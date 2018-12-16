Організація в 2016 році референдуму про вихід Великобританії з Європейського Союзу коштувала країні майже 130 мільйонів фунтів стерлінгів.
Дивися повний текст Референдум про Brexit коштував майже 130 мільйонів фунтів стерлінгів.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:44
Референдум про Brexit коштував майже 130 мільйонів...
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Дивися повний текст Референдум про Brexit коштував майже 130 мільйонів фунтів стерлінгів.
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:44
129,1 млн фунтов стерлингов были потрачены на повышение уровня общественного сознания?
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