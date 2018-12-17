Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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Автор77 написав:.е. тащат из полупустой кормушки уже,чего раньше не бывало ,так как тащили из худо-бедно полной кормушки.
Смею заметить население в 54% само этому способствует. Ведь сами выбрали.
Когда население выбирало, им двигал СТРАХ. И проголосовали ЗАОДИНТУР. За учредителя партии регионов.
Он не был учредителем ПР.
rjkz написав:Потому что началась война. Вопрос - выбрали-бы в спокойной обстановке министра правительств яныка и азирова, учредителя пр после бегства "почетного президента ПР"? Сомневаюсь. И тут волей-неволей задаешься вопросом - а не случилась-ли война, чтобы в этом бедламе обезумевший народ проголосовал за "одинтур"?
Ну да, Порох позвонил плешивому и попросил того напасть на Украину чисто для того, чтобы победить в будущих выборах.
Занятные сказки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
«Па́ртія регіо́нів» (скорочено «ПР») — політична партія України, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[4][5] У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[6] Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.[6] Відповідно, засновниками партії вважаються Микола Азаров, Володимир Рибак, Володимир Семиноженко, Петро Порошенко, Геннадій Самофалов та Валентин Ландик
1.Вот почитаешь сообщения и понимаешь, что кроме фанатиков и упоротых - есть люди такие как вы( и это радует) объективно оценивающие ситуацию и главное,понимающих риски. 2.Только что по ТВ президент Кравчук на вопрос - "как вы оцениваете,что Гройсман говорил сегодня об экономических улучшениях ?" ответил вопросом - "А где они,эти эк.улучшения? 3.Настораживает то,что группа людей ,уничтожившая за пять лет экономику страны (ну если не уничтожившая,то ощутимо так - потрепавшая ее так точно) по видимым признакам пока не собирается паковать чемоданы.
Знают то,чего не знаем мы ?
Если так - то это фигово ,ведь пять лет не просто потеряны для страны,а фактически имеем регресс,скатывание,да еще и наступление на свободу слова (Шустером дан старт). Любой новый чел,будь то хоть ведьма в ступе - это хоть какая-нибудь надежда на "стоп" процессу деградации экономики ,потребительского спроса и деловой активности на уровне малого и среднего бизнеса. Хотя если будет какая-нибудь кукла вместо нынешних ничего кардинально не изменится. 4.За эти пять лет Украина шла в противоположную сторону от Европы ,нынешние избрали путь усовершенствования латиноамериканской ,или русской модели, а не проевропейской модели к сожалению. 5.А ведь был уникальный шанс изменить страну реально,стать проевропейской а не ограничиваясь верой,мовой,церковью,освитой и речевками в стиле победивших большевиков 2017 года, очень сильно напоминающих нынешних стилем,стратегией и тактикой. 6.Жаль - ведь страна потенциально богатющая,доходы людей за эти пять лет должны были превысить доходы как минимум поляков,словаков,венгров,румынов. А так, скатились на уровень молдаван,даже от русских экономически отстаем сильнейше. К слову, то,что происходит подозрительно напоминает процессы в отсталой неэффективной и продажной российской экономике,на словах "от Москвы",а на деле коррупционные схемы и прокладки очень сильно напоминают все ,что есть хренового в самой же России. 7.Весной и осенью будет знаковое событие для страны - либо погрязнем в кланово-рабско-олигархо-монополистической системе на многие-многие годы,либо вырвемся из театра экономического абсурда и будем покупать то,что выгодно,торговать с тем с кем выгодно - без прокладок,схем и сумасшедших от жадности и невиданного вала коррупционных денег ораторов из телевизора и поменяем направление на истинно европейское.
Хочется все-таки пожить в Европе не туристом (хотя материально такая возможность совсем не ограничена), а здесь в этой стране.
1. К сожалению, общество мало озабочено осмыслением происходящего. Основной вопрос - или ты с нами или против нас. Людьми, которые видят все в полярном проявлении легко управлять. И это используется. В то время как одних дразнят красной тряпкой кремля, а других "распятыми мальчиками", игроки очень неплохо научились втихаря договариваться по финансово выгодным им вопросам. Не скажу фамилию следующего президента, но могу определенно сказать, что победит олигархат. 2. Ну, Кравчуку, как-бы самому нечем хвастаться. Да, иногда он кажется умным, но где был его ум 25 лет назад? У меня к нему дофига вопросов. 3. Очень знаковым было появление в качестве ведущей жены президента на твканале ахметова. Впрочем, голосование в ВР бпп и оппоблока против остальной коалиции тоже. Я думаю наши бизнесЫлиты во власти договорились невзирая на "мовы и европрагнення" одних и "явсегдабылиостаюсьпатриотомдамбаса" других. Собственно, откровенный рэкет населения со стороны дтэк и бешенный рост доходов пап наталкивает на мысль, что он в доле. 4. 4 года откровенного грабежа, под красивые лозунги. 5. "Мистер Ферст, ваш синематограф и вправду мог сделать из меня лучше, но в нашей стране все решают деньги, а синематограф мистера Секонда приносит мне деньги" (или что-то типа того, Человек с бульвара Капуцинов) 6. То есть ничего не меняется. "Это наша корова и мы ее доим"(олигархи). По моему скромному мнению, ватники и вышиватники равнозначно удалены от европейского вида демократии. Ненавидят один другого (и все другое что отличается от их понимания, привычек и традиций), но если снять внешние проявления - внутри все очень похоже. 7. К сожалению, граждане Украины голосуют эмоциями, ведутся на обещания и абсолютно не заморачиваются анализом. Поэтому, будет порох, юлька или любой другой, за кем стоит олигарх, который сделал состояние на разграблении Украины - я не думаю, что что-то изменится. Но то, что так и будет - к гадалке не ходи.
Джон написав:Смею заметить население в 54% само этому способствует. Ведь сами выбрали.
Когда население выбирало, им двигал СТРАХ. И проголосовали ЗАОДИНТУР. За учредителя партии регионов.
Он не был учредителем ПР.
rjkz написав:Потому что началась война. Вопрос - выбрали-бы в спокойной обстановке министра правительств яныка и азирова, учредителя пр после бегства "почетного президента ПР"? Сомневаюсь. И тут волей-неволей задаешься вопросом - а не случилась-ли война, чтобы в этом бедламе обезумевший народ проголосовал за "одинтур"?
Ну да, Порох позвонил плешивому и попросил того напасть на Украину чисто для того, чтобы победить в будущих выборах.
Занятные сказки.
1. Нет, не он, а его партия "Солидарнисть", а еще ландык и рыбак. 3 учредителя. Потом сказки рассказывали, что это типа под другие цели создавалось. 2. С Донбассом, я так думаю, была импровизация. Война должна была начаться в Крыму, когда порох еще не взял вожжи. Но, говорят США приложили к этому руку и на мой взгляд правильно сделали, Крым отдали без боя. А к захвату Донбасса рп так быстро была не готова. Поэтому в игру включился основной бенефициар ЗАО "Украина" и "настоящийпатриотдамбаса". Основной торговый партнер по совместительству и хозяин телеканала, на котором жена харанта опробовала себя в качестве телезвезды. Стоит-ли напоминать, что до 2010 года он был хозяином Донбасса, а потом и всей Украины. На его деньги и на деньги дваждынесудимого срочно раскручивалась война, а рп включилась уже летом, хотя, конечно, и заинтересована и содействовала, но с самого начала просто не была готова - просчиталась с Крымом.
Sommer написав:Ну да, Порох позвонил плешивому и попросил того напасть на Украину чисто для того, чтобы победить в будущих выборах.
Заметьте это ВЫ сказали а не я.
Просчитан и выглядит вполне правдоподобным вариант замены овоща на пороха через Майдан (я убежден что его инспирировал путлер). Крым - часть плана, захват которого вошел в активную фазу...ЛЕТОМ 2013-го!!! Когда никто не знал о МАйдане, когда не было неподписания Евроассоциации. И кто-бы вы думали это заявляет? Турчинов! Причем все очень доказательно с данными разведки и видеоматериалами об учениях в южном округе рф, после которого войска были не отведены в места дислокаций, а оставлены в Краснодарском крае севернее Новороссийска. Заметьте, не в Ростовской области (там их не особо было в достаточном количестве до весны-лета 2014.), а готовился захват Крыма. Отдельно захват Донбасса вроде не планировался. Но не сработало как планировалось, пришлось все лепить на ходу с Донбассом. Но, пардон, либо Турчинов врет, что рп готовилась захватить Крым еще в 2013-м, что подтверждено фактом захвата и готовности к этому. Либо не врет. И я думаю, что это так. Но тогда вопрос - если рп готовила это еще в августе 2013-го, значит ОНИ ДОСТОВЕРНО ЗНАЛИ, ЧТО БУДЕТ мАЙДАН! А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ОНИ ЕГО И СПРОВОЦИРОВАЛИ И ПОДГОТОВИЛИ И ОРГАНИЗОВАЛИ И КОНТРОЛИРОВАЛИ. Полюбопытствуйте и задумайтесь сами о смысле того, что произошло:
Нет ну,rjkz, тут я с вами не могу согласиться. Послушайте Гордона,достаточно умный дядька,хотя и с ним я не соглашаюсь по 50% вопросов. Итак, ИМХО: 1.Крым - как вариант просчитывался русскими еще с 90-х прошлого века,так что Турчинов просто хотел показаться умным и сказал то,что и без него "коню понятно",это как-бы аксиома. 2.Основная цель русских - иметь под боком дружественное им политически и экономически государство,на худой конец - нейтральное государство без намеков на членство в НАТО и т.п.Вспомним,как появился касетный скандал по Кучме,как раз тогда Кучма в сторону НАТО посмотрел. 3.Реакцию русских (особенно после того как их банально кинул запад после берлинской стены с обещанием нераспостранением НАТО на восток) наши так называемые политики просто обязаны были просчитать заранее и ни в коей мере не допускать нарушения договоренностей по которым Янукович,русские,Франция,Бундес и штаты огласили о перевыборах осенью 2014 г. Умный в гору не пойдет ведь. Ну был бы тот же ПАП,или Юля,ну на пол-года позже,но зато с Крымом и Донбасом. 4.Но тут появилось такое небольшое быд-ло по фамилии Пар-сюк ,благодаря которому по большому счету Украина утратила Крым (русским был как подарок - его поступок,не удивлюсь если ему когда-нибудь Героя России дадут) и получила события на Донбасе ( к слову, в компании мы еще даже задолго до Пар-сюка обсуждали,в январе 2014-го кажется ,что бардак и безвластие может привести к Крыму и Донбасу,поскольку 90% минимум там всегда голосовало за ПР и было ориентировано на рус.мир). 5.Так оно и вышло, то на что наплевали политики и майдан - риски по Росси (хотя такие риски обсуждались на чисто житейском уровне среди простых граждан - как лежащие буквально на поверхни) реализовались на практике, Украина была отброшена в развитии на много лет назад и неизвестно когда достигнет уровня 2013-го- через многие годы , а Польшу может доганять лет 100. 6.Кто там приложил руку к наплевательству на эти риски и работе в чьих-то конкретных интересах конечно станет известно не скоро,хотя таки станет известно рано,или поздно.Может это те,кто кукловодил Пар-сюком,может это Левочкин,может Коломойский,может еще кто-то из обиженных олигархом -пока указать точно трудно из-за недостатка информации. Однако ,правду знают сотни людей,так что все равно все выплывет и вот тогда -то кое-кто поймет ,что в конце супремаркета все равно касса и придется платить по счету.
Да,еще жаль,что немцы отказали тогда Януковичу в жалком кредите на пару миллиадов и зажлобили написать план по ассоциации - так как того требовали тогдашние власти с максимальным учетом украинских национальных интересов,тогда он не взял бы кредит у русских и в 2018-м году Украина уже бы была полноправным новым членом ЕС. Янукович ведь нагинал свою ПР,чтобы ни в коей мере не шли к таможенному союзу,а реально прессовал своих - что по любе ассоциация должна быть подписана с ЕС,но тут немцы зажлобились и вышло так как вышло, а уронить доллар до 9,или 9-50 регионалы не могли допускать такой вариант - так как оставался всего год до плановых выборов. Поэтому и пошли на поклон к русским. А тут Левочкин подозрительно так написал заявление об увольнении. Ну не случайно ведь. Мы то с вами понимаем,это почти все остальное население страны думает,что это все цепь случайностей-совпадений и бурно радуется какому-то томосу вместо того,чтобы радоваться,что Крым и Донбас могли бы вечно оставаться в составе нашей страны и Украина могла бы быть членом ЕС в уже в 2018-м если бы не... Как примитивны все-таки люди - непонятный томос вместо перспектив Европы и классной богатой цивилизованной европейской страны.
Автор77 написав:непонятный томос вместо перспектив Европы и классной богатой цивилизованной европейской страны.
Томос как раз понятный. А насчет европ.. вы как жители московии рассуждаете про "вступление".. но вот в европу "вступить" нельзя. Можно или быть ее частью то есть от - не воровать и до - не гадить в подъездах.. или не быть ею. Если просто открыть кордон (а безвиз уже есть) и скопировать законы (но не исполнять их) то никакой "европы" не будет. Перефразирую немного профессора Преображенского из «Собачье сердце» - Европа она не на улице, она в головах быть должна).