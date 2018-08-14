Митниця дала роз'яснення про добровільний внесок при...

Додано: Сер 26 гру, 2018 16:08

link654 написав: Это не "добровольный" а "добровольно-принудительный" взнос. Уже наверное забывают значение слова "добровольный" Это не "добровольный" а "добровольно-принудительный" взнос. Уже наверное забывают значение слова "добровольный"

Ану-ка вспомни когда в нашей стране словосочетание "Добровольный взнос" означал именно взнос по желанию?З юридической точки зрения - таможеники творят беспредел, но по факту - РобинГуды. Ведь наипать тех, кто уже наипал тебя - есть преступление только с юридической точки зрения.Если что я не таможенник, я просто ненавижу тех, кто пытаеться делать вид, что ездит на б***.Вот раньше едишь по Киеву, если кто-то впереди ведет себя глупо - то это женщина за рулем. И можно догнать и позаигровать. А сейчас доганяешь - а там отморозок, который впервой увидил вместе руль со своими руками и дорогу, которая движеться. И понимаешь, что потратил топливо зря. Ведь, хоть он и европеец, но я же все-равно по женщинам.