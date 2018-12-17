Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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Автор77 написав:.е. тащат из полупустой кормушки уже,чего раньше не бывало ,так как тащили из худо-бедно полной кормушки.
Смею заметить население в 54% само этому способствует. Ведь сами выбрали.
Когда население выбирало, им двигал СТРАХ. И проголосовали ЗАОДИНТУР. За учредителя партии регионов.
Он не был учредителем ПР.
rjkz написав:Потому что началась война. Вопрос - выбрали-бы в спокойной обстановке министра правительств яныка и азирова, учредителя пр после бегства "почетного президента ПР"? Сомневаюсь. И тут волей-неволей задаешься вопросом - а не случилась-ли война, чтобы в этом бедламе обезумевший народ проголосовал за "одинтур"?
Ну да, Порох позвонил плешивому и попросил того напасть на Украину чисто для того, чтобы победить в будущих выборах.
Занятные сказки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...