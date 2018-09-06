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Артем Ковбель: міф
про дешевий газ

Артем Ковбель: міф про дешевий газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:54

  rjkz написав:
ИСЧО раз:

Из официальной (аудируемого) финансовой отчетности "Укргаздобычи" за 2016 год четко видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила всего лишь 2468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости - это налоги."

"Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа (в 2015 году — 390,09 грн). Добавляем к этой цифре расходы на транспортировку и поставку в 732,7 грн и получим справедливую стоимость украинского газа для населения:
1 338,6 грн/тыс м3 — без налогов;
3200 грн /тыс м3 — со всеми налогами."

https://blog.liga.net/user/mgoldarb/article/26991


очередной Ыксперт, решивший "попиариться" на газе
это т.н. технологическая себестоимость - затраты, связанные непосредственно с извлечением газа на существующих месторождениях
найдете полную (начиная от нкре, тэо, геологии, геодезии и заканчивая постройкой инфраструктуры) и будет вам счастье

дам совет, включите остатки логики, если она у вас есть, и вы поймете, что себестоимость добычи газа в Украине не может быть существенно ниже чем где-нибудь еще в мире на территориях с похожим климатом... потому как единственный аспект, в котором у нас преимущество (стоимость раб силы) занимает не более 10% в себестоимости добычи
по всем остальными параметрам - начиная от техники, технологии и заканчивая истощением месторождений мы далеко позади
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:09

kirsh, включив остатки логики, я понял, что только непомерные аппетиты присосавшихся к теме, влияют на ценообразование. Очевидно, что та пена у рта, с которой вы прокачиваете газ из из своего организма на клавиатуру, обусловлена личной заинтересованностью? В любом случае, не стоит хамить абсолютно незнакомым людям. Вдруг так окажется, что они умнее вас? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:49

rjkz

умнее? все может быть,
впрочем, судя по выводам - не в этом случае :)

хамить? даже в мыслях не было, очевидно ваша тонкая психика не выносит мнения, отличного от того, которое разделяете вы... придется вам привыкнуть, что
не все люди в Украине идиоты, некоторые еще могут рационально мыслить

моя личная заинтересованность - искоренение популизма, ни больше ни меньше
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:42

  kirsh написав:
  freeze написав:kirsh

У Вас ник совпадает с фамилией одного известного депутата. Совпадение?


не думаю (с)
впрочем я даже не знаю кто это

http://dosye.info/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1 ... 0%B8%D1%87
Ознакомьтесь с "родственником" :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:51

  EKO написав:
  kirsh написав:
  freeze написав:kirsh

У Вас ник совпадает с фамилией одного известного депутата. Совпадение?


не думаю (с)
впрочем я даже не знаю кто это

http://dosye.info/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1 ... 0%B8%D1%87
Ознакомьтесь с "родственником" :mrgreen:



Ну, да )))
Человек, говорящий на экономические темы, под ником Кирш, не знает известного экономиста Кирша. И даже никогда не интересовался ))) Ох, уж, эти Штирлицы.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:23

  freeze написав:
Ну, да )))
Человек, говорящий на экономические темы, под ником Кирш, не знает известного экономиста Кирша. И даже никогда не интересовался ))) Ох, уж, эти Штирлицы.



:lol:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:13

Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ

  Surfer написав:А. Ковбель А. Коболев - якісь собацюри крізь та й одне й те саме брешуть.

на это все хочется процитировать известное :


"Нет никакого кризиса - просто они ох.{обнаглели) и пи..{воруют} наши деньги"(с)

уж кто-кто, а дубинский (рупор Коломойского) - знает это абсолютно точно. сколько там Коломойский вывел со счетов привата - порядка 4 миллиардов евро? или 5? . справедливости ради - государству таки достался сам банк в виде организации и технической оболочки весьма нехилого уровня даже по европейским меркам, плюс залоговые активы (стоящие в реале гораздо меньше, чем по документам, из чего и возникла неплатежеспособномсть).
но Беню главного актива таки лишили и он на Петю обиделся. (я бы кстати сам предпочел чтобы активов лишился рыжий гудок, а Беню оставили на коне. но разница в электоральной мощи и депутатах неподъемна)

впрочем, эта реплика рассчитана на маргинальный слой электората. который не задумывается над смыслом, но уважает за то, что кто-то имеет смелость сказать смешные матюки про правительство. подспудно помня что "в его времена" правительство критиковать было чревато. забывая о том, что сейчас такую "смелость" может проявить каждый первый, причем сейчас даже опаснее НЕ критиковать правительство - начинают обзывать и нарекать "порохоботом" ))
galex
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:46

Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ

  kirsh написав:очередной Ыксперт, решивший "попиариться" на газе
это т.н. технологическая себестоимость - затраты, связанные непосредственно с извлечением газа на существующих месторождениях
найдете полную (начиная от нкре, тэо, геологии, геодезии и заканчивая постройкой инфраструктуры) и будет вам счастье

дам совет, включите остатки логики, если она у вас есть, и вы поймете, что себестоимость добычи газа в Украине не может быть существенно ниже чем где-нибудь еще в мире на территориях с похожим климатом... потому как единственный аспект, в котором у нас преимущество (стоимость раб силы) занимает не более 10% в себестоимости добычи
по всем остальными параметрам - начиная от техники, технологии и заканчивая истощением месторождений мы далеко позади



это не просто "эксперт", это довольно неглупый чел, более 10 лет работавший донецким прокурором, при яныке, как это было часто тогда с донецкими чиновниками, перевели в Киев

З травня 2013 року по сьогоднішній день Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, до складу якого входить управління з корупції Міністерства оборони України, очолює Гольдарб Максим Юрійович. Таким чином, М.Ю.Гольдарб очолює основний антикорупційний та контролюючий орган Міністерства оборони України.

Свого часу в ЗМІ вже з’являлась інформація про те, як прокурор Деснянського району М.Ю.Гольдарб, що був широко відомий лише у вузьких донецьких колах під прізвиськом «Конверт», полюбляв отримувати хабарі в конвертах та «стригти» ринки на піднаглядній території. Згодом Гольдарб був переведений з Донецька до Києва, до продовжив свою нечисту справу.

М.Ю.Гольдарб народився у м. Ліпки, Тульської обл., Російської федерації. Згодом в 90-х роках переїхав до м. Донецьк, де у 1999 році закінчив юридичний факультет Донецького національного університету за спеціальністю правознавство.

Розпочав свою кар’єру в органах прокуратури, де понад 10-ти років проходив службу на прокурорських посадах в м. Донецьк та Донецькій області."


там еще была тема по его связях с Лебедевым, так что это не пиар а серьезная системная работа либо на яныковских недобитков либо на РФ (что в общем на данный момент почти синонимы).

а когда рядом еще соратничают Мураев и newsone, то это уже по сути клеймо на человеке

=====

вообще все эти подсчеты носят либо явную (как здесь) либо более скрытую манипулятивность, ну и цифры соответственно ближе-дальше от реальности.

стоит хотя бы задуматься над следующим:
если реально себестоимость уже с налогоми 3200, а газ продают населению по 8.5 а прому по 12, это же золотое дно, почему нет очереди частных добывателей?

газпром по разным данным имеет себестоимость своей добычи в районе примерно 30 баксов.
это 2 коп. населению продают за 6. то есть даже у РФ на всем своем накручивается в 3 раза налоги, кап.инвестиции, транспорт и т.д.

а ведь чем меньше объемы, тем вышел доля операционных расходов (типа как Метро рентабельнее небольшого магазинчика). наши частники называют свою себестоимость как 150-200$. Поэтому я в принципе верю в оценку порядка сотни у Укргаздобычи.
galex
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