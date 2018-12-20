Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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ruvex написав:Пенсионеры могут тихонько пошушукаться о прибавке к пенсии в размере 6 грн. Студенты поговорить, по чем они будут учиться, вырывая из рук макулатурщиков списываемую в библиотеках литературу и учебники. Бюджетники обсудить на кухне, о поднятии минимальной зарплаты до 4,2т, при платежах в 3,5т. Безработные могут взгрустнуть о некогда совсем и неплохой работе. У каждого есть, что-то свое, но всех объединяет одно общее - ничтожное положение, несмотря на близость Европы, в которой, как оказалось тоже не все гладко и есть свои страновые интересы, кроме интересов Украины. Все получили, что-то иное, от того, что имел каждый из них ранее. Теперь многие могут сравнить несравнимое. Каждый отопьет из чаши легкомыслия и беспечности.
Це камінь в сторону Пороха чи просто плач і срач? В мене тільки одне питання: ХТО прийде і зробить тут європейські зарплати і пенсії? ХТО???
ruvex написав:Пенсионеры могут тихонько пошушукаться о прибавке к пенсии в размере 6 грн. Студенты поговорить, по чем они будут учиться, вырывая из рук макулатурщиков списываемую в библиотеках литературу и учебники. Бюджетники обсудить на кухне, о поднятии минимальной зарплаты до 4,2т, при платежах в 3,5т. Безработные могут взгрустнуть о некогда совсем и неплохой работе. У каждого есть, что-то свое, но всех объединяет одно общее - ничтожное положение, несмотря на близость Европы, в которой, как оказалось тоже не все гладко и есть свои страновые интересы, кроме интересов Украины. Все получили, что-то иное, от того, что имел каждый из них ранее. Теперь многие могут сравнить несравнимое. Каждый отопьет из чаши легкомыслия и беспечности.
Це камінь в сторону Пороха чи просто плач і срач? В мене тільки одне питання: ХТО прийде і зробить тут європейські зарплати і пенсії? ХТО???