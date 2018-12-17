RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент назвав пріоритети
України на найближчі п'ять років

Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:40

  rjkz написав:
  Джон написав:
  Автор77 написав:.е. тащат из полупустой кормушки уже,чего раньше не бывало ,так как тащили из худо-бедно полной кормушки.
Смею заметить население в 54% само этому способствует. Ведь сами выбрали.


Когда население выбирало, им двигал СТРАХ. И проголосовали ЗАОДИНТУР. За учредителя партии регионов.


Он не был учредителем ПР.

  rjkz написав:Потому что началась война. Вопрос - выбрали-бы в спокойной обстановке министра правительств яныка и азирова, учредителя пр после бегства "почетного президента ПР"? Сомневаюсь. И тут волей-неволей задаешься вопросом - а не случилась-ли война, чтобы в этом бедламе обезумевший народ проголосовал за "одинтур"?


Ну да, Порох позвонил плешивому и попросил того напасть на Украину чисто для того, чтобы победить в будущих выборах.

Занятные сказки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3263
З нами з: 07.04.17
Подякував: 282 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bmchyzh, Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва... 1, 2
R2 » Пон 17 гру, 2018 12:12
14 488
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 11:23
Kripo
НБУ назвав причини уповільнення зростання економіки України
R2 » Пон 17 гру, 2018 23:12
3 113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 23:22
Вкладчик1234
Гройсман назвав терміни отримання другого траншу ЄС
R2 » Пон 17 гру, 2018 17:38
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 17:47
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.