Итоги: Энергетика 21.12.18

По состоянию на 6.50 Киева цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64%, до $54,7 за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,85%, до $46,27 за баррель.
Участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что ОПЕК+ в пятницу опубликует целевые уровни сокращения добычи странами-участниками соглашения, чтобы внести ясность по параметрам сделки на фоне снижения цен на нефть. Согласно неофициальным данным, страны-члены ОПЕК будут сокращать добычу на 3% от уровня октября 2018 года, а не на 2,5%, как обозначалось ранее.
Несмотря на коррекцию на рынке нефти в пятницу, эксперты полагают, что она может продлиться недолго.
Временное восстановление цен происходит за счет закрытия коротких позиций на рынке, в данный момент инвесторы в своей торговле исходят, скорее, из макроэкономических факторов и технического анализа, что удерживает цены под давлением.
Снижение цен на нефть в четверг продолжилось.
Фьючерсы на нефть в четверг продолжили снижение, вместе с другими оцениваемыми как «рискованные» активами. Фьючерс на нефть WTI снизился до минимума за 17 месяцев после того, как ФРС повысила процентные ставки.
Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 2,29 доллара, или на 4,8%, до $45,88 за баррель, после роста на 3,4% в среду. Цены снизились после решения ФРС в среду повысить процентные ставки четвертый раз в этом году.
Уровень закрытия по WTI был наиболее низким с 21 июля 2017 г.
На рынке сохраняются опасения в отношении высокого объёма предложения и замедления роста мирового спроса.
Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на $2,89, или на 5,1%, до $54,35 за баррель. Это минимальный уровень закрытия с 12 сентября 2017 г.
На 2019 г. аналитики, однако более оптимистичны, основываясь на замедлении инвестиций в нефтяной сектор и более медленном темпе роста добычи.
На этой неделе перед заседанием ФРС некоторые инвесторы ожидали более «мягкого» тона ФРС по процентным ставках, и некоторые даже ожидали, что ФРС не будет повышать ставку на заседании в декабре.
Однако «рисковые» активы, в том числе нефти, отреагировали на заседание ФРС снижением, так как ФРС продолжает следовать траектории повышения процентных ставок, хотя и более медленной.
Wall Street Journal сообщил, что Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, сократит объём добычи на 322.000 баррелей в день с октябрьского уровня, вместо объявленных на заседании ОПЕК в декабре сокращения на 250.000 баррелей в день.
Там ссылаются на таблицу обязательств по сокращению добычи из письма генерального секретаря ОПЕК Баркиндо странам, участвующим в договорённости о сокращении добычи. Такое сокращение уменьшило бы объём добычи Саудовской Аравии до 10,311 млн. баррелей в день.
Отчасти поддержало цены на нефть в среду сообщение Администрации энергетической информации США (EIA) о то, что запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 14 декабря, снизились на 500 тыс. баррелей, хотя это было меньше ожидаемого снижения на 3 млн. баррелей по опросу аналитиков S&P Global Platts.
Снижение цен на нефть может также быть связано с сокращением позиций перед концом года.
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