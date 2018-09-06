Артем Ковбель: міф про дешевий газ

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Из официальной (аудируемого) финансовой отчетности "Укргаздобычи" за 2016 год четко видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила всего лишь 2468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости - это налоги."
"Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа (в 2015 году — 390,09 грн). Добавляем к этой цифре расходы на транспортировку и поставку в 732,7 грн и получим справедливую стоимость украинского газа для населения: 1 338,6 грн/тыс м3 — без налогов; 3200 грн /тыс м3 — со всеми налогами."
очередной Ыксперт, решивший "попиариться" на газе это т.н. технологическая себестоимость - затраты, связанные непосредственно с извлечением газа на существующих месторождениях найдете полную (начиная от нкре, тэо, геологии, геодезии и заканчивая постройкой инфраструктуры) и будет вам счастье
дам совет, включите остатки логики, если она у вас есть, и вы поймете, что себестоимость добычи газа в Украине не может быть существенно ниже чем где-нибудь еще в мире на территориях с похожим климатом... потому как единственный аспект, в котором у нас преимущество (стоимость раб силы) занимает не более 10% в себестоимости добычи по всем остальными параметрам - начиная от техники, технологии и заканчивая истощением месторождений мы далеко позади
kirsh, включив остатки логики, я понял, что только непомерные аппетиты присосавшихся к теме, влияют на ценообразование. Очевидно, что та пена у рта, с которой вы прокачиваете газ из из своего организма на клавиатуру, обусловлена личной заинтересованностью? В любом случае, не стоит хамить абсолютно незнакомым людям. Вдруг так окажется, что они умнее вас?
умнее? все может быть, впрочем, судя по выводам - не в этом случае
хамить? даже в мыслях не было, очевидно ваша тонкая психика не выносит мнения, отличного от того, которое разделяете вы... придется вам привыкнуть, что не все люди в Украине идиоты, некоторые еще могут рационально мыслить
моя личная заинтересованность - искоренение популизма, ни больше ни меньше
Surfer написав:А. Ковбель А. Коболев - якісь собацюри крізь та й одне й те саме брешуть.
на это все хочется процитировать известное :
"Нет никакого кризиса - просто они ох.{обнаглели) и пи..{воруют} наши деньги"(с)
уж кто-кто, а дубинский (рупор Коломойского) - знает это абсолютно точно. сколько там Коломойский вывел со счетов привата - порядка 4 миллиардов евро? или 5? . справедливости ради - государству таки достался сам банк в виде организации и технической оболочки весьма нехилого уровня даже по европейским меркам, плюс залоговые активы (стоящие в реале гораздо меньше, чем по документам, из чего и возникла неплатежеспособномсть). но Беню главного актива таки лишили и он на Петю обиделся. (я бы кстати сам предпочел чтобы активов лишился рыжий гудок, а Беню оставили на коне. но разница в электоральной мощи и депутатах неподъемна)
впрочем, эта реплика рассчитана на маргинальный слой электората. который не задумывается над смыслом, но уважает за то, что кто-то имеет смелость сказать смешные матюки про правительство. подспудно помня что "в его времена" правительство критиковать было чревато. забывая о том, что сейчас такую "смелость" может проявить каждый первый, причем сейчас даже опаснее НЕ критиковать правительство - начинают обзывать и нарекать "порохоботом" ))
kirsh написав:очередной Ыксперт, решивший "попиариться" на газе это т.н. технологическая себестоимость - затраты, связанные непосредственно с извлечением газа на существующих месторождениях найдете полную (начиная от нкре, тэо, геологии, геодезии и заканчивая постройкой инфраструктуры) и будет вам счастье
дам совет, включите остатки логики, если она у вас есть, и вы поймете, что себестоимость добычи газа в Украине не может быть существенно ниже чем где-нибудь еще в мире на территориях с похожим климатом... потому как единственный аспект, в котором у нас преимущество (стоимость раб силы) занимает не более 10% в себестоимости добычи по всем остальными параметрам - начиная от техники, технологии и заканчивая истощением месторождений мы далеко позади
это не просто "эксперт", это довольно неглупый чел, более 10 лет работавший донецким прокурором, при яныке, как это было часто тогда с донецкими чиновниками, перевели в Киев
З травня 2013 року по сьогоднішній день Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, до складу якого входить управління з корупції Міністерства оборони України, очолює Гольдарб Максим Юрійович. Таким чином, М.Ю.Гольдарб очолює основний антикорупційний та контролюючий орган Міністерства оборони України.
Свого часу в ЗМІ вже з’являлась інформація про те, як прокурор Деснянського району М.Ю.Гольдарб, що був широко відомий лише у вузьких донецьких колах під прізвиськом «Конверт», полюбляв отримувати хабарі в конвертах та «стригти» ринки на піднаглядній території. Згодом Гольдарб був переведений з Донецька до Києва, до продовжив свою нечисту справу.
М.Ю.Гольдарб народився у м. Ліпки, Тульської обл., Російської федерації. Згодом в 90-х роках переїхав до м. Донецьк, де у 1999 році закінчив юридичний факультет Донецького національного університету за спеціальністю правознавство.
Розпочав свою кар’єру в органах прокуратури, де понад 10-ти років проходив службу на прокурорських посадах в м. Донецьк та Донецькій області."
там еще была тема по его связях с Лебедевым, так что это не пиар а серьезная системная работа либо на яныковских недобитков либо на РФ (что в общем на данный момент почти синонимы).
а когда рядом еще соратничают Мураев и newsone, то это уже по сути клеймо на человеке
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вообще все эти подсчеты носят либо явную (как здесь) либо более скрытую манипулятивность, ну и цифры соответственно ближе-дальше от реальности.
стоит хотя бы задуматься над следующим: если реально себестоимость уже с налогоми 3200, а газ продают населению по 8.5 а прому по 12, это же золотое дно, почему нет очереди частных добывателей?
газпром по разным данным имеет себестоимость своей добычи в районе примерно 30 баксов. это 2 коп. населению продают за 6. то есть даже у РФ на всем своем накручивается в 3 раза налоги, кап.инвестиции, транспорт и т.д.
а ведь чем меньше объемы, тем вышел доля операционных расходов (типа как Метро рентабельнее небольшого магазинчика). наши частники называют свою себестоимость как 150-200$. Поэтому я в принципе верю в оценку порядка сотни у Укргаздобычи.