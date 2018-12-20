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Президент назвав пріоритети
України на найближчі п'ять років

Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:09

  ruvex написав:Пенсионеры могут тихонько пошушукаться о прибавке к пенсии в размере 6 грн. Студенты поговорить, по чем они будут учиться, вырывая из рук макулатурщиков списываемую в библиотеках литературу и учебники. Бюджетники обсудить на кухне, о поднятии минимальной зарплаты до 4,2т, при платежах в 3,5т. Безработные могут взгрустнуть о некогда совсем и неплохой работе. У каждого есть, что-то свое, но всех объединяет одно общее - ничтожное положение, несмотря на близость Европы, в которой, как оказалось тоже не все гладко и есть свои страновые интересы, кроме интересов Украины.
Все получили, что-то иное, от того, что имел каждый из них ранее. Теперь многие могут сравнить несравнимое. Каждый отопьет из чаши легкомыслия и беспечности.

Це камінь в сторону Пороха чи просто плач і срач?
В мене тільки одне питання: ХТО прийде і зробить тут європейські зарплати і пенсії? ХТО???
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:13

  andrijk777 написав:
  ruvex написав:Пенсионеры могут тихонько пошушукаться о прибавке к пенсии в размере 6 грн. Студенты поговорить, по чем они будут учиться, вырывая из рук макулатурщиков списываемую в библиотеках литературу и учебники. Бюджетники обсудить на кухне, о поднятии минимальной зарплаты до 4,2т, при платежах в 3,5т. Безработные могут взгрустнуть о некогда совсем и неплохой работе. У каждого есть, что-то свое, но всех объединяет одно общее - ничтожное положение, несмотря на близость Европы, в которой, как оказалось тоже не все гладко и есть свои страновые интересы, кроме интересов Украины.
Все получили, что-то иное, от того, что имел каждый из них ранее. Теперь многие могут сравнить несравнимое. Каждый отопьет из чаши легкомыслия и беспечности.

Це камінь в сторону Пороха чи просто плач і срач?
В мене тільки одне питання: ХТО прийде і зробить тут європейські зарплати і пенсії? ХТО???


Нихто кроме пороха!!! :mrgreen:
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:50

  andrijk777 написав:Це камінь в сторону Пороха чи просто плач і срач?
В мене тільки одне питання: ХТО прийде і зробить тут європейські зарплати і пенсії? ХТО???

В общем и частном. Государство в лице чиновников министерств, ведомств, депутатов ВР, администрации президента - все это система, которая должна работать на каждого гражданина страны, потому, как она кормится и существует исключительно для этой цели с налогов всех граждан страны, а отнюдь не для использования доступных рычагов власти исключительно в собственных целях.
И если пока сложно до этого дойти своим умом, то нужно и дальше задавать подобные вопросы, но идти куда-то с таким мышлением еще и правда рановато.
Свою голову другим людям не приставишь.
Об изменениях и достижениях за прошлые четыре года.
https://strana.ua/news/106178-tseny-v-ukraine-2013-2017-kak-dorozhala-zhizn-posle-evromajdana.html
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 03:37

  ruvex написав:
  andrijk777 написав:Це камінь в сторону Пороха чи просто плач і срач?
В мене тільки одне питання: ХТО прийде і зробить тут європейські зарплати і пенсії? ХТО???

В общем и частном. Государство в лице чиновников министерств, ведомств, депутатов ВР, администрации президента - все это система, которая должна работать на каждого гражданина страны, потому, как она кормится и существует исключительно для этой цели с налогов всех граждан страны, а отнюдь не для использования доступных рычагов власти исключительно в собственных целях.
И если пока сложно до этого дойти своим умом, то нужно и дальше задавать подобные вопросы, но идти куда-то с таким мышлением еще и правда рановато.
Свою голову другим людям не приставишь.
Об изменениях и достижениях за прошлые четыре года.
https://strana.ua/news/106178-tseny-v-ukraine-2013-2017-kak-dorozhala-zhizn-posle-evromajdana.html

Я не вибираю чиновників, міністрів і т.д.
Я голосую тільки за президента і депутатів(частково).
Тому ці ваші пости і роздуми це просто плач і срач.
А посилання - це маніпуляція. Всі прекрасно знають що було ці останні 4 роки і хто до цього довів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:05

  andrijk777 написав:Я не вибираю чиновників, міністрів і т.д.
Я голосую тільки за президента і депутатів(частково).
Тому ці ваші пости і роздуми це просто плач і срач.
А посилання - це маніпуляція. Всі прекрасно знають що було ці останні 4 роки і хто до цього довів.

"Верно", ликбез и так затянулся. У каждого своя кастрюля на голове.
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ruvex
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  #<1 ... 891011
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