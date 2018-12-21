Итоги: Энергетика 21.12.18

Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:47

Участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что ОПЕК+ в пятницу опубликует целевые уровни сокращения добычи странами-участниками соглашения, чтобы внести ясность по параметрам сделки на фоне снижения цен на нефть. Согласно неофициальным данным, страны-члены ОПЕК будут сокращать добычу на 3% от уровня октября 2018 года, а не на 2,5%, как обозначалось ранее.



Несмотря на коррекцию на рынке нефти в пятницу, эксперты полагают, что она может продлиться недолго.



Временное восстановление цен происходит за счет закрытия коротких позиций на рынке, в данный момент инвесторы в своей торговле исходят, скорее, из макроэкономических факторов и технического анализа, что удерживает цены под давлением.



На 2019 г. аналитики, однако более оптимистичны, основываясь на замедлении инвестиций в нефтяной сектор и более медленном темпе роста добычи.

На этой неделе перед заседанием ФРС некоторые инвесторы ожидали более «мягкого» тона ФРС по процентным ставках, и некоторые даже ожидали, что ФРС не будет повышать ставку на заседании в декабре.

Однако «рисковые» активы, в том числе нефти, отреагировали на заседание ФРС снижением, так как ФРС продолжает следовать траектории повышения процентных ставок, хотя и более медленной.



Wall Street Journal сообщил, что Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, сократит объём добычи на 322.000 баррелей в день с октябрьского уровня, вместо объявленных на заседании ОПЕК в декабре сокращения на 250.000 баррелей в день.



Там ссылаются на таблицу обязательств по сокращению добычи из письма генерального секретаря ОПЕК Баркиндо странам, участвующим в договорённости о сокращении добычи. Такое сокращение уменьшило бы объём добычи Саудовской Аравии до 10,311 млн. баррелей в день.



Отчасти поддержало цены на нефть в среду сообщение Администрации энергетической информации США (EIA) о то, что запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 14 декабря, снизились на 500 тыс. баррелей, хотя это было меньше ожидаемого снижения на 3 млн. баррелей по опросу аналитиков S&P Global Platts.

Снижение цен на нефть может также быть связано с сокращением позиций перед концом года.

Мировые цены на нефть в пятницу утром пытаются восстановиться после того, как днем ранее их падение достигало 5% на фоне волатильности мировых фондовых рынков после заседания Федрезерва США.Снижение цен на нефть в четверг продолжилось.Фьючерсы на нефть в четверг продолжили снижение, вместе с другими оцениваемыми как «рискованные» активами. Фьючерс на нефть WTI снизился до минимума за 17 месяцев после того, как ФРС повысила процентные ставки.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: