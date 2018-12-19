Итоги: Мировой фондовый рынок 19.12.18

Фондовый рынок США во вторник вырос.
Фондовый рынок США приподнялся в течение вторника, резкое снижение цен на нефть оказывало давление на акции энергетических компаний, также увеличивается вероятность частичного прекращения работы правительства США из-за отсутствия договоренности между республиканцами и демократами по расходам.
Лидер большинства в сенате МакКоннел заявил, что демократы отклонили его предложение по законопроекту о расходах. Без прохождения законопроекта, несколько государственных агентств могут прекратить работу.
В понедельник американские торговые площадки закрылись в минусе на 2%.
Инвесторы ждут итогов двухдневной встречи ФРС США, которые будут подведены в среду, новых прогнозов регулятора и намеков на направление дальнейшей монетарной политики.
Участники рынка также обратили внимание на статистику по рынку жилья - по сообщению американского министерства торговли, количество новых домов в стране в ноябре выросло на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,256 миллиона. Аналитики ожидали роста новостроек лишь до 1,225 миллиона. Число разрешений на строительство в ноябре также выросло сильнее прогноза.
Кроме того, инвесторы следят за новостями из Европы, в частности Великобритании. Телеканал Sky News ранее во вторник сообщил со ссылкой на источник в британском правительстве, что парламент отклонил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина о голосовании по вотуму недоверия премьеру Терезе Мэй. В понедельник Корбин внес соответствующее ходатайство, так как недоволен, что Мэй перенесла голосование о соглашении с ЕС по Brexit.
Цены на нефть во вторник снизились на 7% (по WTI) и 5% (по Brent) из-за опасений избытка предложения в США. Индекс акций энергетического сектора S&P 500 снизился на 2,4%.
В понедельник S&P 500 достиг 14-месячного минимума. Индекс испытывал трудности в сохранении роста в особенно волатильном декабре, на фоне опасений в отношении мирового экономического роста, процентных ставок, и торговой войны между США и Китаем.
Даже при росте акций США в начале сессии вторника, цены казначейских облигаций и индекс волатильности CBOE также росли.
«Это говорит мне, что рынок очень, очень нервозный», - отмечает главный рыночный аналитик TD Ameritrade Кинахан.
Заседание FOMC началось во вторник. Широко ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на заседании, но некоторые аналитики ожидают, что ФРС даст понять, что число повышений процентных ставок в 2019 г. будет меньше, чем ранее ожидалось.
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE была 1,18 к 1, на Nasdaq 1,43 к 1.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,35% до уровня 23 675,64 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,01%, до 2 546,16 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,45% до 6 783,91 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник снизился.
Европейский фондовый рынок во вторник снизился, на фоне снижения цен на нефть до новых минимумов и настороженности инвесторов перед ожидаемым повышением процентной ставки ФРС США.
Акции нефтяных и энергетических компаний возглавили снижение.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,82%, после снижения на 1% в понедельник.
Пара евро-доллар выросла на 0,2%, пара фунт-доллар также выросла почти на 0,2%.
Негативным фондом для европейского рынка было снижение Уолл-Стрит в понедельник, индексы снизились до минимального уровня за 14 месяцев. Инвесторы сохраняют осторожность перед двухдневным заседанием FOMC, есть опасения, что центральный банк США будет повышать ставки слишком быстро.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,82%, после снижения на 1% в понедельник.
Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,06% и составил 6 701,59 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,29% до 10 740,89 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,95% — на отметке 4 754,08 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов в среду.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.
Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление темпов роста экспорта в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Это повысило опасения, связанные с тем, что торговый спор США и КНР отрицательно сказывается на японской экономике.
Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре. Поставки японских товаров в Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером страны, в ноябре увеличились лишь на 0,4%. При этом экспорт в страны Азии в целом упал на 1,9%. В частности, поставки в Гонконг рухнули на 8,9%, в Южную Корею - на 9,2%.
Экспорт японских товаров в США увеличился в прошлом месяце на 1,6%, в Европу - на 3,9%.
В центре внимания инвесторов по всему миру остается заседание FOMC Федрезерва, итоги которого будут обнародованы в среду в 21.00 Киева. Большинство экспертов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых. Это повышение станет четвертым в 2018 году.
Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ФРС относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. Текущие оценки предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал «голубиного» настроя ЦБ.
Трейдерам сложно делать агрессивные шаги перед заседанием Федрезерва.
В то же время есть ощущение, что торговые переговоры США и Китая идут в соответствии с планом, несмотря на скандал вокруг Huawei, поэтому ожидания преодоления конфликта в отношениях двух стран сохраняются.
В среду США и Китай провели телефонные переговоры по вопросу торговли на уровне заместителей министров. Как говорится в сообщении на сайте министерства торговли КНР, стороны обсудили вопросы взаимоотношений, вызывающие взаимную озабоченность.
Акции SoftBank Corp., телекоммуникационного подразделения SoftBank Group, подешевели на 14,5% по итогам дебютных торгов после IPO. SoftBank Corp. привлекла ¥2,65 трлн. ($23,5 млрд) в результате IPO с учетом опционов на доразмещение, сделка была второй по величине в мировой истории и самой большой в Японии.
Бумаги японских нефтяных компаний Inpex и Tokyo Gas подешевели соответственно на 7,2% и 4,3% в связи с резким падением цен на нефть по итогам торгов во вторник.
В Гонконге подорожали акции операторов казино Sands China (1,8%) и Galaxy Entertainment (1,7%), подешевели бумаги нефтекомпаний China Petroleum (4,7%) и CNOOC (2,3%).
Стоимость акций страховой компании AIA Group по итогам торгов в Гонконге поднялась на 1,7%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию торговой сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на 0,38% - до 2350,14 пункта, РТС - на 0,63%, до 1106,46 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,4%, до 66,97 RUB/USD, курс евро укрепился на 0,61%, до 75,66 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,73% - до $58,23 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 2,36%, «АЛРОСы» — на 0,31%. Акции Московской биржи просели в цене на 0,2%, «Газпрома» — на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,43%.
Российский фондовый рынок во вторник ушел в «красную зону», что на фоне мрачных внешних настроений вполне закономерно и логично. Индекс Мосбиржи еще утром пробил промежуточную поддержку на уровне 2 345 пунктов. Впрочем, до следующей поддержки в области 2 300—2 305 пунктов «медведям» ничего не мешает.
Краткосрочный диапазон движения по рублевому индикатору составляет 2 320—2 350 пунктов, по индексу РТС — 1 095—1 115 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 18 декабря понизился на 0,97 пункта или на 0,17% до уровня 567,05 пунктов.
Объем торгов за день составил 591,49 млн. грн., акциями наторговали 5,00 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник 17 декабря ПФТС-индекс повысился на 6,85 пункта или на 1,21% до уровня 566,02 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 249,99 пунктов или на 79,35% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне негатива из США, где рынки упали в среднем на 2% в предыдущий торговый день.
По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,09% - до 2569,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 1305,93 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,9% - до 25852,98 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, до 2058,97 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,84% - до 5611 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,65%, до 21152,56 пункта.
Азиатские инвесторы с пессимизмом обратили внимание на ощутимое падение американских рынков в понедельник на фоне ожидания последнего в этом году заседания FOMC Федрезерва США. Двухдневная встреча американского регулятора, стартующая во вторник, беспокоит мировые рынки с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году.
В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. В то же время ужесточение денежной политики в США происходит на фоне признаков замедления роста мировой экономики.
Стратег Woodman Asset Management Бернд Берг сказал, что рынки панически опасаются падения мировой экономики, и из-за этого рисковые активы резко дешевеют. «Сейчас все взгляды обращены на главу ФРС Джерома Пауэлла, учитывая растущее давление на ФРС с тем, чтобы регулятор помог остановить беспокойство на мировых рынках», - сказал эксперт.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник заметным снижением индексов в ожидании заседания ФРС США и прогнозов регулятора по повышению базовой ставки в свете признаков замедления роста мировой экономики.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,82%, до 2576,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,81%, до 1312,55 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,1%, до 25814,25 пункта, корейский KOSPI - на 0,43%, до 2062,11 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,22%, до 5589,5 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,82%, до 21115,45 пункта.
Участники торгов в Азии подхватили пессимизм американских трейдеров, которые активно распродавали акции в понедельник в ожидании последнего в этом году заседания Федрезерва США. Двухдневная встреча американского регулятора, стартующая во вторник, вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.
Ужесточение денежной политики в США происходит на фоне признаков замедления роста мировой экономики. В этом свете мировые инвесторы пристально следят за макроэкономической статистикой. Так, в США в понедельник вышли данные о снижении индекса доверия американских строительных компаний NAHB в декабре на 4 пункта, до минимальных с мая 2015 года 56 пунктов. Это усилило обеспокоенность инвесторов относительно состояния мировой экономики после того, как слабая статистика также была опубликована на прошлой неделе в Европе и Китае.
Главный экономист IHS Markit Харуми Тагучи отметила растущую вероятность выхода более слабых по сравнению с прогнозами макроэкономических данных. Эксперт отмечает увеличивающийся риск того, что в следующем году экономическая ситуация в мире будет хуже, чем ожидается сейчас.
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,17% - до 565,05 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 591,49 млн. грн., в том числе акциями - 5 млн. грн.
Среди индексных бумаг подешевели акции Донбассэнерго (-4,05%) и Центрэнерго (-3,23%).
Положительную динамику показали акции Укрнафты (+1,6%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,95%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,01% - до 1705,04 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine рухнул на 4,12% - до 411,9 пункта при объеме торгов 2,865 млн. злотых (около 21 млн. грн.).
Тройку лидеров снижения составили бумаги агрохолдинга ИМК (-6,93%), «Астарты» (-6,51%) и «Кернела» (-3,64%).
Положительная динамика в «индексной корзине» отсутствовала.
К полудню среды, 19 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду на фоне неопределенности относительно решения ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, которое будет озвучено вечером.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25% - до 2570,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,39%, до 1307,37 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,16% - до 25855,34 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, до 2074,49 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,33% - до 5571,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,61%, до 20985,9 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов остается последняя в этом году встреча ФРС США, итоги которой будут озвучены позднее в среду. Данное заседание американского регулятора вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако главный вопрос для инвесторов заключается в темпах ужесточения монетарной политики в США в следующем году.
Стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй отметил, что важно посмотреть, отразится ли недавняя рыночная волатильность на средних прогнозах ФРС по базовой ставке. «Учитывая осторожные настроения на рынке, более медленные темпы повышения ставки могут быть истолкованы как признак ослабления экономики и оказать большее давление на рисковые активы», - сказал эксперт.
Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов в среду.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.
Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление темпов роста экспорта в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Это повысило опасения, связанные с тем, что торговый спор США и КНР отрицательно сказывается на японской экономике.
Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре. Поставки японских товаров в Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером страны, в ноябре увеличились лишь на 0,4%. При этом экспорт в страны Азии в целом упал на 1,9%. В частности, поставки в Гонконг рухнули на 8,9%, в Южную Корею - на 9,2%.
Экспорт японских товаров в США увеличился в прошлом месяце на 1,6%, в Европу - на 3,9%.
В центре внимания инвесторов по всему миру остается заседание FOMC Федрезерва, итоги которого будут обнародованы в среду в 21.00 Киева. Большинство экспертов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых. Это повышение станет четвертым в 2018 году.
Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ФРС относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. Текущие оценки предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал «голубиного» настроя ЦБ.
Трейдерам сложно делать агрессивные шаги перед заседанием Федрезерва.
В то же время есть ощущение, что торговые переговоры США и Китая идут в соответствии с планом, несмотря на скандал вокруг Huawei, поэтому ожидания преодоления конфликта в отношениях двух стран сохраняются.
В среду США и Китай провели телефонные переговоры по вопросу торговли на уровне заместителей министров. Как говорится в сообщении на сайте министерства торговли КНР, стороны обсудили вопросы взаимоотношений, вызывающие взаимную озабоченность.
Акции SoftBank Corp., телекоммуникационного подразделения SoftBank Group, подешевели на 14,5% по итогам дебютных торгов после IPO. SoftBank Corp. привлекла ¥2,65 трлн. ($23,5 млрд) в результате IPO с учетом опционов на доразмещение, сделка была второй по величине в мировой истории и самой большой в Японии.
Бумаги японских нефтяных компаний Inpex и Tokyo Gas подешевели соответственно на 7,2% и 4,3% в связи с резким падением цен на нефть по итогам торгов во вторник.
В Гонконге подорожали акции операторов казино Sands China (1,8%) и Galaxy Entertainment (1,7%), подешевели бумаги нефтекомпаний China Petroleum (4,7%) и CNOOC (2,3%).
Стоимость акций страховой компании AIA Group по итогам торгов в Гонконге поднялась на 1,7%.
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