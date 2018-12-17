Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

Додано: Вів 18 гру, 2018 10:14

Насчет страха не согласен. Голосовали ( и я в т.ч.) потому,что чел. смотрелся:

-внешне европейским

-внешне толлерантным

-не радикальным, не был замечен в истошном фанатизме

-подразумевалось,что он сможет сшить разные части страны,разных людей,разное мнение,т.е. пройти между капельками дождя

-расчитывали на то,что создав успешную бизнес империю - создаст такой же безупречный экономический механизм во всей стране

-будет вести страну к модели украинской швейцарии и соответственно на раз-два настанет полный мир

-надеялись на то,что человек по Шустеру столько раз критиковавший воровство и коррупцию - сделает страну страной,играющей по европейским правилам,когда закон один для всех, а не только для простого населения

-надеялись,что чел.,вынужденный вести бизнес в условиях госмонополий, безудержного взяточничества на всей уровнях,нечестной конкурнеции - когда только приближенные имеют доступ к бюджетной кормушке - разрушит эту систему - как систему ведущую к экономическому краху, к понуждению давать взятки ,договариваться и подкупать правоохранительные органы

-надеялись на то,что чел.,привселюдно пообещавший отдать жизнь за то,чтобы программа Шустера была - банально обеспечит расцвет свободы слова в этой стране,

-как бизнесмен будет руководствоватьься экономической логикой - экономически делать то,что выгодно стране ,населению - например ,что страна будет покупать газ без восьмидесяти сомнительных прокладок с наценкой в 2-3 млрд.дол. (озвучено в Раде вчера),то же и по углю.

-как бизнесмен не допустит закупки локомотивов за морями-океанами,а обеспечит работой собственных граждан

-при первых же признаках экономической миграции за бугор - начнет рыть и копать в создании достойных рабочих мест тут на нашей земле



Натоместь - модель экономики латиноамериканского типа не просто не уничтожена,а развивается - выкачивание ресурсов группой людей при общей дешевой рабочей силе.



А фин.баланс держится на 3-х китах



1.Кредиты,которые непонятно чем отдавать будут (может надежда на рынок земли ?)

2.Гастеры - банально паразитирование на простых людях.

3.Нулевое давление на олигархат и монополии,натоместь дойка населения,особенно по тарифах,соответственно люди меньше потребляют,промпроизводство тормозит,ВВП растет мизерными темпами ( учитывая эк.дно), в результате надо больше кредитов,и больше денег от гастеров ( ну и классно им,что поток гастеров нарастает и больше денег зарабатывают и присылают сюда).



Какая-то тупиковая модель получается.Не видно света в конце тунеля.