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Президент назвав пріоритети
України на найближчі п'ять років

Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:14

Re: Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять р

Насчет страха не согласен. Голосовали ( и я в т.ч.) потому,что чел. смотрелся:
-внешне европейским
-внешне толлерантным
-не радикальным, не был замечен в истошном фанатизме
-подразумевалось,что он сможет сшить разные части страны,разных людей,разное мнение,т.е. пройти между капельками дождя
-расчитывали на то,что создав успешную бизнес империю - создаст такой же безупречный экономический механизм во всей стране
-будет вести страну к модели украинской швейцарии и соответственно на раз-два настанет полный мир
-надеялись на то,что человек по Шустеру столько раз критиковавший воровство и коррупцию - сделает страну страной,играющей по европейским правилам,когда закон один для всех, а не только для простого населения
-надеялись,что чел.,вынужденный вести бизнес в условиях госмонополий, безудержного взяточничества на всей уровнях,нечестной конкурнеции - когда только приближенные имеют доступ к бюджетной кормушке - разрушит эту систему - как систему ведущую к экономическому краху, к понуждению давать взятки ,договариваться и подкупать правоохранительные органы
-надеялись на то,что чел.,привселюдно пообещавший отдать жизнь за то,чтобы программа Шустера была - банально обеспечит расцвет свободы слова в этой стране,
-как бизнесмен будет руководствоватьься экономической логикой - экономически делать то,что выгодно стране ,населению - например ,что страна будет покупать газ без восьмидесяти сомнительных прокладок с наценкой в 2-3 млрд.дол. (озвучено в Раде вчера),то же и по углю.
-как бизнесмен не допустит закупки локомотивов за морями-океанами,а обеспечит работой собственных граждан
-при первых же признаках экономической миграции за бугор - начнет рыть и копать в создании достойных рабочих мест тут на нашей земле

Натоместь - модель экономики латиноамериканского типа не просто не уничтожена,а развивается - выкачивание ресурсов группой людей при общей дешевой рабочей силе.

А фин.баланс держится на 3-х китах

1.Кредиты,которые непонятно чем отдавать будут (может надежда на рынок земли ?)
2.Гастеры - банально паразитирование на простых людях.
3.Нулевое давление на олигархат и монополии,натоместь дойка населения,особенно по тарифах,соответственно люди меньше потребляют,промпроизводство тормозит,ВВП растет мизерными темпами ( учитывая эк.дно), в результате надо больше кредитов,и больше денег от гастеров ( ну и классно им,что поток гастеров нарастает и больше денег зарабатывают и присылают сюда).

Какая-то тупиковая модель получается.Не видно света в конце тунеля.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:08

  rjkz написав:
  Molchyn написав:Слышал одно из его последних выступлений. Смысл следующий: мои вопросы - оборона и внешняя политика. По обороне - я остановил агрессию, по внешней политике - открыл безвиз. Плюс Томас. Я молодец. Все остальные в г..., а я нет! :mrgreen: Так с этим и пойдет на выборы. С этим и пролетит, если не придумает еще чего...


А что ему ОПЯТЬ обещать ОПЯТЬ продать ОПЯТЬ рошен ОПЯТЬ?

Еще, как вариант закончить, операциею Объединенных сил за две недели.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:20

  ruvex написав:
  rjkz написав:
  Molchyn написав:Слышал одно из его последних выступлений. Смысл следующий: мои вопросы - оборона и внешняя политика. По обороне - я остановил агрессию, по внешней политике - открыл безвиз. Плюс Томас. Я молодец. Все остальные в г..., а я нет! :mrgreen: Так с этим и пойдет на выборы. С этим и пролетит, если не придумает еще чего...


А что ему ОПЯТЬ обещать ОПЯТЬ продать ОПЯТЬ рошен ОПЯТЬ?

Еще, как вариант закончить, операциею Объединенных сил за две недели.


Ни продажу рошен ни завершение ато у него уже никто не купит.
Многие мои знакомые всерьез опасаются эскалации на востоке как повода не проводить выборы и/или для поднятия рейтинга. Повод в таком состоянии найти всегда можно. Собственно, я имею подозрения, что если это сработало в 2014-м, то чего-бы ему это не использовать еще раз. Такой себе наполеончик "на белом верблюде, за белым роялем, за кучей белых и черных клавиш" (с). И ведь может прокатить.
rjkz
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  #<1 ... 5678
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