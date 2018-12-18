RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 18.12.18

Итоги: Энергетика 18.12.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:03

Итоги: Энергетика 18.12.18

Мировые цены на нефть утром вторника снижаются третью торговую сессию подряд, теряя во вторник более 1% из-за опасений переизбытка предложения сырья на фоне роста запасов и добычи в США.

По состоянию на 6.50 Киева цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,36% - до $58,8 за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,35%, до $49,52 за баррель.

Ключевым фактором, который оказывает давление на стоимость «черного золота», являются опасения за риск переизбытка предложения сырья в мире.

Поводом для распродаж на рынке нефти послужили данные аналитической компании по сырьевым рынкам Genscape, которая сообщила в понедельник о росте запасов нефти на терминале в Кушинге (Cushing) в США более чем на 1 миллион баррелей в период с 11 по 14 декабря. На этом фоне нефть теряла в цене более 2% в понедельник, и сохраняет негативную динамику во вторник.

ОПЕК сокращает добычу в попытке найти баланс на рынке. Однако данные с Кушинга по-прежнему говорят о переизбытке предложения. Нефтерынок воспринимает эти данные нерадостно, особенно с учетом замедленного роста мировой экономики.

Нефть в понедельник упала ниже $50.
Фьючерсы на нефть в понедельник снизились, упав в США ниже $50 за баррель, что является самым низким закрытием за год.

Рынок не смог стабилизироваться после недельного снижения, поскольку цены испытывают дополнительное давление со стороны данных, которые, как сообщается, выявили скачок запасов нефти в США.

По итогам торгов Нью-Йоркской товарной бирже январская нефть марки West Texas Intermediate упала на $1,32 или на 2,6%, до $49,88 за баррель.
Согласно данным Dow Jones Market Data, это был самый низкий уровень закрытия с 9 октября 2017 года.

Февральская нефть Brent потеряла 67 центов, или 1,1%, до $59,61 за баррель на ICE Futures Europe - это самый низкий уровень закрытия с 30 ноября этого года.

Цены на нефть в утренних торгах снижались - по-видимому, после того, как поставщик данных по сырьевым товарам Genscape сообщил, что запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 630 000 баррелей на прошлой неделе, «что оказалось больше, чем ожидалось», сказал Фавад Разакзада, технический аналитик Forex.com. - «Genscape предоставляет данные хранилищ в Кушинге, которые выходят за два дня до данных Управления энергетической информации».

Кроме того, нефтедобывающая компания Baker Hughes в пятницу сообщила о снижении количества буровых установок в США до минимума с середины октября, что отражает давление на цены на сланцевую нефть, которые с конца ноября торгуются ниже $45 за баррель, отметили аналитики Commerzbank, указав что «меньшее увеличение добычи сланцевой нефти в США поможет ОПЕК + сбалансировать рынок нефти в следующем году».

Январский бензин закрылся снижением на $1,41 за галлон, или на 1,7%, в то время как январский мазут потерял 1%, до $1,827 за галлон.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69596
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4453 раз.
Подякували: 8044 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 18.12.18
дядя Caша » Вів 18 гру, 2018 13:03
0 11
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 13:03
дядя Caша
Итоги: Энергетика 17.12.18
дядя Caша » Пон 17 гру, 2018 13:24
0 165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 13:24
дядя Caша
Итоги: Энергетика 14.12.18
дядя Caша » П'ят 14 гру, 2018 13:37
0 825
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 13:37
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65349)
18.12.2018 13:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.