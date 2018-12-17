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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 17 гру, 2018 13:21 Итоги: Валюта 17.12.18



По состоянию на 07.35 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на $1,05, или на 0,08%, до $1240,35 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,1% - до $14,623 за унцию.



Мировые инвесторы ждут заключительной в 2018 году встречи ФРС США 18-19 декабря, на которой будут озвучены прогнозы регулятора по росту ВВП и инфляции, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше.



В то же время интерес к золоту в качестве более надежного актива поддерживает волатильность на мировых фондовых рынках, которые снизились в пятницу на фоне статистики из Китая и Европы, не совпавшей с прогнозами аналитиков.



На мировых фондовых рынках может произойти резкий рост, если заявление ФРС будет мягче, чем ожидается, однако ралли быстро сойдет на нет с усилением опасений за перспективы роста мировой экономики.



Курс доллара почти не изменяется по отношению к большинству основных мировых валют в понедельник утром на фоне неопределенности перед двухдневным заседанием ФРС США, которое начнется уже во вторник.



По состоянию на 7.20 Киева курс евро к доллару рос до $1,131 за евро с $1,1302 на прошлом закрытии.



Курс доллара к иене при этом поднимался до ¥113,49 с ¥113,36 за доллар.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 97,42 пункта.

В пятницу индекс доллара достигал максимальной отметки более чем за 1,5 года в 97,71 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов находится заключительная в 2018 году встреча ФРС США 18-19 декабря. Рынки ждут, что регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.

При этом все взгляды будут прикованы к прогнозам регулятора по росту ВВП и динамике инфляции в стране, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально регулятор планировал, что их будет три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше. Повышение ставки ФРС традиционно укрепляет курс доллара, при этом неопределенность сдерживает инвесторов в понедельник.



Определенное влияние на спрос на доллар оказывает возросшая волатильность на мировых фондовых рынках. В частности, в пятницу на биржах отмечались распродажи акций компаний на фоне статистики из Китая и Европы, не оправдавшей ожиданий аналитиков. Привлекательность доллара возрастает в периоды рыночной нестабильности.



Индекс доллара к вечеру пятницы вырос и достиг максимального уровня с мая 2017 года. На новой неделе состоится очередное заседание Комитета открытого рынка ФРС США.



Ожидается повышение основной ставки на 0,25% до диапазона 2,25-2,50%. Согласно данным рынка с фьючерсов на процентные ставки, вероятность этого несколько увеличилась и составляет чуть выше 80%.



В то же время согласно результатам опросов агентства Reuters, вероятность рецессии в США в течение следующих двух лет увеличилась до 40%. Также уменьшилось количество ожидаемых повышений ставки в 2019 году.



Основные фондовые индексы в США упали в пятницу от 1,9% до 2,3%. Акции компании Johnson & Johnson упали на 10%, что является самым значительным снижением с 2002 года. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,020 пункта до уровня 2,890%.



Фьючерс на легкую нефть в США упал на 2,9% ниже уровня $51,10 за баррель.



Необходимо отметить снижение индексов розничных продаж и промышленного производства в Китае до минимальных уровней с 2003 и 2015 годов соответственно. Данные способствовали снижению курса китайского юаня.



В еврозоне индексы деловой активности вышли на низких уровнях. Во Франции показатели неожиданно упали ниже ключевого уровня 50, что свидетельствует о падении деловой активности.



Президент ЕЦБ Драги заявил, что темпы роста в регионе находятся ниже прогнозов. По его мнению, необходимо продолжать реформирование еврозоны.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 17 декабря повысился на 18,71 коп. и составил 66,6208 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 5,89 коп., на торгах пятницы укрепился на 2,99 коп., оказавшись на уровне 27,8371 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,07 коп., составил 27,8268 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла до 27,77/27,81 UAH/USD на покупках «серьезных» покупателей, которых привлекли текущие упавшие с предыдущей сессии, цены «американца». В отсутствие спекулянтов, «качнувших» накануне вниз курс безналичного доллара, «реальный» спрос на СКВ до 11.25 удерживал цену доллара на отметке 27,80/27,82 UAH/USD, причем, на этот спрос было эквивалентное предложение валюты, обеспечивая сбалансированную торговлю.



С 11.20 началась вторая волна роста долларовых цен, связанная с традиционным в пятницу желанием части игроков обезопасить свои активы на выходные дни вхождением в «старый надежный» доллар. Этот «пятничный синдром» в контексте наблюдавшихся в последние две сессии попытки раскачать валютный межбанк, вполне оправдан, вернув безналичную пару доллар-гривня к росту. По состоянию на 11.50 СКВ выросла до 27,85/27,87 UAH/USD, пребывая на этой отметке до 13.20.

К этому часу на рынке ряды продавцов поредели, став причиной повышения цены «американца» до 27,87/27,90 UAH/USD.



Медленный восходящий тренд доллара сохранился на опустевшем межбанке , подняв курс СКВ около 15.25 Киева до 27,875/27,905 UAH/USD.



В районе отметки 27,88/27,91 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 14 декабря, констатировав прохождение курсами безналичного доллара своего же пути на торгах четверга в обратном направлении, снизу вверх.



Более скромные масштабы «восхождения» поясняются снижением гривневой ликвидности, на которое указало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 68 260,5 млн. грн. к отметке 65 888,1 млн. грн., а также рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8371 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,82% с 28,0672 UAH/USD до 27,8371 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.10 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий, немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне в попытках «качнуть» рынок, недобросовестные игроки ошиблись с объемом предложения СКВ, «накачав» рынок долларовой ликвидностью, которую по более низким ценам на следующий день выкупили импортеры.



Во-вторых, коррекции курса безналичного «американца» способствовала ограниченность гривневого ресурса, не позволяя повторить в полном объеме и в обратном порядке события четверга.



В-третьих, наличный рынок достаточно сдержанно отреагировал на стартовавшее с 10.02 Киева подорожание СКВ на межбанке, не поддержав, по сути, этот рост.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 декабря немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.



Во-вторых, к 14 декабря сузилась гривневая ликвидность, ограничив возможности спекулятивных покупок доллара.



В-третьих, в течение пятницы курс доллара рос, пребывая в «бычьем» тренде, что, как известно, не лучшим образом сказывается на общей ликвидности.



Наличный рынок, выражаясь «фольклорным» языком, начал пятницу «за упокой», а завершил «во здравие». Речь идет о курсе доллара, который на наличном рынке вверх погнали «взволнованные» «зеленым» ралли на валютном межбанке, а также кануны выходных дней. В одних системных центрах к вечеру «привес» долларовых цен был впечатляющим (Харьков), другие обошлись без «бычьего надрыва» (Киев).



Однако, привлекло внимание очень точное возвращение долларовых цен на уровни открытия четверга, когда стартовая цена безналичного «американца» продемонстрировала изрядный подскок, встревожив субъектов наличного «неформального» рынка и упав в течение 13 декабря до 27,74/27,78 UAH/USD.

В пятницу безналичный «американец» совершил обратный путь, по сути вернувшись с низов открытия на максимальные отметки своего старта в четверг.

Натурально, следуя стараниями своих клиентов в кильватере «зеленого» безнала, наличный доллар 14-го проделал такой же путь. Вызвав у автора опасения déjà vu стопроцентным совпадением финишных котировок доллара в Днепре в эту пятницу со стартовыми уровнями четверга. На рынках остальных городов столь точного совпадения не произошло, хотя эти цены оказались очень близкими.



Полагаю, это очевидный признак искусственного происхождения «зеленого» ралли 14 декабря а также затянувшейся на весь четверг коррекции безналичного «американца».



Межбанковский валютный рынок посадили на качели и, словно недоросля, раскачивают, заставляя наличный рынок послушно следовать за этими «маршрутами» движения.



Справедливости ради стоит уточнить, что формальным поводом для коррекции безналичного «американца» был изрядный рост притока внешнеторговой выручки наших агротрейдеров, а детонатором пятничного «зеленого» ралли стали ранние покупки серьезно настроенных игроков. Последнее, к слову, подтверждается упавшим средневзвешенным курсом доллара, несмотря на очевидный «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривня в течение пятницы. Просто системные игроки, заинтересовавшись упавшим накануне курсом СКВ, весьма оперативно, до 11.20 Киева совершили свои объемные сделки по демпинговым ценам, ликвидность которых, в конечном счете, предопределила трехкопеечную потерю средневзвешенного курса «американца». С другой стороны, последовавшее засим «зеленое» ралли безналичного доллара сопровождалось ничтожными по сравнению с утренними покупками/продажами оборотами. Вводя в заблуждение перепуганных клиентов наличного рынка, заторопившихся за растущим в цене долларом в обменные пункты, вызывая закономерный рост уже наличного «американца».

Несмотря на астрономическое количество повторов этого «загона карибу», эта «фауна» наличного рынка напрочь отказывается умнеть или эволюционировать.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 7,0-11,0 коп., офера прибавили 6,0-15,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» выросли на 4,0-8,0 коп., офера стали выше на 4,0-9,0 коп.



«Зеркальное» повторение сюжета четверга «зеленым» безналом в эту пятницу и аналогичный в целом сюжет на наличном рынке не дают оснований надеяться, что межбанк сумеет вырваться без посторонней помощи из этого замкнутого круга. Хотя, справедливости ради стоит отметить постепенное снижение размаха курсовой динамики средневзвешенного курса безналичного «американца», дающее робкую надежду на завершение этого «качельного» проекта в обозримом будущем.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 14 декабря в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 14 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/31,88 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне заметно понизившихся на старте цен по сравнению с открытием предыдущей сессии из-за курсового провала безналичного доллара валютном межбанке накануне к закрытию сессии.



До полудня «неформалы» наличного рынка Днепра из-за формирования восходящего тренда в «зеленом» секторе валютного межбанка были вынуждены аккуратно приподнимать свои действующие цены, стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, немного при этом «размывшись»: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,60-65/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры успели приподнять цены, реагируя на вторую волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня. Его формировали клиенты рынка, наблюдавшие за подорожанием безналичного «американца» на межбанке, не особенно интересуясь сопровождавшей этот рост ликвидностью сделок.



Дилеры Днепра при этом достаточно успешно поддерживали текущую сбалансированность рынка.



Последняя сохранилась до самого финиша пятничных торгов, обеспечив итоговую приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение 14 декабря биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 8,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,03/28,10 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 14-го с довольно низких уровней цен в условиях относительного равновесия покупок и продаж.



В дополуденной части сессии оптовики Днепра были вынуждены осторожно поднимать действующие цены из-за «бычьей» динамики на торгах «зеленого» безнала, настроения с которого транслировались на наличный рынок клиентами, активизировавшими спрос.

К полудню клиентский спрос, а также мероприятия по поддержанию равновесия покупок и продаж оптового «американца» привели оптовый сегмент местного рынка к курсам: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,60-65/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Оптовики успели повысить цены, реагируя на вторую, спекулятивную, волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



После обеда в оптовом сегменте на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня. Его формировали клиенты, наблюдавшие за подорожанием безналичного «американца» на межбанке, не особенно интересуясь сопровождавшей этот рост ликвидностью сделок.



Дилеры Днепра при этом достаточно успешно поддерживали текущую сбалансированность рынка.



Последняя сохранилась до самого финиша пятничных торгов, обеспечив итоговую приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 14 декабря биды и офера наличного «неформального» оптового доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 8,0 коп., офера поднялись на 7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 декабря уровнями 31,70/31,88 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечное повышение бидов на фоне трехкопеечного роста оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 14-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, формируемого внутридневным ралли «американца» на межбанке. И судя по итоговой ликвидности, большее внимание, уделяемое доллару дилерами, «окупилось» приличными оборотами.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 134го почти не интересовал клиентов.

Причина очевидна: эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих адептов.



Поэтому высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1359 к $1,1296 потеряв в течение этого промежутка времени 37 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, повысив обе позиции наличного евро в течение пятницы, в большей степени отреагировали на заметный рост цен наличного «американца».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 14 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1360, пара евро-доллар до начала европейской сессии форекса очень медленно снижалась, оказавшись по состоянию на 10.30 Киева на отметке $1,1345. Вскоре вышла неважная статистика по еврозоне, реагируя на которую пара евродоллар обвалилась, оказавшись к 11.00 Киева на уровне $1,1290, не покидая эту цифру до 15.30 Киева. В этот час пара провалилась еще ниже, оказавшись на уровне $1,1270.

«Реабилитационное» ралли стартовавшее около 16.00 Киева, в два приема вознесло пару по состоянию на 18.00 в район отметки $1,1296, а новая волна роста после 18.45 подняла евро к $1,1305. Однако, на этой вершине пара евро-доллар не задержалась, уже около 20.00 Киева оказавшись на цифре $1,1296, ближайшие «окрестности» которой не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара на европейской сессии рынка Forex растет благодаря проблемам в экономике Китая, евро достигает двухнедельного минимума из-за резкого ухудшения деловых настроений во Франции после протестов «желтых жилетов».



Индекс доллара показывает третью неделю роста, поскольку китайские экономические данные не оправдали прогнозы, усилив опасения замедления второй по величине экономики в мире.



Евро к 12.00 Киева упал ниже уровня $1,13, к $1,1295, так как экономика еврозоны закрывает 2018 год на мрачной ноте.



Показатель деловой активности неожиданно упал до самого низкого уровня за последние четыре года. Активы-убежища вновь пользуются спросом. Казначейские бумаги растут, а акции отступают, при этом фьючерсы на американские акции снижаются на самую весомую за неделю величину.



Индекс доллара USDX прибавляет 0,52% до 97,56 пунктов по состоянию на 12.00 Киева, достигая месячного максимума; индекс вырос на 0,9% за неделю, показав максимальный недельный прирост за четыре месяца.



К 14.00 Киева евро упал на 0,7% до минимума $1,1287, уровня, невиданного с 28 ноября.



Валюта оказалась под давлением после того, как французские и немецкие индексы PMI разошлись с ожиданиями экономистов и достигли новых минимумов, а композитный PMI в еврозоне упал до 51,3 в декабре с 52,7 в ноябре.



«Австралиец» падает на целый процент, а «киви» снижается на 1,2% в связи с тем, что рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в ноябре оказался ниже оценок.



Валюта Новой Зеландии была уже под давлением, прежде чем вышли китайские данные, так как центральный банк заявил, что консультируется по поводу предложения о повышении размера капитала банков.



По словам трейдера из Азии, австралийский доллар также упал до выхода данных в Китае, поскольку на рынке распространились слухи, что данные будут плохими.



Рост промышленного производства в Китае замедлился до 5,4%, что ниже всех оценок, в то время как рост розничных продаж замедлился до 8,1% с 8,6%. Рост инвестиций в основной капитал ускорился, увеличившись на 5,9% за первые 11 месяцев года.



Пара доллар-иена на 14.00 Киева падала на 0,21% до ¥113,60, дневного минимума; 10-летняя доходность казначейских бумаг США падала на 4 б.п. до 2,87%; пара евро-франк снизилась на 0,4% до 1,1252.



Курс фунта снижается, увеличивая потери до пятой недели к ряду, поскольку беспокойство вокруг Brexit продолжает довлеть над британской валютой. Европейские лидеры отвергли призыв премьер-министра Терезы Мэй помочь ей преодолеть скептически настроенным парламент. Пара фунт-доллар падала на 0,6% до минимума $1,2560, снизившись на 1,2% на этой неделе.



Спустя полтора часа евро продолжает дешеветь в пятницу после выхода статданных, указавших на ослабление темпов роста деловой активности в экономике еврозоны.

Пара по состоянию на 15.30 Киева пара евро-доллар торгуется на уровне $1,1287 по сравнению с $1,1361 на закрытие предыдущей сессии.



Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в декабре 2018 года снизился до 51,3 пункта по сравнению с ноябрьскими 52,7 пункта, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 52,8 пункта.



PMI сферы услуг в регионе уменьшился в текущем месяце до 51,4 пункта с 53,4 пункта в ноябре, показатель активности в обрабатывающей промышленности - также до 51,4 пункта с 51,8 пункта.



Падение деловой активности в еврозоне во многом вызвано протестами во Франции, из-за которых сводный PMI в стране опустился ниже отметки в 50 пунктов, указав на сокращение активности впервые с июня 2016 года.



В Германии этот индикатор упал до минимальных с декабря 2014 года 52,2 пункта.



Курс евро относительно иены опустился до ¥128,23 по сравнению со ¥129,09 на закрытие предыдущей сессии.



Пара доллар-иена стабильна на уровне ¥113,60.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,52%.



Доллар дорожает относительно фунта стерлингов в пятницу. Британскому премьер-министру Терезе Мэй не удалось договориться с европейскими лидерами о смягчении позиции ЕС в отношении «страховочного решения» по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией. Именно этот вопрос является одним из основных препятствий для одобрения соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС британским парламентом.



Стоимость фунта опустилась до $1,2559 против $1,2643 накануне.



Курс доллара растет на фоне сильных данных в США и слабых данных в Китае, Европе.



Индекс доллара Bloomberg вырос до самого высокого уровня с мая 2017 года после того, как стало известно, что в ноябре розничные продажи в США выросли на 0.2% м/м против прогноза 0,1%, что еще больше укрепило ожидания повышения ставки ФРС на новой неделе.

Индекс доллара Bloomberg расширил свой пятничный рост до 0.55%.

Пара евро-доллар теряет 0,8% и падает к сессионному минимуму $1,1266 около 16.30 Киева. Пара имеет поддержку на $1,1267 (минимум 28 ноября).



Пара доллар-иена поднялась до сессионного максимума ¥113,66, поскольку доходность 10-летних облигаций США поднялась до ~ 2,89%. Ранее доллар «флиртовал» с максимумами года на фоне падения аппетита к риску из-за опасений, что глобальный рост замедляется после серии слабых данных из Китая и Европы.



Забастовка «желтых жилетов» во Франции обернулась очень резким падением индекса PMI в сфере услуг страны.



Немецкие индексы PMI также не дотянули до оценок.

Одновременно итальянские облигации оказались под давлением.



На фоне вышеперечисленного негатива «по-европейски» розничные продажи в США в ноябре 2018 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, увеличение за который был пересмотрено с 0,8% до 1,1%, показали данные министерства торговли страны. Средний прогноз экономистов Уолл-стрит предусматривал повышение розничных продаж в ноябре на 0,1%.



Розничные продажи без учета автомобилей выросли в ноябре на 0,2%, как и ожидали экономисты. При этом ноябрьские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая «контрольная группа» - показатель, используемый для расчета ВВП США) подскочили на максимальные за год 0,9% вместо ожидавшегося роста на 0,4%. В предыдущем месяце показатель увеличился на 0,7%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.



Возвращаясь к статистике Старого Света, нелишне отметить, что в III квартале 2018 года рост ВВП еврозоны составил всего лишь 0,2% в квартальном выражении, а в I и II кварталах он составил 0,4%. Также, согласно опубликованному 14-го около 15.00 Киева исследованию IHS Markit, рост ВВП в еврозоне в IV квартале будет в пределах 0,2-0,3% в квартальном выражении.

Иными словами, в последнее время наблюдается значительное снижение темпов роста европейской экономики.



Поэтому, думается, на фоне замедления темпов роста европейской экономики, прекращение программы стимулирования (QE) негативно повлияет на евро в ближайшее время. То есть последнее решение ЕЦБ точно не поддержит курс евро.



Впрочем, если рассматривать сделки по паре евро-доллар, необходимо понимать, что на новой неделе, 18 и 19 декабря, состоится очередное заседание FOMC Федрезерва США по монетарной политике. Полагаю, оно сыграет очень важную роль для курса американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В связи с этим представляется, судьба пары евро-доллар полностью определится после заседания FOMC ФРС.



Напомним, что рынок снова закладывает одно повышение ставки в 2019 году (с учетом повышения ставки в декабре). Вполне естественно, что на этом фоне доллар снова стал гораздо увереннее себя чувствовать.



Возвращаясь к предыдущему «Вечернему обзору», в котором мы указывали на «нелогичность» последние рост и падение пары евро-доллар, заметим, что именно такое развитие событий следовало ожидать (рост в район $1,1380, затем снижение под $1,13), просто потому что ждали, что пара евро-доллар перед заседанием будет склонна демонстрировать боковую динамику.



Следуя логике этой самой «нелогичности», пара евро-доллар в пятницу упала от $1,1360 под $1,1300.



В дальнейшем, думается, перед заседанием FOMC ФРС на новой неделе евро к $1,1350, в середину диапазона $1,12-1,15. Затем рынок, скорее всего, будет стоять на месте в ожидании итогов двухдневного заседания FOMC.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,70/31,88 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне трехкопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.



Торги рублем 14 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся на 5,0 коп. изменившимся с закрытия четверга спросу и упавшему на 7,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Отказавшись от попыток «качнуть» украинский валютный межбанк, более серьезно настроенные игроки успели до 11.25 Киева успели приобрести действительно нужной им валюты, которую с незначительным «довеском» им предложили продавцы.



С указанного часа на рынке появилась вторая партия покупателей безналичного доллара, своим спросом сохранившие восходящий тренд безналичной пары доллар-гривня. Полагаю, ближе к полудню на рынок «зеленого» безнала пришли игроки, привыкшие проводить выходные дни с комфортом и в спокойствии, «обезопасив» свои активы вхождением в «старый надежный» доллар. Можно сказать, что именно эти участники рынка являются «родителями» пресловутого «пятничного синдрома».



Кроме них, в «зеленом» ралли, затянувшемся до самого финиша пятничной сессии, приняли участие махровые спекулянты, общими усилиями заставившие безналичный доллар пройти по маршруту четверга, но в обратном направлении.



Полагаю, задержка с появлением справочного курса доллара могла быть вызвана «щекотливостью» ситуации. Как и ожидалось, этот индикатор оказался ниже предыдущего, подтверждая очевидный факт, что состоявшееся накануне подорожание средневзвешенного курса доллара, отразившееся на официальном курсе НБУ на пятницу, является продуктом игры нечистых на руку и непатриотично настроенных валютных спекулянтов, деятельность которых 13-го не пресек регулятор.



Так или иначе, налицо замедление «бычьего» тренда безналичного «американца» с высоковероятными перспективами его вхождения в «боковик».



Вялая реакция наличного рынка на дополуденную пятничную попытку роста курса безналичного «американца» реальными, а не спекулятивно настроенными игроками, подтверждает этот прогноз.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,89/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность начала сжиматься, снижая шансы «зеленым быкам» межбанка. На сужение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 65 888,1 млн. грн. к отметке 64 056,3 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтверждая тезис о снижении шансов для «зеленых быков» межбанка, немного просели, оказавшись на уровне 27,86/27,91 UAH/USD.



К 10.35 котировки СКВ сузили спред под влиянием выровнявшихся спроса и предложения доллара к 27,87/27,902 UAH/USD.



По состоянию на 11.02 Киева котировки безналичного «американца» еще немного сузили спред, приподняв более значимые биды к отметке 27,88/27,90 UAH/USD, сохранив при этом равновесие спроса и оферов.



Дополуденное снижение курса безналичного доллара от пятничного закрытия

на межбанке сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указало снижение более значимых бидов ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.14 Киев все еще пребывали на цифре 27,88/27,90 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.



Дополуденный сдержанный рост «зеленого» безнала на торгах межбанка, вскоре сменившийся вхождением парой доллар-гривня в период стабильности, сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять выросшие с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



С 11.25 стартовала очень медленная коррекция курса безналичного доллара, опустившая цену последнего по состоянию на 11.54 к отметке 27,87/27,89 UAH/USD.



К 12.32 котировки безналичного «американца», войдя в очередную полосу стабильности и сбалансированности, снова сузили спред до 27,875/27,885 UAH/USD.



Пополудни стал известен справочный курс доллара, который вырос до 27,8863 UAH/USD , прибавив 5,95 коп. Полагаю, индикатор вырос на фоне двусторонней дополуденной торговли в паре доллар-гривня на приподнятых с пятницы уровнях.



На этой отметке (27,875/27,885 UAH/USD)около 13.04 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 14 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв столько же по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 14 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1306, приподнявшись до $1,1313 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став чуть выше, прикоснувшись к $1,1314 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,70/31,88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 декабря спрос вырос на 5,0 коп., офера выросли на 3,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 17 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,70/31,88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 декабря спрос вырос на 5,0 коп., офера выросли на 3,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 17 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.



На 12.38 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен с уровней открытия, не исключено, из-за вялотекущего отката курса СКВ на межбанке: доллар - 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.



По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении стартовавшего с открытия доминирования оптового клиентского «приноса» валюты, сопровождаясь незначительными изменениями в действующих ценах: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне «технического» (из-за вялости покупок) преобладания клиентских оферов СКВ: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Констатируют низкую клиентскую активность. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 17 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,01/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB, Киев опт 27,98/28,02-03 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,98/28,02-03 UAH/USD, евро (опт) 31,75/31,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,75/31,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,97/28,03 UAH/USD, розница – 27,93/28,06 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,05 UAH/USD; евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,418 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , http://www.forexpf.ru , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота мало меняется в понедельник в ожидании последнего в этом году заседания ФРС США.Курс доллара почти не изменяется по отношению к большинству основных мировых валют в понедельник утром на фоне неопределенности перед двухдневным заседанием ФРС США, которое начнется уже во вторник.Индекс доллара к вечеру пятницы вырос и достиг максимального уровня с мая 2017 года. На новой неделе состоится очередное заседание Комитета открытого рынка ФРС США.Ожидается повышение основной ставки на 0,25% до диапазона 2,25-2,50%. Согласно данным рынка с фьючерсов на процентные ставки, вероятность этого несколько увеличилась и составляет чуть выше 80%.В то же время согласно результатам опросов агентства Reuters, вероятность рецессии в США в течение следующих двух лет увеличилась до 40%. Также уменьшилось количество ожидаемых повышений ставки в 2019 году.Основные фондовые индексы в США упали в пятницу от 1,9% до 2,3%. Акции компании Johnson & Johnson упали на 10%, что является самым значительным снижением с 2002 года. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,020 пункта до уровня 2,890%.Фьючерс на легкую нефть в США упал на 2,9% ниже уровня $51,10 за баррель.Необходимо отметить снижение индексов розничных продаж и промышленного производства в Китае до минимальных уровней с 2003 и 2015 годов соответственно. Данные способствовали снижению курса китайского юаня.В еврозоне индексы деловой активности вышли на низких уровнях. Во Франции показатели неожиданно упали ниже ключевого уровня 50, что свидетельствует о падении деловой активности.Президент ЕЦБ Драги заявил, что темпы роста в регионе находятся ниже прогнозов. По его мнению, необходимо продолжать реформирование еврозоны.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,82% с 28,0672 UAH/USD до 27,8371 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 14 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.10 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 14 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий, немного потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, накануне в попытках «качнуть» рынок, недобросовестные игроки ошиблись с объемом предложения СКВ, «накачав» рынок долларовой ликвидностью, которую по более низким ценам на следующий день выкупили импортеры.Во-вторых, коррекции курса безналичного «американца» способствовала ограниченность гривневого ресурса, не позволяя повторить в полном объеме и в обратном порядке события четверга.В-третьих, наличный рынок достаточно сдержанно отреагировал на стартовавшее с 10.02 Киева подорожание СКВ на межбанке, не поддержав, по сути, этот рост.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 декабря немного понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.Во-вторых, к 14 декабря сузилась гривневая ликвидность, ограничив возможности спекулятивных покупок доллара.В-третьих, в течение пятницы курс доллара рос, пребывая в «бычьем» тренде, что, как известно, не лучшим образом сказывается на общей ликвидности.Наличный рынок, выражаясь «фольклорным» языком, начал пятницу «за упокой», а завершил «во здравие». Речь идет о курсе доллара, который на наличном рынке вверх погнали «взволнованные» «зеленым» ралли на валютном межбанке, а также кануны выходных дней. В одних системных центрах к вечеру «привес» долларовых цен был впечатляющим (Харьков), другие обошлись без «бычьего надрыва» (Киев).Однако, привлекло внимание очень точное возвращение долларовых цен на уровни открытия четверга, когда стартовая цена безналичного «американца» продемонстрировала изрядный подскок, встревожив субъектов наличного «неформального» рынка и упав в течение 13 декабря до 27,74/27,78 UAH/USD.В пятницу безналичный «американец» совершил обратный путь, по сути вернувшись с низов открытия на максимальные отметки своего старта в четверг.Натурально, следуя стараниями своих клиентов в кильватере «зеленого» безнала, наличный доллар 14-го проделал такой же путь. Вызвав у автора опасения déjà vu стопроцентным совпадением финишных котировок доллара в Днепре в эту пятницу со стартовыми уровнями четверга. На рынках остальных городов столь точного совпадения не произошло, хотя эти цены оказались очень близкими.Полагаю, это очевидный признак искусственного происхождения «зеленого» ралли 14 декабря а также затянувшейся на весь четверг коррекции безналичного «американца».Межбанковский валютный рынок посадили на качели и, словно недоросля, раскачивают, заставляя наличный рынок послушно следовать за этими «маршрутами» движения.Справедливости ради стоит уточнить, что формальным поводом для коррекции безналичного «американца» был изрядный рост притока внешнеторговой выручки наших агротрейдеров, а детонатором пятничного «зеленого» ралли стали ранние покупки серьезно настроенных игроков. Последнее, к слову, подтверждается упавшим средневзвешенным курсом доллара, несмотря на очевидный «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривня в течение пятницы. Просто системные игроки, заинтересовавшись упавшим накануне курсом СКВ, весьма оперативно, до 11.20 Киева совершили свои объемные сделки по демпинговым ценам, ликвидность которых, в конечном счете, предопределила трехкопеечную потерю средневзвешенного курса «американца». С другой стороны, последовавшее засим «зеленое» ралли безналичного доллара сопровождалось ничтожными по сравнению с утренними покупками/продажами оборотами. Вводя в заблуждение перепуганных клиентов наличного рынка, заторопившихся за растущим в цене долларом в обменные пункты, вызывая закономерный рост уже наличного «американца».Несмотря на астрономическое количество повторов этого «загона карибу», эта «фауна» наличного рынка напрочь отказывается умнеть или эволюционировать.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 7,0-11,0 коп., офера прибавили 6,0-15,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» выросли на 4,0-8,0 коп., офера стали выше на 4,0-9,0 коп.«Зеркальное» повторение сюжета четверга «зеленым» безналом в эту пятницу и аналогичный в целом сюжет на наличном рынке не дают оснований надеяться, что межбанк сумеет вырваться без посторонней помощи из этого замкнутого круга. Хотя, справедливости ради стоит отметить постепенное снижение размаха курсовой динамики средневзвешенного курса безналичного «американца», дающее робкую надежду на завершение этого «качельного» проекта в обозримом будущем.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 14 декабря в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 14 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/31,88 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне заметно понизившихся на старте цен по сравнению с открытием предыдущей сессии из-за курсового провала безналичного доллара валютном межбанке накануне к закрытию сессии.До полудня «неформалы» наличного рынка Днепра из-за формирования восходящего тренда в «зеленом» секторе валютного межбанка были вынуждены аккуратно приподнимать свои действующие цены, стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, немного при этом «размывшись»: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,60-65/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры успели приподнять цены, реагируя на вторую волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.После обеда на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня. Его формировали клиенты рынка, наблюдавшие за подорожанием безналичного «американца» на межбанке, не особенно интересуясь сопровождавшей этот рост ликвидностью сделок.Дилеры Днепра при этом достаточно успешно поддерживали текущую сбалансированность рынка.Последняя сохранилась до самого финиша пятничных торгов, обеспечив итоговую приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.В течение 14 декабря биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 8,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,03/28,10 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 14-го с довольно низких уровней цен в условиях относительного равновесия покупок и продаж.В дополуденной части сессии оптовики Днепра были вынуждены осторожно поднимать действующие цены из-за «бычьей» динамики на торгах «зеленого» безнала, настроения с которого транслировались на наличный рынок клиентами, активизировавшими спрос.К полудню клиентский спрос, а также мероприятия по поддержанию равновесия покупок и продаж оптового «американца» привели оптовый сегмент местного рынка к курсам: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,60-65/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Оптовики успели повысить цены, реагируя на вторую, спекулятивную, волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.После обеда в оптовом сегменте на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня. Его формировали клиенты, наблюдавшие за подорожанием безналичного «американца» на межбанке, не особенно интересуясь сопровождавшей этот рост ликвидностью сделок.Дилеры Днепра при этом достаточно успешно поддерживали текущую сбалансированность рынка.Последняя сохранилась до самого финиша пятничных торгов, обеспечив итоговую приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.На протяжении 14 декабря биды и офера наличного «неформального» оптового доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 8,0 коп., офера поднялись на 7,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 декабря уровнями 31,70/31,88 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечное повышение бидов на фоне трехкопеечного роста оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 14-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, формируемого внутридневным ралли «американца» на межбанке. И судя по итоговой ликвидности, большее внимание, уделяемое доллару дилерами, «окупилось» приличными оборотами.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 134го почти не интересовал клиентов.Причина очевидна: эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих адептов.Поэтому высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,70/31,88 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне трехкопеечного роста оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.Торги рублем 14 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся на 5,0 коп. изменившимся с закрытия четверга спросу и упавшему на 7,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,89/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность начала сжиматься, снижая шансы «зеленым быкам» межбанка. На сужение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 65 888,1 млн. грн. к отметке 64 056,3 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтверждая тезис о снижении шансов для «зеленых быков» межбанка, немного просели, оказавшись на уровне 27,86/27,91 UAH/USD.К 10.35 котировки СКВ сузили спред под влиянием выровнявшихся спроса и предложения доллара к 27,87/27,902 UAH/USD.По состоянию на 11.02 Киева котировки безналичного «американца» еще немного сузили спред, приподняв более значимые биды к отметке 27,88/27,90 UAH/USD, сохранив при этом равновесие спроса и оферов.Дополуденное снижение курса безналичного доллара от пятничного закрытияна межбанке сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указало снижение более значимых бидов ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.14 Киев все еще пребывали на цифре 27,88/27,90 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.Дополуденный сдержанный рост «зеленого» безнала на торгах межбанка, вскоре сменившийся вхождением парой доллар-гривня в период стабильности, сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять выросшие с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.С 11.25 стартовала очень медленная коррекция курса безналичного доллара, опустившая цену последнего по состоянию на 11.54 к отметке 27,87/27,89 UAH/USD.К 12.32 котировки безналичного «американца», войдя в очередную полосу стабильности и сбалансированности, снова сузили спред до 27,875/27,885 UAH/USD.Пополудни стал известен справочный курс доллара, который вырос до 27,8863 UAH/USD , прибавив 5,95 коп. Полагаю, индикатор вырос на фоне двусторонней дополуденной торговли в паре доллар-гривня на приподнятых с пятницы уровнях.На этой отметке (27,875/27,885 UAH/USD)около 13.04 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обедРынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с 14 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв столько же по предложению.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 14 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1306, приподнявшись до $1,1313 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став чуть выше, прикоснувшись к $1,1314 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,70/31,88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 декабря спрос вырос на 5,0 коп., офера выросли на 3,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 17 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.), евро – 31,70/31,88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 декабря спрос вырос на 5,0 коп., офера выросли на 3,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 17 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.На 12.38 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен с уровней открытия, не исключено, из-за вялотекущего отката курса СКВ на межбанке: доллар - 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении стартовавшего с открытия доминирования оптового клиентского «приноса» валюты, сопровождаясь незначительными изменениями в действующих ценах: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне «технического» (из-за вялости покупок) преобладания клиентских оферов СКВ: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Констатируют низкую клиентскую активность. Обороты невысокие.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 17 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,01/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB, Киев опт 27,98/28,02-03 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,98/28,02-03 UAH/USD, евро (опт) 31,75/31,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,75/31,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,97/28,03 UAH/USD, розница – 27,93/28,06 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,05 UAH/USD; евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,418 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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