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Артем Ковбель: міф
про дешевий газ

Артем Ковбель: міф про дешевий газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:34

Небольшое уточнение.
  EKO написав:Об этом информирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По данным компании, ...
теплокоммунэнерго (для производства тепла для нужд бюджетных учреждений и промышленности) - 1 млрд кубометров,

Промышленность у нас в бОльшей части частная. Почему население должно оплачивать производство тепла для частной промышленности? Поэтому из этого "1 млрд кубометров" надо отделить ту долю, что идет на отопление промпредприятий.
yanyura
 
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