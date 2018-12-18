Итоги: Энергетика 18.12.18

Додано: Вів 18 гру, 2018 13:03

Ключевым фактором, который оказывает давление на стоимость «черного золота», являются опасения за риск переизбытка предложения сырья в мире.



Поводом для распродаж на рынке нефти послужили данные аналитической компании по сырьевым рынкам Genscape, которая сообщила в понедельник о росте запасов нефти на терминале в Кушинге (Cushing) в США более чем на 1 миллион баррелей в период с 11 по 14 декабря. На этом фоне нефть теряла в цене более 2% в понедельник, и сохраняет негативную динамику во вторник.



ОПЕК сокращает добычу в попытке найти баланс на рынке. Однако данные с Кушинга по-прежнему говорят о переизбытке предложения. Нефтерынок воспринимает эти данные нерадостно, особенно с учетом замедленного роста мировой экономики.

Цены на нефть в утренних торгах снижались - по-видимому, после того, как поставщик данных по сырьевым товарам Genscape сообщил, что запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 630 000 баррелей на прошлой неделе, «что оказалось больше, чем ожидалось», сказал Фавад Разакзада, технический аналитик Forex.com. - «Genscape предоставляет данные хранилищ в Кушинге, которые выходят за два дня до данных Управления энергетической информации».



Кроме того, нефтедобывающая компания Baker Hughes в пятницу сообщила о снижении количества буровых установок в США до минимума с середины октября, что отражает давление на цены на сланцевую нефть, которые с конца ноября торгуются ниже $45 за баррель, отметили аналитики Commerzbank, указав что «меньшее увеличение добычи сланцевой нефти в США поможет ОПЕК + сбалансировать рынок нефти в следующем году».

Мировые цены на нефть утром вторника снижаются третью торговую сессию подряд, теряя во вторник более 1% из-за опасений переизбытка предложения сырья на фоне роста запасов и добычи в США.Нефть в понедельник упала ниже $50.Фьючерсы на нефть в понедельник снизились, упав в США ниже $50 за баррель, что является самым низким закрытием за год.Рынок не смог стабилизироваться после недельного снижения, поскольку цены испытывают дополнительное давление со стороны данных, которые, как сообщается, выявили скачок запасов нефти в США.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: