Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Work.ua провів опитування серед роботодавців, щоб зʼясувати, компанії з яких галузей частіше стикаються зі звільненнями молодих чоловіків внаслідок дозволу на виїзд чоловіків 18−22 роки.
Дивися повний текст Виїзд чоловіків 18−22 років: чи став він масовим та як впливає на ринок праці
R2
- Робот новин
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:10
Шановні читачі!
Як, на Вашу думку, ця ситуація вплине на економіку України у довгостроковій перспективі?
Ірина_
- Модератор Форуму
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:07
Ірина_ написав:
ситуація вплине на економіку України у довгостроковій перспективі
руйнівним чином
евакуація\експорт генофонду замість інтенсифікації пошуку дипломатичного рішення у війні, то було фатальне рішення для долі України, та її економікм зокрема
fox767676
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:22
18-21 рік спокійно могли виїхати, поки їм не було 18, якщо хотіли
ukr0014959
1
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:29
ukr0014959 написав:
18-21 рік спокійно могли виїхати, поки їм не було 18, якщо хотіли
тільки є нюанс. Багатьом з них 18 років виповнилось в момент поки бусифікації не існувало а мобілізовували взагалі з 27 років. Плюс у 2022-23 в повітрі ще відчувався запах швидкої перемоги.
А зараз при існуючих обставинах які стрімко погіршуються, багато хто все таки скористається другим шансом
Letusrock
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:47
ukr0014959 написав:
18-21 рік спокійно могли виїхати, поки їм не було 18, якщо хотіли
у 21 значно легше поїхати кудись одному ніж у 18, це вже повністю дорослі люди, які отримали професію
fox767676
