили исключительно на взятках,4. подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать,5. безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали,6. создался дорожный фонд и начали делать дороги, тоже впервые за 20 с лишним лет,7. система прозорро, убила коррупцию на десятки миллиардов,8. реформа Нафтогаза, тоже убила коррупцию за десятки миллиардов,9. созданы сайты петиций, где любой гражданин может проявить теперь инициативу,10. началась медецинская реформа и в больницах начали появляться медикаменты,11. За последние 3 года идет рост ВВП и зарплаты растут очень быстро, как бы все не кричали, что денег нет, в декабре 2015 минималка была 1200 грн, с января будет 4100 грн при довольно ставибльном курсе валют (что больше минималки при Яныке даже в долларах, в 2013 была 125 дол = 1000 грн при курсе 8, будет 150 = 4150 при курсе 27 с копейками)12. Создана своя церковь, которую до него 300 с лишним лет никто не мог создать.13. Появился свой кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине, до этого 20 с лишним лет только говорили, что такого не будет и это не рентабельно и смотрели "продукт" и з РФ.14. Что касается растаможки авто, все почти недовольны, но впервые ставки растаможки стали посильны, и сейчас много кто покупает и растамаживает б/у автомобили, при Кучме, Ющенко и Яныке это вообще было нереально.15. Начало возрождаться ракетостроение, строится космодром в Кадане для Циклон 4 - первые полетят в 2020 году, делаются первые ступени для ракет Антарес, двигатели для Веги....16. Начали разрабатываться и приниматься на вооружение новые виды оружия и техники: Ольха, Верба, Гром-2, Богдана, Нептун, различные БТР и бронемашины, беспилотники... Украина начитает играть более весомую роль на рынке вооружений17. Начало возрождаться авиастроение благодаря проектам с Саудовской Аравией и Турцией, больших результатов ещё нет, но нужно время, ещё 1-2 года и будет серийное производтво самолетов.18. Начала развиварься гражданская авиация, пришло множество лоукостеров, почти все аэропорты Украины нарасчивают пассажиропоток на десятки процетов ежегодно, возобновляются заброшенные со времен 90-х аэропортыИ это только то, что пришло мне в голову, по поводу достижений президенства Порошенко, он не идеален как и все, но больше него никто точно не сделал и сомневають, что кто-либо из теперешних кандатов смог бы, если за следующие 5 лет он сделает примерно столько же, то я за него двумя руками и ногами!!! Для сравнения пусть каждый вспомнит достижения его "попередников", сомневають что там наберется больше 1-3 пунктов у каждого.