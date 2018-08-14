Митниця дала роз'яснення про добровільний внесок при...

Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:39

Смотрел видео как мужик заплатил и добровольные взносы и растаможил, и заплатил за стенд для распознания Евро№. Но сертификацию не прошел. И машину на запчасти и денег выбросил в фонд государства.

А нельзя ли сначала проверить на Евро и сертифицировать, если авто в порядке то потом и взносы с растаможками?

Просто получается если раньше при покупке бу сначала шла проверка на оригинальность специалистами, и только потом если что покупка. А с евробляхами сначала добровольные взносы с растаможками и только потом проверка. Не кажется что государство немного нае.. свой народ.

Я не евробляхер если что.