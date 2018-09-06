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Артем Ковбель: міф про дешевий газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:34
Небольшое уточнение.
EKO написав:
Об этом информирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"
.
По данным компании, ...теплокоммунэнерг
о (для производства тепла для нужд бюджетных учреждений и промышленности
) - 1 млрд
кубометров,
Промышленность у нас в бОльшей части частная. Почему население должно оплачивать производство тепла для частной промышленности? Поэтому из этого "1 млрд кубометров" надо отделить ту долю, что идет на отопление промпредприятий.
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yanyura
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