Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 19.12.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.12.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 19 гру, 2018 13:41 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.12.18 США



Фондовый рынок США во вторник вырос.



Фондовый рынок США приподнялся в течение вторника, резкое снижение цен на нефть оказывало давление на акции энергетических компаний, также увеличивается вероятность частичного прекращения работы правительства США из-за отсутствия договоренности между республиканцами и демократами по расходам.



Лидер большинства в сенате МакКоннел заявил, что демократы отклонили его предложение по законопроекту о расходах. Без прохождения законопроекта, несколько государственных агентств могут прекратить работу.



В понедельник американские торговые площадки закрылись в минусе на 2%.

Инвесторы ждут итогов двухдневной встречи ФРС США, которые будут подведены в среду, новых прогнозов регулятора и намеков на направление дальнейшей монетарной политики.



Участники рынка также обратили внимание на статистику по рынку жилья - по сообщению американского министерства торговли, количество новых домов в стране в ноябре выросло на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,256 миллиона. Аналитики ожидали роста новостроек лишь до 1,225 миллиона. Число разрешений на строительство в ноябре также выросло сильнее прогноза.



Кроме того, инвесторы следят за новостями из Европы, в частности Великобритании. Телеканал Sky News ранее во вторник сообщил со ссылкой на источник в британском правительстве, что парламент отклонил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина о голосовании по вотуму недоверия премьеру Терезе Мэй. В понедельник Корбин внес соответствующее ходатайство, так как недоволен, что Мэй перенесла голосование о соглашении с ЕС по Brexit.



Цены на нефть во вторник снизились на 7% (по WTI) и 5% (по Brent) из-за опасений избытка предложения в США. Индекс акций энергетического сектора S&P 500 снизился на 2,4%.



В понедельник S&P 500 достиг 14-месячного минимума. Индекс испытывал трудности в сохранении роста в особенно волатильном декабре, на фоне опасений в отношении мирового экономического роста, процентных ставок, и торговой войны между США и Китаем.



Даже при росте акций США в начале сессии вторника, цены казначейских облигаций и индекс волатильности CBOE также росли.



«Это говорит мне, что рынок очень, очень нервозный», - отмечает главный рыночный аналитик TD Ameritrade Кинахан.



Заседание FOMC началось во вторник. Широко ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на заседании, но некоторые аналитики ожидают, что ФРС даст понять, что число повышений процентных ставок в 2019 г. будет меньше, чем ранее ожидалось.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE была 1,18 к 1, на Nasdaq 1,43 к 1.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,35% до уровня 23 675,64 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,01%, до 2 546,16 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,45% до 6 783,91 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник снизился.

Европейский фондовый рынок во вторник снизился, на фоне снижения цен на нефть до новых минимумов и настороженности инвесторов перед ожидаемым повышением процентной ставки ФРС США.



Акции нефтяных и энергетических компаний возглавили снижение.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,82%, после снижения на 1% в понедельник.



Пара евро-доллар выросла на 0,2%, пара фунт-доллар также выросла почти на 0,2%.



Негативным фондом для европейского рынка было снижение Уолл-Стрит в понедельник, индексы снизились до минимального уровня за 14 месяцев. Инвесторы сохраняют осторожность перед двухдневным заседанием FOMC, есть опасения, что центральный банк США будет повышать ставки слишком быстро.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,82%, после снижения на 1% в понедельник.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,06% и составил 6 701,59 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,29% до 10 740,89 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,95% — на отметке 4 754,08 пункта.



Азия



Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов в среду.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.



Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление темпов роста экспорта в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Это повысило опасения, связанные с тем, что торговый спор США и КНР отрицательно сказывается на японской экономике.



Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре. Поставки японских товаров в Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером страны, в ноябре увеличились лишь на 0,4%. При этом экспорт в страны Азии в целом упал на 1,9%. В частности, поставки в Гонконг рухнули на 8,9%, в Южную Корею - на 9,2%.

Экспорт японских товаров в США увеличился в прошлом месяце на 1,6%, в Европу - на 3,9%.



В центре внимания инвесторов по всему миру остается заседание FOMC Федрезерва, итоги которого будут обнародованы в среду в 21.00 Киева. Большинство экспертов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых. Это повышение станет четвертым в 2018 году.



Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ФРС относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. Текущие оценки предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал «голубиного» настроя ЦБ.



Трейдерам сложно делать агрессивные шаги перед заседанием Федрезерва.

В то же время есть ощущение, что торговые переговоры США и Китая идут в соответствии с планом, несмотря на скандал вокруг Huawei, поэтому ожидания преодоления конфликта в отношениях двух стран сохраняются.



В среду США и Китай провели телефонные переговоры по вопросу торговли на уровне заместителей министров. Как говорится в сообщении на сайте министерства торговли КНР, стороны обсудили вопросы взаимоотношений, вызывающие взаимную озабоченность.



Акции SoftBank Corp., телекоммуникационного подразделения SoftBank Group, подешевели на 14,5% по итогам дебютных торгов после IPO. SoftBank Corp. привлекла ¥2,65 трлн. ($23,5 млрд) в результате IPO с учетом опционов на доразмещение, сделка была второй по величине в мировой истории и самой большой в Японии.



Бумаги японских нефтяных компаний Inpex и Tokyo Gas подешевели соответственно на 7,2% и 4,3% в связи с резким падением цен на нефть по итогам торгов во вторник.

В Гонконге подорожали акции операторов казино Sands China (1,8%) и Galaxy Entertainment (1,7%), подешевели бумаги нефтекомпаний China Petroleum (4,7%) и CNOOC (2,3%).

Стоимость акций страховой компании AIA Group по итогам торгов в Гонконге поднялась на 1,7%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию торговой сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на 0,38% - до 2350,14 пункта, РТС - на 0,63%, до 1106,46 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,4%, до 66,97 RUB/USD, курс евро укрепился на 0,61%, до 75,66 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,73% - до $58,23 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 2,36%, «АЛРОСы» — на 0,31%. Акции Московской биржи просели в цене на 0,2%, «Газпрома» — на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,43%.



Российский фондовый рынок во вторник ушел в «красную зону», что на фоне мрачных внешних настроений вполне закономерно и логично. Индекс Мосбиржи еще утром пробил промежуточную поддержку на уровне 2 345 пунктов. Впрочем, до следующей поддержки в области 2 300—2 305 пунктов «медведям» ничего не мешает.



Краткосрочный диапазон движения по рублевому индикатору составляет 2 320—2 350 пунктов, по индексу РТС — 1 095—1 115 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 18 декабря понизился на 0,97 пункта или на 0,17% до уровня 567,05 пунктов.



Объем торгов за день составил 591,49 млн. грн., акциями наторговали 5,00 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 17 декабря ПФТС-индекс повысился на 6,85 пункта или на 1,21% до уровня 566,02 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 249,99 пунктов или на 79,35% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне негатива из США, где рынки упали в среднем на 2% в предыдущий торговый день.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,09% - до 2569,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 1305,93 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,9% - до 25852,98 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, до 2058,97 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,84% - до 5611 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,65%, до 21152,56 пункта.



Азиатские инвесторы с пессимизмом обратили внимание на ощутимое падение американских рынков в понедельник на фоне ожидания последнего в этом году заседания FOMC Федрезерва США. Двухдневная встреча американского регулятора, стартующая во вторник, беспокоит мировые рынки с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году.



В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. В то же время ужесточение денежной политики в США происходит на фоне признаков замедления роста мировой экономики.



Стратег Woodman Asset Management Бернд Берг сказал, что рынки панически опасаются падения мировой экономики, и из-за этого рисковые активы резко дешевеют. «Сейчас все взгляды обращены на главу ФРС Джерома Пауэлла, учитывая растущее давление на ФРС с тем, чтобы регулятор помог остановить беспокойство на мировых рынках», - сказал эксперт.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник заметным снижением индексов в ожидании заседания ФРС США и прогнозов регулятора по повышению базовой ставки в свете признаков замедления роста мировой экономики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,82%, до 2576,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,81%, до 1312,55 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,1%, до 25814,25 пункта, корейский KOSPI - на 0,43%, до 2062,11 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,22%, до 5589,5 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,82%, до 21115,45 пункта.



Участники торгов в Азии подхватили пессимизм американских трейдеров, которые активно распродавали акции в понедельник в ожидании последнего в этом году заседания Федрезерва США. Двухдневная встреча американского регулятора, стартующая во вторник, вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.



Ужесточение денежной политики в США происходит на фоне признаков замедления роста мировой экономики. В этом свете мировые инвесторы пристально следят за макроэкономической статистикой. Так, в США в понедельник вышли данные о снижении индекса доверия американских строительных компаний NAHB в декабре на 4 пункта, до минимальных с мая 2015 года 56 пунктов. Это усилило обеспокоенность инвесторов относительно состояния мировой экономики после того, как слабая статистика также была опубликована на прошлой неделе в Европе и Китае.



Главный экономист IHS Markit Харуми Тагучи отметила растущую вероятность выхода более слабых по сравнению с прогнозами макроэкономических данных. Эксперт отмечает увеличивающийся риск того, что в следующем году экономическая ситуация в мире будет хуже, чем ожидается сейчас.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,17% - до 565,05 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 591,49 млн. грн., в том числе акциями - 5 млн. грн.

Среди индексных бумаг подешевели акции Донбассэнерго (-4,05%) и Центрэнерго (-3,23%).

Положительную динамику показали акции Укрнафты (+1,6%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,95%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,01% - до 1705,04 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine рухнул на 4,12% - до 411,9 пункта при объеме торгов 2,865 млн. злотых (около 21 млн. грн.).



Тройку лидеров снижения составили бумаги агрохолдинга ИМК (-6,93%), «Астарты» (-6,51%) и «Кернела» (-3,64%).

Положительная динамика в «индексной корзине» отсутствовала.



К полудню среды, 19 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду на фоне неопределенности относительно решения ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, которое будет озвучено вечером.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25% - до 2570,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,39%, до 1307,37 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,16% - до 25855,34 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, до 2074,49 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,33% - до 5571,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,61%, до 20985,9 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов остается последняя в этом году встреча ФРС США, итоги которой будут озвучены позднее в среду. Данное заседание американского регулятора вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако главный вопрос для инвесторов заключается в темпах ужесточения монетарной политики в США в следующем году.



Стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй отметил, что важно посмотреть, отразится ли недавняя рыночная волатильность на средних прогнозах ФРС по базовой ставке. «Учитывая осторожные настроения на рынке, более медленные темпы повышения ставки могут быть истолкованы как признак ослабления экономики и оказать большее давление на рисковые активы», - сказал эксперт.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов в среду.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.



Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление темпов роста экспорта в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Это повысило опасения, связанные с тем, что торговый спор США и КНР отрицательно сказывается на японской экономике.



Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре. Поставки японских товаров в Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером страны, в ноябре увеличились лишь на 0,4%. При этом экспорт в страны Азии в целом упал на 1,9%. В частности, поставки в Гонконг рухнули на 8,9%, в Южную Корею - на 9,2%.

Экспорт японских товаров в США увеличился в прошлом месяце на 1,6%, в Европу - на 3,9%.



В центре внимания инвесторов по всему миру остается заседание FOMC Федрезерва, итоги которого будут обнародованы в среду в 21.00 Киева. Большинство экспертов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых. Это повышение станет четвертым в 2018 году.



Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ФРС относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. Текущие оценки предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал «голубиного» настроя ЦБ.



Трейдерам сложно делать агрессивные шаги перед заседанием Федрезерва.

В то же время есть ощущение, что торговые переговоры США и Китая идут в соответствии с планом, несмотря на скандал вокруг Huawei, поэтому ожидания преодоления конфликта в отношениях двух стран сохраняются.



В среду США и Китай провели телефонные переговоры по вопросу торговли на уровне заместителей министров. Как говорится в сообщении на сайте министерства торговли КНР, стороны обсудили вопросы взаимоотношений, вызывающие взаимную озабоченность.



Акции SoftBank Corp., телекоммуникационного подразделения SoftBank Group, подешевели на 14,5% по итогам дебютных торгов после IPO. SoftBank Corp. привлекла ¥2,65 трлн. ($23,5 млрд) в результате IPO с учетом опционов на доразмещение, сделка была второй по величине в мировой истории и самой большой в Японии.



Бумаги японских нефтяных компаний Inpex и Tokyo Gas подешевели соответственно на 7,2% и 4,3% в связи с резким падением цен на нефть по итогам торгов во вторник.

В Гонконге подорожали акции операторов казино Sands China (1,8%) и Galaxy Entertainment (1,7%), подешевели бумаги нефтекомпаний China Petroleum (4,7%) и CNOOC (2,3%).

Стоимость акций страховой компании AIA Group по итогам торгов в Гонконге поднялась на 1,7%.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовый рынок США во вторник вырос.Фондовый рынок США приподнялся в течение вторника, резкое снижение цен на нефть оказывало давление на акции энергетических компаний, также увеличивается вероятность частичного прекращения работы правительства США из-за отсутствия договоренности между республиканцами и демократами по расходам.Лидер большинства в сенате МакКоннел заявил, что демократы отклонили его предложение по законопроекту о расходах. Без прохождения законопроекта, несколько государственных агентств могут прекратить работу.В понедельник американские торговые площадки закрылись в минусе на 2%.Инвесторы ждут итогов двухдневной встречи ФРС США, которые будут подведены в среду, новых прогнозов регулятора и намеков на направление дальнейшей монетарной политики.Участники рынка также обратили внимание на статистику по рынку жилья - по сообщению американского министерства торговли, количество новых домов в стране в ноябре выросло на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,256 миллиона. Аналитики ожидали роста новостроек лишь до 1,225 миллиона. Число разрешений на строительство в ноябре также выросло сильнее прогноза.Кроме того, инвесторы следят за новостями из Европы, в частности Великобритании. Телеканал Sky News ранее во вторник сообщил со ссылкой на источник в британском правительстве, что парламент отклонил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина о голосовании по вотуму недоверия премьеру Терезе Мэй. В понедельник Корбин внес соответствующее ходатайство, так как недоволен, что Мэй перенесла голосование о соглашении с ЕС по Brexit.Цены на нефть во вторник снизились на 7% (по WTI) и 5% (по Brent) из-за опасений избытка предложения в США. Индекс акций энергетического сектора S&P 500 снизился на 2,4%.В понедельник S&P 500 достиг 14-месячного минимума. Индекс испытывал трудности в сохранении роста в особенно волатильном декабре, на фоне опасений в отношении мирового экономического роста, процентных ставок, и торговой войны между США и Китаем.Даже при росте акций США в начале сессии вторника, цены казначейских облигаций и индекс волатильности CBOE также росли.«Это говорит мне, что рынок очень, очень нервозный», - отмечает главный рыночный аналитик TD Ameritrade Кинахан.Заседание FOMC началось во вторник. Широко ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на заседании, но некоторые аналитики ожидают, что ФРС даст понять, что число повышений процентных ставок в 2019 г. будет меньше, чем ранее ожидалось.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE была 1,18 к 1, на Nasdaq 1,43 к 1.Европейский фондовый рынок во вторник снизился.Европейский фондовый рынок во вторник снизился, на фоне снижения цен на нефть до новых минимумов и настороженности инвесторов перед ожидаемым повышением процентной ставки ФРС США.Акции нефтяных и энергетических компаний возглавили снижение.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,82%, после снижения на 1% в понедельник.Пара евро-доллар выросла на 0,2%, пара фунт-доллар также выросла почти на 0,2%.Негативным фондом для европейского рынка было снижение Уолл-Стрит в понедельник, индексы снизились до минимального уровня за 14 месяцев. Инвесторы сохраняют осторожность перед двухдневным заседанием FOMC, есть опасения, что центральный банк США будет повышать ставки слишком быстро.Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов в среду.Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление темпов роста экспорта в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Это повысило опасения, связанные с тем, что торговый спор США и КНР отрицательно сказывается на японской экономике.Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре. Поставки японских товаров в Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером страны, в ноябре увеличились лишь на 0,4%. При этом экспорт в страны Азии в целом упал на 1,9%. В частности, поставки в Гонконг рухнули на 8,9%, в Южную Корею - на 9,2%.Экспорт японских товаров в США увеличился в прошлом месяце на 1,6%, в Европу - на 3,9%.В центре внимания инвесторов по всему миру остается заседание FOMC Федрезерва, итоги которого будут обнародованы в среду в 21.00 Киева. Большинство экспертов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых. Это повышение станет четвертым в 2018 году.Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ФРС относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. Текущие оценки предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал «голубиного» настроя ЦБ.Трейдерам сложно делать агрессивные шаги перед заседанием Федрезерва.В то же время есть ощущение, что торговые переговоры США и Китая идут в соответствии с планом, несмотря на скандал вокруг Huawei, поэтому ожидания преодоления конфликта в отношениях двух стран сохраняются.В среду США и Китай провели телефонные переговоры по вопросу торговли на уровне заместителей министров. Как говорится в сообщении на сайте министерства торговли КНР, стороны обсудили вопросы взаимоотношений, вызывающие взаимную озабоченность.Акции SoftBank Corp., телекоммуникационного подразделения SoftBank Group, подешевели на 14,5% по итогам дебютных торгов после IPO. SoftBank Corp. привлекла ¥2,65 трлн. ($23,5 млрд) в результате IPO с учетом опционов на доразмещение, сделка была второй по величине в мировой истории и самой большой в Японии.Бумаги японских нефтяных компаний Inpex и Tokyo Gas подешевели соответственно на 7,2% и 4,3% в связи с резким падением цен на нефть по итогам торгов во вторник.В Гонконге подорожали акции операторов казино Sands China (1,8%) и Galaxy Entertainment (1,7%), подешевели бумаги нефтекомпаний China Petroleum (4,7%) и CNOOC (2,3%).Стоимость акций страховой компании AIA Group по итогам торгов в Гонконге поднялась на 1,7%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,4%, до 66,97 RUB/USD, курс евро укрепился на 0,61%, до 75,66 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,73% - до $58,23 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,36%, «АЛРОСы» — на 0,31%. Акции Московской биржи просели в цене на 0,2%, «Газпрома» — на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,43%.Российский фондовый рынок во вторник ушел в «красную зону», что на фоне мрачных внешних настроений вполне закономерно и логично. Индекс Мосбиржи еще утром пробил промежуточную поддержку на уровне 2 345 пунктов. Впрочем, до следующей поддержки в области 2 300—2 305 пунктов «медведям» ничего не мешает.Краткосрочный диапазон движения по рублевому индикатору составляет 2 320—2 350 пунктов, по индексу РТС — 1 095—1 115 пунктов.Как сообщалось, в понедельник 17 декабря ПФТС-индекс повысился на 6,85 пункта или на 1,21% до уровня 566,02 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 249,99 пунктов или на 79,35% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 декабря, сессия в ПФТС.К полудню среды, 19 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69633 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4454 раз. Подякували: 8049 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 18.12.18

дядя Caша » Вів 18 гру, 2018 13:06 0 208

дядя Caша Вів 18 гру, 2018 13:06 Итоги: Мировой фондовый рынок 17.12.18

дядя Caша » Пон 17 гру, 2018 13:23 0 209

дядя Caша Пон 17 гру, 2018 13:23 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.12.18

дядя Caша » П'ят 14 гру, 2018 13:33 0 818

дядя Caша П'ят 14 гру, 2018 13:33