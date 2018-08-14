Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Митниця дала роз'яснення про добровільний внесок при розмитненні \"євроблях\".
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:17
Митниця дала роз'яснення про добровільний внесок при...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Митниця дала роз'яснення про добровільний внесок при розмитненні \"євроблях\".
Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:17
Как «добровольный» может быть «обязательным»? - это терминология коррупционеров
Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:39
Смотрел видео как мужик заплатил и добровольные взносы и растаможил, и заплатил за стенд для распознания Евро№. Но сертификацию не прошел. И машину на запчасти и денег выбросил в фонд государства.
А нельзя ли сначала проверить на Евро и сертифицировать, если авто в порядке то потом и взносы с растаможками?
Просто получается если раньше при покупке бу сначала шла проверка на оригинальность специалистами, и только потом если что покупка. А с евробляхами сначала добровольные взносы с растаможками и только потом проверка. Не кажется что государство немного нае.. свой народ.
Я не евробляхер если что.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:55
"с обязательной уплатой добровольного взноса"
У меня всё (.
"и эти люди запрещают мне...."
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:17
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:50
Дело в том, что "лицо уже оплатило штраф за соответствующее нарушение", а денег опять хочется.
Если таких чиновников не садят (а налицо вымогалтельство с использованием служебного положения, отягчается тем что вымогают публично), то пора их отстреливать за "обязательную уплату добровольного взноса"
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