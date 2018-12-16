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Референдум про Brexit коштував
майже 130 мільйонів...

Референдум про Brexit коштував майже 130 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:44

Референдум про Brexit коштував майже 130 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Організація в 2016 році референдуму про вихід Великобританії з Європейського Союзу коштувала країні майже 130 мільйонів фунтів стерлінгів.

Дивися повний текст Референдум про Brexit коштував майже 130 мільйонів фунтів стерлінгів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:44

129,1 млн фунтов стерлингов были потрачены на повышение уровня общественного сознания?
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