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фондовый рынок 20.12.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.12.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 20 гру, 2018 13:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.12.18 США



Фондовые индексы США резко упали в среду после того, как Федеральная резервная система подняла процентные ставки на четверть процентного пункта до диапазона между 2,25% и 2,50%.



Индекс S&P500 опустился на 1,54% до 2,507 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 352 пункта, или 1,5%, до 23 323 пункта, достигнув нового 52-недельного минимума.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 2,2% до 6 637 пункта.



Прогнозы ФРС показывают, что члены FOMC ожидали двух дополнительных повышений ставок в 2019 году по сравнению с предыдущими тремя.



Инвесторы призывали ФРС приостановить повышение ставок, чтобы избежать ужесточения финансовых условий и замедления экономики. Но аналитики говорят, что надежные экономические данные позволили центральному банку продолжить постепенный путь повышения ставок.



Глава ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех. Такой прогноз глава ФРС объяснил экономическими показателями.



Члены комитета по итогам декабрьского заседания понизили оценку долгосрочного «нейтрального» значения процентной ставки до 2,8% с прогнозировавшихся в сентябре 3%.



Кроме того, регулятор ухудшил прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы: прогноз по росту ВВП США на 2018 год понижен до 3% с ожидавшихся в сентябре 3,1%, на 2019 год - до 2,3% с 2,5%.

Прогноз по инфляции на текущий год также понижен по сравнению с сентябрьской оценкой - до 1,9% с 2,1% на 2018 год и до 1,9% с 2% на 2019 год. Прогноз по безработице на 2018 год при этом сохранен на уровне 3,7%, на 2019 год - на уровне 3,5%.



По мнению ряда экспертов, опубликованные в среду новости от ФРС лишь добавили неопределенности. «Они говорят рынку, что прогнозируют медленный рост, но при этом повышают прогноз по безработице в 2020 году, сигнализируя рынку, что ждут экономического снижения лишь через 18 месяцев», - сказал Мэтью Бартолини

из State Street Global Advisors.



Акции FedEx Corp. упали более чем на 11% после того, как логистическая фирма заявила, что понижает прогноз по прибыли на текущий финансовый год.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,49% до уровня 23 323,66 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,54%, до 2 506,96 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 2,17% до 6 636,83 пункта.



Европа



Фондовый рынок Европы 19 декабря вырос.

В «зеленую зону» индексы Континента вывели новости из Италии, а также рост Уолл-стрит во вторник.



Еврокомиссия заключила с Италией соглашение относительно бюджета страны на 2019 год, которое позволит Риму избежать дисциплинарных мер Евросоюза, сказал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Принятое решение не идеально. Оно пока не ведет к долгосрочному урегулированию экономических проблем Италии. Но оно позволяет нам на данном этапе избежать процедуры чрезмерного дефицита», - сказал Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.



Он добавил, что решение может быть пересмотрено в январе, если Рим в полной мере не выполнит условия договоренности с Брюсселем.

В рамках компромисса с блоком Италия понизила целевой уровень дефицита бюджета на 2019 год до 2,04% ВВП с 2,4%, предусматривавшихся первоначальным планом.



В ноябре Еврокомиссия сообщила, что проект бюджета Италии на 2019 год не соответствует правилам еврозоны, и пригрозила дисциплинарными мерами, которые могли обернуться для Италии штрафом в размере до 0,2% ВВП.



Договоренности относительно бюджета на следующий год достигнуты, и Еврокомиссия прекратила процесс обсуждения возможных санкций. Разница между доходностью 10-летних итальянских и немецких облигаций достигла минимума с сентября. Акции банковского сектора в Италии выросли более чем на 3,5%.



Продолжается снижение прогнозов на темпы роста индекса ВВП, в Голландии прогноз на 2019 год уменьшен с 2,6% до 2,2%. На рынке говорят, что ожидание снижения темпов роста экономики во всем мире будет способствовать замедлению процесса повышения ставок.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,98%, после снижения на 0,82 во вторник.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,96% и составил 6 765,94 пункта.



Немецкий DAX вырос на 0,24% до 10 766,21 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,49% — на отметке 4 777,45 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественным снижением индексов, при этом японский индекс Nikkei упал до минимума с сентября 2017 года после решения ФРС США по дальнейшему повышению базовой ставки в свете признаков замедления роста мировой экономики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,52%, до 2536,27 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 0,2%, до 1297,1 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,9%, до 25623,53 пункта, корейский KOSPI - на 0,9%, до 2060,12 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,34%, до 5505,8 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,84%, до 20392,58 пункта, что стало самой низкой отметкой с сентября 2017 года.



В четверг азиатские инвесторы обратили внимание на решение ФРС по итогам заседания 18-19 декабря. Регулятор ожидаемо в четвертый раз в текущем году повысил базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Однако теперь регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех на фоне экономических показателей. Снижение прогноза по темпам ужесточения монетарной политики в США в следующем году было воспринято рынками как признак замедления роста мировой экономики.



Кроме того, ФРС понизила свои прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.



К обеспокоенности по поводу заседания ФРС добавляются опасения по поводу замедления роста мировой экономики, которые также оказали давление на рынок.



Инвесторы также обратили внимание на внутренние новости из Японии, где центробанк страны по итогам декабрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом регулятор отметил, что намерен поддерживать текущий уровень процентных ставок в течение длительного периода времени.

Банк Японии при принятии решения учел неопределенность относительно экономической и ценовой активности, включая эффекты от повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2019 года. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил после заседания, что пока слишком рано обсуждать отказ от мягкой кредитно-денежной политики. Регулятор отметил возросшие риски для экономики, особенно из-за торговой напряженности между США и Китаем.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,3% - до 2357,37 пункта, РТС снизился на 0,74%, до 1097,87 пункта.



В отрицательной динамике индекса РТС нет ничего удивительного, он рассчитывается в долларах США. Решение ФРС по ставке, а вернее сказать, комментарий о будущей монетарной политике в центре внимания рынков. Ставка будет повышена с высокой вероятностью до 2,25-2,50% годовых. При этом слишком быстрое удорожание стоимости денег может ударить по экономическому росту и снизить цены на сырье.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,43%, до 67,57 RUB/USD, курс евро подскочил на 1,01%, до 77,2 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,75% - до $57,53 за баррель.



Котировки акций Сбербанка повысились на 0,99%, «Газпрома» — на 0,51%, Московской биржи — на 0,8%. Акции «ЛУКОЙЛа» просели в цене на 0,38%, «АЛРОСы» — на 0,34%.



День для российского фондового рынка закрывается смешанно. К вечеру индекс Мосбиржи вышел в «плюс», но стратегически рублевый индикатор все еще выглядит слабым и сохраняет потенциал снижения к 2 310 пунктам. Краткосрочный диапазон колебаний тут заключен в рамки 2 335—2 360 пунктов, индекс РТС останется в пределах 1 095—1 105 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 19 декабря понизился на 1,09 пункта или на 0,19% до уровня 563,96 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,38 млрд. грн., акциями наторговали 1,61 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 18 декабря ПФТС-индекс понизился на 0,97 пункта или на 0,17% до уровня 565,05 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 248,90 пунктов или на 79,00% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду на фоне неопределенности относительно решения ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, которое будет озвучено вечером.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25% - до 2570,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,39%, до 1307,37 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,16% - до 25855,34 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, до 2074,49 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,33% - до 5571,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,61%, до 20985,9 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов остается последняя в этом году встреча ФРС США, итоги которой будут озвучены позднее в среду. Данное заседание американского регулятора вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако главный вопрос для инвесторов заключается в темпах ужесточения монетарной политики в США в следующем году.



Стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй отметил, что важно посмотреть, отразится ли недавняя рыночная волатильность на средних прогнозах ФРС по базовой ставке. «Учитывая осторожные настроения на рынке, более медленные темпы повышения ставки могут быть истолкованы как признак ослабления экономики и оказать большее давление на рисковые активы», - сказал эксперт.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов в среду.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.



Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление темпов роста экспорта в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Это повысило опасения, связанные с тем, что торговый спор США и КНР отрицательно сказывается на японской экономике.



Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре. Поставки японских товаров в Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером страны, в ноябре увеличились лишь на 0,4%. При этом экспорт в страны Азии в целом упал на 1,9%. В частности, поставки в Гонконг рухнули на 8,9%, в Южную Корею - на 9,2%.

Экспорт японских товаров в США увеличился в прошлом месяце на 1,6%, в Европу - на 3,9%.



В центре внимания инвесторов по всему миру остается заседание FOMC Федрезерва, итоги которого будут обнародованы в среду в 21.00 Киева. Большинство экспертов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых. Это повышение станет четвертым в 2018 году.



Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ФРС относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. Текущие оценки предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал «голубиного» настроя ЦБ.



Трейдерам сложно делать агрессивные шаги перед заседанием Федрезерва.

В то же время есть ощущение, что торговые переговоры США и Китая идут в соответствии с планом, несмотря на скандал вокруг Huawei, поэтому ожидания преодоления конфликта в отношениях двух стран сохраняются.



В среду США и Китай провели телефонные переговоры по вопросу торговли на уровне заместителей министров. Как говорится в сообщении на сайте министерства торговли КНР, стороны обсудили вопросы взаимоотношений, вызывающие взаимную озабоченность.



Акции SoftBank Corp., телекоммуникационного подразделения SoftBank Group, подешевели на 14,5% по итогам дебютных торгов после IPO. SoftBank Corp. привлекла ¥2,65 трлн. ($23,5 млрд.) в результате IPO с учетом опционов на доразмещение, сделка была второй по величине в мировой истории и самой большой в Японии.



Бумаги японских нефтяных компаний Inpex и Tokyo Gas подешевели соответственно на 7,2% и 4,3% в связи с резким падением цен на нефть по итогам торгов во вторник.

В Гонконге подорожали акции операторов казино Sands China (1,8%) и Galaxy Entertainment (1,7%), подешевели бумаги нефтекомпаний China Petroleum (4,7%) и CNOOC (2,3%).

Стоимость акций страховой компании AIA Group по итогам торгов в Гонконге поднялась на 1,7%.



Индекс ПФТС в среду продолжил движение в «красной зоне», несмотря на утверждение Международным валютным фондом новой программы сотрудничества Украиной: индикатор по итогам дня просел на 0,19% - до 563,96 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,38 млрд. грн., в том числе акциями - 1,61 млн. грн.



В индексной корзине изменились в стоимости только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,2%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» остался неизменным на уровне 1705,04 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 1,52% - до 418,18 пункта при объеме торгов 3,44 млн. злотых (25,4 млн. грн.).



Все индексные акции завершили торги в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги «Кернела» (+2,73%), агрохолдинга ИМК (+1,96%) и «Агротона» (+0,92%).



К полудню четверга, 20 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг на фоне решений ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, при этом в лидерах падения находится японский рынок на фоне заявлений Банка Японии.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite терял 0,82% - до 2528,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - 0,2%, до 1291,89 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,13% - до 25574,32 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,89%, до 2060,33 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 в минусе на 0,73% - до 5539,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 3%, до 20356,41 пункта. Это самое низкое значение показателя с сентября 2017 года.



В четверг азиатские инвесторы отыгрывают решение ФРС США по итогам заседания 18-19 декабря. Регулятор ожидаемо в четвертый раз в текущем году повысил базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех. Такой прогноз глава ФРС объяснил экономическими показателями. Замедление темпов ужесточения монетарной политики в США в следующем году было воспринято рынками как признак замедления роста мировой экономики.



С учетом ограничивающих рост экономики факторов и стабилизации инфляции ФРС может позволить себе замедление темпов повышения ставки. Более осторожный подход ФРС должен оказать некоторую поддержку рынкам, хотя возможны новые падения в начале следующего года, прежде чем рынки достигнут дна и пойдут вверх, когда инвесторы поймут, что рецессии экономики США и мира в ближайшем времени не будет.



Кроме того, инвесторы обратили внимание на внутренние новости Японии. Так, Банк Японии по итогам декабрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом регулятор отметил, что намерен поддерживать текущий уровень процентных ставок в течение длительного периода времени. Банк Японии принял соответствующее решение, принимая во внимание неопределенность относительно экономической и ценовой активности, включая последствия повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2019 года.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественным снижением индексов, при этом японский индекс Nikkei упал до минимума с сентября 2017 года после решения ФРС США по дальнейшему повышению базовой ставки в свете признаков замедления роста мировой экономики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,52%, до 2536,27 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 0,2%, до 1297,1 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,9%, до 25623,53 пункта, корейский KOSPI - на 0,9%, до 2060,12 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,34%, до 5505,8 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,84%, до 20392,58 пункта, что стало самой низкой отметкой с сентября 2017 года.



В четверг азиатские инвесторы обратили внимание на решение ФРС по итогам заседания 18-19 декабря. Регулятор ожидаемо в четвертый раз в текущем году повысил базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Однако теперь регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех на фоне экономических показателей. Снижение прогноза по темпам ужесточения монетарной политики в США в следующем году было воспринято рынками как признак замедления роста мировой экономики.



Кроме того, ФРС понизила свои прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.



К обеспокоенности по поводу заседания ФРС добавляются опасения по поводу замедления роста мировой экономики, которые также оказали давление на рынок.



Инвесторы также обратили внимание на внутренние новости из Японии, где центробанк страны по итогам декабрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом регулятор отметил, что намерен поддерживать текущий уровень процентных ставок в течение длительного периода времени.

Банк Японии при принятии решения учел неопределенность относительно экономической и ценовой активности, включая эффекты от повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2019 года. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил после заседания, что пока слишком рано обсуждать отказ от мягкой кредитно-денежной политики. Регулятор отметил возросшие риски для экономики, особенно из-за торговой напряженности между США и Китаем.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 Фондовые индексы США резко упали в среду после того, как Федеральная резервная система подняла процентные ставки на четверть процентного пункта до диапазона между 2,25% и 2,50%.Индекс S&P500 опустился на 1,54% до 2,507 пункта.Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 352 пункта, или 1,5%, до 23 323 пункта, достигнув нового 52-недельного минимума.Индекс Nasdaq Composite снизился на 2,2% до 6 637 пункта.Прогнозы ФРС показывают, что члены FOMC ожидали двух дополнительных повышений ставок в 2019 году по сравнению с предыдущими тремя.Инвесторы призывали ФРС приостановить повышение ставок, чтобы избежать ужесточения финансовых условий и замедления экономики. Но аналитики говорят, что надежные экономические данные позволили центральному банку продолжить постепенный путь повышения ставок.Глава ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех. Такой прогноз глава ФРС объяснил экономическими показателями.Члены комитета по итогам декабрьского заседания понизили оценку долгосрочного «нейтрального» значения процентной ставки до 2,8% с прогнозировавшихся в сентябре 3%.Кроме того, регулятор ухудшил прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы: прогноз по росту ВВП США на 2018 год понижен до 3% с ожидавшихся в сентябре 3,1%, на 2019 год - до 2,3% с 2,5%.Прогноз по инфляции на текущий год также понижен по сравнению с сентябрьской оценкой - до 1,9% с 2,1% на 2018 год и до 1,9% с 2% на 2019 год. Прогноз по безработице на 2018 год при этом сохранен на уровне 3,7%, на 2019 год - на уровне 3,5%.По мнению ряда экспертов, опубликованные в среду новости от ФРС лишь добавили неопределенности. «Они говорят рынку, что прогнозируют медленный рост, но при этом повышают прогноз по безработице в 2020 году, сигнализируя рынку, что ждут экономического снижения лишь через 18 месяцев», - сказал Мэтью Бартолинииз State Street Global Advisors.Акции FedEx Corp. упали более чем на 11% после того, как логистическая фирма заявила, что понижает прогноз по прибыли на текущий финансовый год.Фондовый рынок Европы 19 декабря вырос.В «зеленую зону» индексы Континента вывели новости из Италии, а также рост Уолл-стрит во вторник.Еврокомиссия заключила с Италией соглашение относительно бюджета страны на 2019 год, которое позволит Риму избежать дисциплинарных мер Евросоюза, сказал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.«Принятое решение не идеально. Оно пока не ведет к долгосрочному урегулированию экономических проблем Италии. Но оно позволяет нам на данном этапе избежать процедуры чрезмерного дефицита», - сказал Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.Он добавил, что решение может быть пересмотрено в январе, если Рим в полной мере не выполнит условия договоренности с Брюсселем.В рамках компромисса с блоком Италия понизила целевой уровень дефицита бюджета на 2019 год до 2,04% ВВП с 2,4%, предусматривавшихся первоначальным планом.В ноябре Еврокомиссия сообщила, что проект бюджета Италии на 2019 год не соответствует правилам еврозоны, и пригрозила дисциплинарными мерами, которые могли обернуться для Италии штрафом в размере до 0,2% ВВП.Договоренности относительно бюджета на следующий год достигнуты, и Еврокомиссия прекратила процесс обсуждения возможных санкций. Разница между доходностью 10-летних итальянских и немецких облигаций достигла минимума с сентября. Акции банковского сектора в Италии выросли более чем на 3,5%.Продолжается снижение прогнозов на темпы роста индекса ВВП, в Голландии прогноз на 2019 год уменьшен с 2,6% до 2,2%. На рынке говорят, что ожидание снижения темпов роста экономики во всем мире будет способствовать замедлению процесса повышения ставок.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественным снижением индексов, при этом японский индекс Nikkei упал до минимума с сентября 2017 года после решения ФРС США по дальнейшему повышению базовой ставки в свете признаков замедления роста мировой экономики.В четверг азиатские инвесторы обратили внимание на решение ФРС по итогам заседания 18-19 декабря. Регулятор ожидаемо в четвертый раз в текущем году повысил базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Однако теперь регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех на фоне экономических показателей. Снижение прогноза по темпам ужесточения монетарной политики в США в следующем году было воспринято рынками как признак замедления роста мировой экономики.Кроме того, ФРС понизила свои прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.К обеспокоенности по поводу заседания ФРС добавляются опасения по поводу замедления роста мировой экономики, которые также оказали давление на рынок.Инвесторы также обратили внимание на внутренние новости из Японии, где центробанк страны по итогам декабрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом регулятор отметил, что намерен поддерживать текущий уровень процентных ставок в течение длительного периода времени.Банк Японии при принятии решения учел неопределенность относительно экономической и ценовой активности, включая эффекты от повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2019 года. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил после заседания, что пока слишком рано обсуждать отказ от мягкой кредитно-денежной политики. Регулятор отметил возросшие риски для экономики, особенно из-за торговой напряженности между США и Китаем.В отрицательной динамике индекса РТС нет ничего удивительного, он рассчитывается в долларах США. Решение ФРС по ставке, а вернее сказать, комментарий о будущей монетарной политике в центре внимания рынков. Ставка будет повышена с высокой вероятностью до 2,25-2,50% годовых. При этом слишком быстрое удорожание стоимости денег может ударить по экономическому росту и снизить цены на сырье.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,43%, до 67,57 RUB/USD, курс евро подскочил на 1,01%, до 77,2 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,75% - до $57,53 за баррель.Котировки акций Сбербанка повысились на 0,99%, «Газпрома» — на 0,51%, Московской биржи — на 0,8%. Акции «ЛУКОЙЛа» просели в цене на 0,38%, «АЛРОСы» — на 0,34%.День для российского фондового рынка закрывается смешанно. К вечеру индекс Мосбиржи вышел в «плюс», но стратегически рублевый индикатор все еще выглядит слабым и сохраняет потенциал снижения к 2 310 пунктам. Краткосрочный диапазон колебаний тут заключен в рамки 2 335—2 360 пунктов, индекс РТС останется в пределах 1 095—1 105 пунктов.Как сообщалось, во вторник 18 декабря ПФТС-индекс понизился на 0,97 пункта или на 0,17% до уровня 565,05 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 248,90 пунктов или на 79,00% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 декабря, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 20 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69672 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4459 раз. Подякували: 8056 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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